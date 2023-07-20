https://ukraina.ru/20230720/1048153301.html

Депутат Кузнецов: не нужно удерживать кого-то в России, если он прикипел душой к киевской власти

Депутат Кузнецов: не нужно удерживать кого-то в России, если он прикипел душой к киевской власти - 20.07.2023 Украина.ру

Депутат Кузнецов: не нужно удерживать кого-то в России, если он прикипел душой к киевской власти

Гражданским пленным прежде всего важно освобождение и никакой мониторинг условий содержания их не удовлетворит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов

2023-07-20T22:42

2023-07-20T22:42

2023-07-20T22:42

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Любые гражданские пленные хотят свободы, хотят быть с той стороной, с которой связали свою судьбу. Российская сторона должны отвечать за тех, кто ей доверился и кто помогал стране, несмотря на риск, рассказал Кузнецов.В целом содержание украинских пленных в российских местах заключения вполне удовлетворительные. Пленные не работают, читают книжки. Общественники привезли им разную литературу по "дебандеризации", вроде "Тараса Бульбы", привезли Евангелие, чтобы они могли духовно развиваться, добавил Кузнецов.Не надо стоять на пути, по которому человека ведет его сердце. Если оно ведет его в Россию, то надо дать ему эту возможность. Также не нужным кого-то удерживать, если он "прикипел душой к киевской власти". Незачем заставлять его жить в России и даже сидеть здесь в тюрьме, заключил собеседник издания.Полный текст статьи можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230710/1047910124.html

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новости, пленные, украина, обмен, россия (рф), тюрьмы, освобождение