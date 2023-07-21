https://ukraina.ru/20230721/1048157148.html

Сгорели тонны гороха и ячменя: ракеты попали в агропредприятие под Одессой

Сгорели тонны гороха и ячменя: ракеты попали в агропредприятие под Одессой - 21.07.2023 Украина.ру

Сгорели тонны гороха и ячменя: ракеты попали в агропредприятие под Одессой

Зернохранилища и техника одного из сельскохозяйственных предприятий повреждены в Одесской области в результате взрыва, сигнал воздушной тревоги в регионе прозвучал с опозданием. Об этом сообщил 21 июля в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Кипер

2023-07-21T10:10

2023-07-21T10:10

2023-07-21T10:10

ракеты

зерно

новости

предприятие

одесская область

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"Две ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий. Вспыхнул пожар и уже во время борьбы с огнем раздалась повторная тревога. Еще одна ракета попала в то же предприятие, изуродовав сельскохозяйственную и спасательную технику", - написал Кипер.По его словам, пожар на площади более 200 квадратных метров был ликвидирован. Кипер уточнил, что было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.В ночь на пятницу была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины. Украинские СМИ со ссылкой на местные паблики писали, что взрывы прогремели в Одесской области.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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ракеты, зерно, новости, предприятие, одесская область