https://ukraina.ru/20230720/1048153429.html
Противник придумывает, мы – отвечаем: как наши бойцы сбивают всё, что летает
Противник придумывает, мы – отвечаем: как наши бойцы сбивают всё, что летает - 20.07.2023 Украина.ру
Противник придумывает, мы – отвечаем: как наши бойцы сбивают всё, что летает
Корреспонденты издания Украина.ру Игорь Гомольский и Федор Громов побывали в подразделении, которое занимается борьбой с дронами противника. Украина.ру, 20.07.2023
2023-07-20T22:42
2023-07-20T22:42
2023-07-20T22:42
сво
украина
россия (рф)
видео
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/14/1048153179_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c743dfaec82bcdf8ab1a12dd2a945193.jpg.webp
Корреспонденты издания Украина.ру Игорь Гомольский и Федор Громов побывали в подразделении, которое занимается борьбой с дронами противника. Каждый день бойцы вынуждены придумывать что-то новое, ведь и противник не дремлет. Смотрите в нашем репортаже какую спецтехнику применяют наши бойцы, чего им не хватает и многое другое.
https://ukraina.ru/20230719/1048107241.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/14/1048153179_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e9481f1abe86d95aa847a35c41116ab.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, украина, россия (рф), видео, новости
СВО, Украина, Россия (РФ), Видео, Новости