Депутат Кузнецов: девочка из Бахмута со слезами на глазах просила, чтобы ее забрали - 20.07.2023 Украина.ру
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Депутат Кузнецов: девочка из Бахмута со слезами на глазах просила, чтобы ее забрали
Депутат Кузнецов: девочка из Бахмута со слезами на глазах просила, чтобы ее забрали - 20.07.2023 Украина.ру
Депутат Кузнецов: девочка из Бахмута со слезами на глазах просила, чтобы ее забрали
На Украине хватают всех подряд, чтобы собрать обменный фонд, но российская сторона не будет менять гражданских на военных. Поэтому если у Украины была такая задумка, то она не осуществится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
2023-07-20T23:13
2023-07-20T23:13
новости
украина
сбу
пленные
обмен
россия (рф)
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С офисом украинского омбудсмена российские представители предварительно согласовали тех, кто может участвовать в первом освобождении. Был поднят вопрос вопрос о Молодой гвардии Бахмута, детях, которые помогали русской армии, рассказал Кузнецов.Одному парню было 16 лет, когда его схватили украинские спецслужбы, потом около года держали в СИЗО. Недавно его осудили, он признал вину и получил 10 лет (осудили на 15, но из-за возраста уменьшили срок до 10). Он достоин быть первым в симметричном освобождении гражданских пленных, указал депутат.Депутат указал, что в списках пленных есть и дети, и пожилые. Там есть и российские граждане, не только украинские. Это россияне, которые работали на Украине. При этом эти пленные не являются комбатантами, исключительно гражданские лица.Среди пленных есть формально жители областей Российской Федерации, находящихся под контролем Украины. То есть по факту это российские граждане, но которые просто не имеют возможности пойти получить паспорт, потому что сидят в тюрьме и не могут переехать через линию фронта, заключил собеседник издания.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230705/1047787615.html
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новости, украина, сбу, пленные, обмен, россия (рф)
Новости, Украина, СБУ, Пленные, обмен, Россия (РФ)

Депутат Кузнецов: девочка из Бахмута со слезами на глазах просила, чтобы ее забрали

23:13 20.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Читать в
На Украине хватают всех подряд, чтобы собрать обменный фонд, но российская сторона не будет менять гражданских на военных. Поэтому если у Украины была такая задумка, то она не осуществится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
С офисом украинского омбудсмена российские представители предварительно согласовали тех, кто может участвовать в первом освобождении. Был поднят вопрос вопрос о Молодой гвардии Бахмута, детях, которые помогали русской армии, рассказал Кузнецов.
Одному парню было 16 лет, когда его схватили украинские спецслужбы, потом около года держали в СИЗО. Недавно его осудили, он признал вину и получил 10 лет (осудили на 15, но из-за возраста уменьшили срок до 10). Он достоин быть первым в симметричном освобождении гражданских пленных, указал депутат.
"На видеофиксации, которую прислала украинская сторона, я ожидал увидеть крепких мужчин за 40 или пожилых людей, которые помнят Советский Союз и поэтому душой с нами. Но это были совсем молодые ребята, девочка, которая со слезами на глазах просила, чтобы ее забрали", - подчеркнул Кузнецов.
Депутат указал, что в списках пленных есть и дети, и пожилые. Там есть и российские граждане, не только украинские. Это россияне, которые работали на Украине. При этом эти пленные не являются комбатантами, исключительно гражданские лица.
Среди пленных есть формально жители областей Российской Федерации, находящихся под контролем Украины. То есть по факту это российские граждане, но которые просто не имеют возможности пойти получить паспорт, потому что сидят в тюрьме и не могут переехать через линию фронта, заключил собеседник издания.
Полный текст статьи можно прочитать здесь
Украинское досье. Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
5 июля, 04:15
"Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины"
 
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Заголовок открываемого материала
23:13Депутат Кузнецов: девочка из Бахмута со слезами на глазах просила, чтобы ее забрали
22:42Противник придумывает, мы – отвечаем: как наши бойцы сбивают всё, что летает
22:42Депутат Кузнецов: не нужно удерживать кого-то в России, если он прикипел душой к киевской власти
22:17Депутат Кузнецов: мы организовали украинскому заключённому прямую связь с мамой
21:41"Кто-то даже не доезжает до СИЗО". Депутат рассказал, в каких условиях содержатся пленные на Украине
20:52Депутат Кузнецов: на Украине далеко не все пали жертвой культа нации
18:41Напряжение в акватории Чёрного моря, Украина готова пойти на любые риски. Итоги 20 июля
18:15"Возьмем Купянск и подойдем к Лиману". Военный эксперт рассказал о серьезных проблемах ВСУ
18:05Удары по украинским авиабазам, изоляция южных портов. О чём говорили эксперты 20 июля
18:05Канада ввела новые санкции: система "МИР", Бесогон, Пригожин и Валерия
18:00Сергей Параджанов: режиссёр и националист
18:00Депутат Кузнецов рассказал, что происходит на Украине с теми, кто симпатизирует России
17:58Депутат Кузнецов о том, как удалось наладить с Украиной обмен гражданскими пленными
17:43Российские войска создали непреодолимое препятствие для ВСУ: что говорили об Украине в мире 20 июля
17:43"Представляют угрозу". В Польше прокомментировали учения "вагнеровцев" у границы
17:38Депутат Кузнецов о том, почему важно освобождать из украинских тюрем пророссийских патриотов
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