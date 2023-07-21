Недовольство в рядах ВСУ может привести к общественным конфликтам на Украине - Politico

"Это мощнейший урон". Военный эксперт о том, как в Одессе сгорел ценный ресурс для наступления ВСУ

Под прикрытием различных гуманитарных миссий, в том числе зерновой сделки, противник сосредоточил в Одессе производство морских беспилотников и склады с горюче-смазочными материалами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов