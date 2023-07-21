Недовольство в рядах ВСУ может привести к общественным конфликтам на Украине - Politico - 21.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230721/1048158707.html
Недовольство в рядах ВСУ может привести к общественным конфликтам на Украине - Politico
Недовольство в рядах ВСУ может привести к общественным конфликтам на Украине - Politico - 21.07.2023 Украина.ру
Недовольство в рядах ВСУ может привести к общественным конфликтам на Украине - Politico
Недовольство в рядах вооруженных сил Украины может породить конфликты в стране. Об этом 21 июля сообщает Politico
2023-07-21T11:15
2023-07-21T11:15
всу
конфликт
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg
“Не скрою, что в рядах военнослужащих зреет недовольство, и некоторые солдаты начинают задумываться, почему одни украинцы воюют, а другие нет", — сказал военный медик ВСУ.По его словам, если правительство президента Украины Владимира Зеленского не внесет изменений в порядок участия каждого украинца в вооруженном конфликте, это может привести к конфликтам в стране, поскольку солдаты ВСУ недовольны, что не все граждане служат в армии или как-то вносят свой вклад.Он также указал, что бойцы ВСУ ощущают моральное и физическое истощение, поскольку многие из них уже год как находятся на передовой.Ранее австралийский наемник сообщал о произволе в рядах ВСУ со стороны командиров. Он назвал происходящее на передовой "настоящей мясорубкой", в которой погибали его товарищи, а журналистам рассказал, что "на сто процентов боится за свою жизнь" из-за распространения такой информации.
https://ukraina.ru/20230721/1048146533.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_f336ed995d6840eddf957424d9664dc9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
всу, конфликт, украина, новости
ВСУ, конфликт, Украина, Новости

Недовольство в рядах ВСУ может привести к общественным конфликтам на Украине - Politico

11:15 21.07.2023
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
Читать в
Недовольство в рядах вооруженных сил Украины может породить конфликты в стране. Об этом 21 июля сообщает Politico
“Не скрою, что в рядах военнослужащих зреет недовольство, и некоторые солдаты начинают задумываться, почему одни украинцы воюют, а другие нет", — сказал военный медик ВСУ.
По его словам, если правительство президента Украины Владимира Зеленского не внесет изменений в порядок участия каждого украинца в вооруженном конфликте, это может привести к конфликтам в стране, поскольку солдаты ВСУ недовольны, что не все граждане служат в армии или как-то вносят свой вклад.
Он также указал, что бойцы ВСУ ощущают моральное и физическое истощение, поскольку многие из них уже год как находятся на передовой.
Ранее австралийский наемник сообщал о произволе в рядах ВСУ со стороны командиров. Он назвал происходящее на передовой "настоящей мясорубкой", в которой погибали его товарищи, а журналистам рассказал, что "на сто процентов боится за свою жизнь" из-за распространения такой информации.
ВСУ военная техника танки оружие Украина флаг - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
07:15
"Это мощнейший урон". Военный эксперт о том, как в Одессе сгорел ценный ресурс для наступления ВСУПод прикрытием различных гуманитарных миссий, в том числе зерновой сделки, противник сосредоточил в Одессе производство морских беспилотников и склады с горюче-смазочными материалами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
ВСУконфликтУкраинаНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:26Посол Украины в Британии Пристайко поплатился за "нездоровый сарказм" Зеленского
11:15Недовольство в рядах ВСУ может привести к общественным конфликтам на Украине - Politico
10:59Военный эксперт рассказал о колоссальных потерях в рядах ВСУ
10:56Кличко пожаловался, что Зеленский хочет залезть в его карман
10:43Слуцкий предложил установить День памяти детей, погибших от рук украинских террористов
10:29Ставленница Сороса готовится стать министром культуры Украины - депутат
10:14Пентагон сообщил о хищении переданного Украине вооружения - CNN
10:12"Гонитель православных" Ткаченко подал в отставку
10:10Сгорели тонны гороха и ячменя: ракеты попали в агропредприятие под Одессой
10:04Польша начинает очередную войну с ЕС. На этот раз угольную
09:38F-16 поставят на Украину до конца года - Кирби
09:16Виктор Горбачев: России нужно закончить СВО за 5 лет, чтобы не сбивать F-16 на Украине
09:00Отставка министра культуры, атаки ВСУ, успехи российской армии. Главное на Украине на утро 21 июля
08:11Альтернативные маршруты экспорта. Сможет ли Украина вывезти зерно
08:08Переписка Блаженнейшего Онуфрия с владыкой Павлом, как свидетельство катастрофы украинского православия
08:00Кючук-Кайнарджи: окно в Европу Екатерины Великой
07:56Санкционная война Киева. Мародёрство, расклейка ярлыков на заказ и эффект смещения
07:47"Противник еще очень силен". Военный эксперт рассказал, где ВСУ могут преподнести неприятные сюрпризы
07:30"Мы бьем ВСУ дальней рукой". Военный летчик о том, как авиация и флот берегут жизни российских солдат
07:23Военный эксперт рассказал, чем Украина будет атаковать Крымский мост в следующий раз
Лента новостейМолния