Сгорели тонны гороха и ячменя: ракеты попали в агропредприятие под Одессой - 21.07.2023 Украина.ру
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Сгорели тонны гороха и ячменя: ракеты попали в агропредприятие под Одессой
Сгорели тонны гороха и ячменя: ракеты попали в агропредприятие под Одессой - 21.07.2023 Украина.ру
Сгорели тонны гороха и ячменя: ракеты попали в агропредприятие под Одессой
Зернохранилища и техника одного из сельскохозяйственных предприятий повреждены в Одесской области в результате взрыва, сигнал воздушной тревоги в регионе прозвучал с опозданием. Об этом сообщил 21 июля в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Кипер
2023-07-21T10:10
2023-07-21T10:10
ракеты
зерно
новости
предприятие
одесская область
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"Две ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий. Вспыхнул пожар и уже во время борьбы с огнем раздалась повторная тревога. Еще одна ракета попала в то же предприятие, изуродовав сельскохозяйственную и спасательную технику", - написал Кипер.По его словам, пожар на площади более 200 квадратных метров был ликвидирован. Кипер уточнил, что было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.В ночь на пятницу была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины. Украинские СМИ со ссылкой на местные паблики писали, что взрывы прогремели в Одесской области.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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ракеты, зерно, новости, предприятие, одесская область
ракеты, зерно, Новости, предприятие, Одесская область

Сгорели тонны гороха и ячменя: ракеты попали в агропредприятие под Одессой

10:10 21.07.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Крыму
Уборка зерновых в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Зернохранилища и техника одного из сельскохозяйственных предприятий повреждены в Одесской области в результате взрыва, сигнал воздушной тревоги в регионе прозвучал с опозданием. Об этом сообщил 21 июля в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Кипер
"Две ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий. Вспыхнул пожар и уже во время борьбы с огнем раздалась повторная тревога. Еще одна ракета попала в то же предприятие, изуродовав сельскохозяйственную и спасательную технику", - написал Кипер.
По его словам, пожар на площади более 200 квадратных метров был ликвидирован.
Кипер уточнил, что было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.
В ночь на пятницу была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины. Украинские СМИ со ссылкой на местные паблики писали, что взрывы прогремели в Одесской области.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
- РИА Новости, 1920, 16.07.2023
16 июля, 12:23
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ракетызерноНовостипредприятиеОдесская область
 
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