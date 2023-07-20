Депутат Кузнецов: не нужно удерживать кого-то в России, если он прикипел душой к киевской власти - 20.07.2023 Украина.ру
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Депутат Кузнецов: не нужно удерживать кого-то в России, если он прикипел душой к киевской власти
Депутат Кузнецов: не нужно удерживать кого-то в России, если он прикипел душой к киевской власти - 20.07.2023 Украина.ру
Депутат Кузнецов: не нужно удерживать кого-то в России, если он прикипел душой к киевской власти
Гражданским пленным прежде всего важно освобождение и никакой мониторинг условий содержания их не удовлетворит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
2023-07-20T22:42
2023-07-20T22:42
новости
пленные
украина
обмен
россия (рф)
тюрьмы
освобождение
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Любые гражданские пленные хотят свободы, хотят быть с той стороной, с которой связали свою судьбу. Российская сторона должны отвечать за тех, кто ей доверился и кто помогал стране, несмотря на риск, рассказал Кузнецов.В целом содержание украинских пленных в российских местах заключения вполне удовлетворительные. Пленные не работают, читают книжки. Общественники привезли им разную литературу по "дебандеризации", вроде "Тараса Бульбы", привезли Евангелие, чтобы они могли духовно развиваться, добавил Кузнецов.Не надо стоять на пути, по которому человека ведет его сердце. Если оно ведет его в Россию, то надо дать ему эту возможность. Также не нужным кого-то удерживать, если он "прикипел душой к киевской власти". Незачем заставлять его жить в России и даже сидеть здесь в тюрьме, заключил собеседник издания.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230710/1047910124.html
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новости, пленные, украина, обмен, россия (рф), тюрьмы, освобождение
Новости, пленные, Украина, обмен, Россия (РФ), тюрьмы, освобождение

Депутат Кузнецов: не нужно удерживать кого-то в России, если он прикипел душой к киевской власти

22:42 20.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСдавшихся в плен украинских военных и боевиков доставили в СИЗО в Еленовку
Сдавшихся в плен украинских военных и боевиков доставили в СИЗО в Еленовку - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Гражданским пленным прежде всего важно освобождение и никакой мониторинг условий содержания их не удовлетворит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
Любые гражданские пленные хотят свободы, хотят быть с той стороной, с которой связали свою судьбу. Российская сторона должны отвечать за тех, кто ей доверился и кто помогал стране, несмотря на риск, рассказал Кузнецов.
"Независимо от того, чем завершится нынешняя стадия конфликта [на Украине], мы должны обеспечить обмен гражданскими пленными и обеспечить свободное перемещение людей между территориями с разной властью", - подчеркнул депутат.
В целом содержание украинских пленных в российских местах заключения вполне удовлетворительные. Пленные не работают, читают книжки. Общественники привезли им разную литературу по "дебандеризации", вроде "Тараса Бульбы", привезли Евангелие, чтобы они могли духовно развиваться, добавил Кузнецов.
Не надо стоять на пути, по которому человека ведет его сердце. Если оно ведет его в Россию, то надо дать ему эту возможность. Также не нужным кого-то удерживать, если он "прикипел душой к киевской власти". Незачем заставлять его жить в России и даже сидеть здесь в тюрьме, заключил собеседник издания.
Полный текст статьи можно прочитать здесь
ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
10 июля, 09:00
Российский доброволец рассказал о зверствах ВСУ в отношении пленныхРоссийских военнопленных гонят перед наступающими киевскими подразделениями на Запорожском направлении для "разминирования" - чтобы погибали они, а не украинские военные. Об этом рассказал российский доброволец с позывным "Топаз", передает 10 июля РИА Новости
 
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22:42Противник придумывает, мы – отвечаем: как наши бойцы сбивают всё, что летает
22:42Депутат Кузнецов: не нужно удерживать кого-то в России, если он прикипел душой к киевской власти
22:17Депутат Кузнецов: мы организовали украинскому заключённому прямую связь с мамой
21:41"Кто-то даже не доезжает до СИЗО". Депутат рассказал, в каких условиях содержатся пленные на Украине
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17:58Депутат Кузнецов о том, как удалось наладить с Украиной обмен гражданскими пленными
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