Противник придумывает, мы – отвечаем: как наши бойцы сбивают всё, что летает - 20.07.2023 Украина.ру
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Противник придумывает, мы – отвечаем: как наши бойцы сбивают всё, что летает
Противник придумывает, мы – отвечаем: как наши бойцы сбивают всё, что летает - 20.07.2023 Украина.ру
Противник придумывает, мы – отвечаем: как наши бойцы сбивают всё, что летает
Корреспонденты издания Украина.ру Игорь Гомольский и Федор Громов побывали в подразделении, которое занимается борьбой с дронами противника. Украина.ру, 20.07.2023
2023-07-20T22:42
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Корреспонденты издания Украина.ру Игорь Гомольский и Федор Громов побывали в подразделении, которое занимается борьбой с дронами противника. Каждый день бойцы вынуждены придумывать что-то новое, ведь и противник не дремлет. Смотрите в нашем репортаже какую спецтехнику применяют наши бойцы, чего им не хватает и многое другое.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, украина, россия (рф), видео, новости
СВО, Украина, Россия (РФ), Видео, Новости

Противник придумывает, мы – отвечаем: как наши бойцы сбивают всё, что летает

22:42 20.07.2023
 
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Корреспонденты издания Украина.ру Игорь Гомольский и Федор Громов побывали в подразделении, которое занимается борьбой с дронами противника.
Каждый день бойцы вынуждены придумывать что-то новое, ведь и противник не дремлет.
Смотрите в нашем репортаже какую спецтехнику применяют наши бойцы, чего им не хватает и многое другое.
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