https://ukraina.ru/20230721/1048158707.html
Недовольство в рядах ВСУ может привести к общественным конфликтам на Украине - Politico
Недовольство в рядах ВСУ может привести к общественным конфликтам на Украине - Politico - 21.07.2023 Украина.ру
Недовольство в рядах ВСУ может привести к общественным конфликтам на Украине - Politico
Недовольство в рядах вооруженных сил Украины может породить конфликты в стране. Об этом 21 июля сообщает Politico
2023-07-21T11:15
2023-07-21T11:15
2023-07-21T11:15
всу
конфликт
украина
новости
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“Не скрою, что в рядах военнослужащих зреет недовольство, и некоторые солдаты начинают задумываться, почему одни украинцы воюют, а другие нет", — сказал военный медик ВСУ.По его словам, если правительство президента Украины Владимира Зеленского не внесет изменений в порядок участия каждого украинца в вооруженном конфликте, это может привести к конфликтам в стране, поскольку солдаты ВСУ недовольны, что не все граждане служат в армии или как-то вносят свой вклад.Он также указал, что бойцы ВСУ ощущают моральное и физическое истощение, поскольку многие из них уже год как находятся на передовой.Ранее австралийский наемник сообщал о произволе в рядах ВСУ со стороны командиров. Он назвал происходящее на передовой "настоящей мясорубкой", в которой погибали его товарищи, а журналистам рассказал, что "на сто процентов боится за свою жизнь" из-за распространения такой информации.
https://ukraina.ru/20230721/1048146533.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, конфликт, украина, новости
Недовольство в рядах ВСУ может привести к общественным конфликтам на Украине - Politico
Недовольство в рядах вооруженных сил Украины может породить конфликты в стране. Об этом 21 июля сообщает Politico
“Не скрою, что в рядах военнослужащих зреет недовольство, и некоторые солдаты начинают задумываться, почему одни украинцы воюют, а другие нет", — сказал военный медик ВСУ.
По его словам, если правительство президента Украины Владимира Зеленского не внесет изменений в порядок участия каждого украинца в вооруженном конфликте, это может привести к конфликтам в стране, поскольку солдаты ВСУ недовольны, что не все граждане служат в армии или как-то вносят свой вклад.
Он также указал, что бойцы ВСУ ощущают моральное и физическое истощение, поскольку многие из них уже год как находятся на передовой.
Ранее австралийский наемник сообщал о произволе в рядах ВСУ со стороны командиров. Он назвал происходящее на передовой "настоящей мясорубкой", в которой погибали его товарищи, а журналистам рассказал, что "на сто процентов боится за свою жизнь" из-за распространения такой информации.