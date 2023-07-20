https://ukraina.ru/20230720/1048153429.html

Противник придумывает, мы – отвечаем: как наши бойцы сбивают всё, что летает

Противник придумывает, мы – отвечаем: как наши бойцы сбивают всё, что летает - 20.07.2023 Украина.ру

Противник придумывает, мы – отвечаем: как наши бойцы сбивают всё, что летает

Корреспонденты издания Украина.ру Игорь Гомольский и Федор Громов побывали в подразделении, которое занимается борьбой с дронами противника. Украина.ру, 20.07.2023

2023-07-20T22:42

2023-07-20T22:42

2023-07-20T22:42

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Корреспонденты издания Украина.ру Игорь Гомольский и Федор Громов побывали в подразделении, которое занимается борьбой с дронами противника. Каждый день бойцы вынуждены придумывать что-то новое, ведь и противник не дремлет. Смотрите в нашем репортаже какую спецтехнику применяют наши бойцы, чего им не хватает и многое другое.

https://ukraina.ru/20230719/1048107241.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, украина, россия (рф), видео, новости