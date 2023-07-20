https://ukraina.ru/20230720/1048152950.html

Депутат Кузнецов: мы организовали украинскому заключённому прямую связь с мамой

Депутат Кузнецов: мы организовали украинскому заключённому прямую связь с мамой - 20.07.2023 Украина.ру

Депутат Кузнецов: мы организовали украинскому заключённому прямую связь с мамой

В апреле российские общественники договорились с офисом украинского омбудсмена о взаимной проверке условий содержания гражданских пленных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов

2023-07-20T22:17

2023-07-20T22:17

2023-07-20T22:17

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пленные

тюрьмы

обмен

омбудсмен

украина

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Согласно договорённости, российские общественники ходят по списку в места заключения российских пленных, который предоставляет украинская сторона, а они в ответ ходят по своему списку и проверяют условия содержания пленных в России, рассказал Кузнецов.Из тех записей, которую передали с украинской стороны, можно сделать вывод, что условия содержания российских пленных непонятны, отметил депутат. Но по крайней мере, люди, которых показали на видео, живы, в украинском плену их кормят и они не избиты, подчеркнул Кузнецов.Когда любой руководитель украинской колонии или тюрьмы, хоть адекватный, хоть садист, понимает, что когда пришли какие-то люди, что-то сняли и узнали от заключённого, то стоит хорошо подумать, прежде чем применять к такому человеку насилие, подчеркнул Кузнецов.Российские омбудсмены приходили, проверяли одного из украинских заключенных, который содержится в России. Общественники смогли организовать ему прямую связь с мамой. По мнению Кузнецова, это была маленькая победа гуманизма.Полный текст статьи можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230710/1047915378.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пленные, тюрьмы, обмен, омбудсмен, украина