https://ukraina.ru/20230720/1048153557.html

Депутат Кузнецов: девочка из Бахмута со слезами на глазах просила, чтобы ее забрали

Депутат Кузнецов: девочка из Бахмута со слезами на глазах просила, чтобы ее забрали - 20.07.2023 Украина.ру

Депутат Кузнецов: девочка из Бахмута со слезами на глазах просила, чтобы ее забрали

На Украине хватают всех подряд, чтобы собрать обменный фонд, но российская сторона не будет менять гражданских на военных. Поэтому если у Украины была такая задумка, то она не осуществится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов

2023-07-20T23:13

2023-07-20T23:13

2023-07-20T23:13

новости

украина

сбу

пленные

обмен

россия (рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103305/59/1033055908_0:337:1334:1087_1920x0_80_0_0_99a0b9dad1ace4fd9bfeb7c351b98f08.jpg.webp

С офисом украинского омбудсмена российские представители предварительно согласовали тех, кто может участвовать в первом освобождении. Был поднят вопрос вопрос о Молодой гвардии Бахмута, детях, которые помогали русской армии, рассказал Кузнецов.Одному парню было 16 лет, когда его схватили украинские спецслужбы, потом около года держали в СИЗО. Недавно его осудили, он признал вину и получил 10 лет (осудили на 15, но из-за возраста уменьшили срок до 10). Он достоин быть первым в симметричном освобождении гражданских пленных, указал депутат.Депутат указал, что в списках пленных есть и дети, и пожилые. Там есть и российские граждане, не только украинские. Это россияне, которые работали на Украине. При этом эти пленные не являются комбатантами, исключительно гражданские лица.Среди пленных есть формально жители областей Российской Федерации, находящихся под контролем Украины. То есть по факту это российские граждане, но которые просто не имеют возможности пойти получить паспорт, потому что сидят в тюрьме и не могут переехать через линию фронта, заключил собеседник издания.Полный текст статьи можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230705/1047787615.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сбу, пленные, обмен, россия (рф)