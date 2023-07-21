"Никто никому не поможет". Лукашенко прокомментировал отказ стран ЕС вывезти украинское зерно
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отказ европейских соседей Украины вывезти зерно. Его слова разметила пресс-служба президента телеграм-канале
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на селекторном совещании по уборочной кампании призвал чиновников организовать "образцовую" трудовую дисциплину для обеспечения экономической стабильной. Лидер Белоруссии привёл негативный пример отказа стран ЕС пустить на свою территорию украинскую продукцию.
"Никто никому не поможет. Вы посмотрите по этой "зерновой сделке" что высветилось. Все такие рачительные, все так помогают Украине. И все вокруг отказались пропустить через свою территорию вывозное зерно с Украины. Поляки, другие, так радели за Украину, что сегодня отказались вообще напрочь продукцию с Украины пускать на свою территорию", - сказал Лукашенко.
Белорусский лидер призвал чиновников спланировать работу так, чтобы белорусский народ был "накормлен, одет и обут".
Накануне пять центральноевропейских стран подписали общую позицию о продлении запрета на импорт четырех видов зерна.
Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия просят Еврокомиссию продлить действие ограничений на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и семена подсолнечника.
В мае этого года Европейский союз разрешил этим странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. А в июле продлил разрешение до 15 сентября. Страны хотят продлить запрет до конца года.
В июне 2022 году ЕС приостановил взимание пошлины с Украины за ввоз сельскохозяйственной продукции. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта.
В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать странах на востоке ЕС, что привело к кризису перепроизводства и вызвало недовольство восточноевропейских фермеров.
После этого правительства Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.
На Украине такую позицию стран назвали "дискриминацией" и заявили, что, если запрет всё-таки продлят, то Украина будет вынуждена рассмотреть зеркальные меры.
08:11Альтернативные маршруты экспорта. Сможет ли Украина вывезти зерноНа Украине в середине июля началась уборочная, что предполагает поступление новых тонн зерна, которое надо где-то хранить или куда-то вывозить. В портах Одессы скопилось около 32 миллионов тонн зерна прошлогоднего урожая. Однако 18 июля РФ вышла из зерновой сделки, несмотря на все протесты западных партнеров Киева.