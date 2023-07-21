https://ukraina.ru/20230721/1048161147.html

"Никто никому не поможет". Лукашенко прокомментировал отказ стран ЕС вывезти украинское зерно

"Никто никому не поможет". Лукашенко прокомментировал отказ стран ЕС вывезти украинское зерно - 21.07.2023 Украина.ру

"Никто никому не поможет". Лукашенко прокомментировал отказ стран ЕС вывезти украинское зерно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отказ европейских соседей Украины вывезти зерно. Его слова разметила пресс-служба президента телеграм-канале

2023-07-21T13:14

2023-07-21T13:14

2023-07-21T13:14

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на селекторном совещании по уборочной кампании призвал чиновников организовать "образцовую" трудовую дисциплину для обеспечения экономической стабильной. Лидер Белоруссии привёл негативный пример отказа стран ЕС пустить на свою территорию украинскую продукцию.Белорусский лидер призвал чиновников спланировать работу так, чтобы белорусский народ был "накормлен, одет и обут".Накануне пять центральноевропейских стран подписали общую позицию о продлении запрета на импорт четырех видов зерна.Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия просят Еврокомиссию продлить действие ограничений на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и семена подсолнечника.В мае этого года Европейский союз разрешил этим странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. А в июле продлил разрешение до 15 сентября. Страны хотят продлить запрет до конца года.В июне 2022 году ЕС приостановил взимание пошлины с Украины за ввоз сельскохозяйственной продукции. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта.В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать странах на востоке ЕС, что привело к кризису перепроизводства и вызвало недовольство восточноевропейских фермеров.После этого правительства Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.На Украине такую позицию стран назвали "дискриминацией" и заявили, что, если запрет всё-таки продлят, то Украина будет вынуждена рассмотреть зеркальные меры.

https://ukraina.ru/20230721/1048153873.html

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новости, белоруссия, зарубежье, александр лукашенко, зерно, украина, ес