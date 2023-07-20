Депутат Кузнецов: мы организовали украинскому заключённому прямую связь с мамой - 20.07.2023 Украина.ру
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Депутат Кузнецов: мы организовали украинскому заключённому прямую связь с мамой
Депутат Кузнецов: мы организовали украинскому заключённому прямую связь с мамой - 20.07.2023 Украина.ру
Депутат Кузнецов: мы организовали украинскому заключённому прямую связь с мамой
В апреле российские общественники договорились с офисом украинского омбудсмена о взаимной проверке условий содержания гражданских пленных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
2023-07-20T22:17
2023-07-20T22:17
новости
пленные
тюрьмы
обмен
омбудсмен
украина
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Согласно договорённости, российские общественники ходят по списку в места заключения российских пленных, который предоставляет украинская сторона, а они в ответ ходят по своему списку и проверяют условия содержания пленных в России, рассказал Кузнецов.Из тех записей, которую передали с украинской стороны, можно сделать вывод, что условия содержания российских пленных непонятны, отметил депутат. Но по крайней мере, люди, которых показали на видео, живы, в украинском плену их кормят и они не избиты, подчеркнул Кузнецов.Когда любой руководитель украинской колонии или тюрьмы, хоть адекватный, хоть садист, понимает, что когда пришли какие-то люди, что-то сняли и узнали от заключённого, то стоит хорошо подумать, прежде чем применять к такому человеку насилие, подчеркнул Кузнецов.Российские омбудсмены приходили, проверяли одного из украинских заключенных, который содержится в России. Общественники смогли организовать ему прямую связь с мамой. По мнению Кузнецова, это была маленькая победа гуманизма.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230710/1047915378.html
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новости, пленные, тюрьмы, обмен, омбудсмен, украина
Новости, Пленные, тюрьмы, обмен, омбудсмен, Украина

Депутат Кузнецов: мы организовали украинскому заключённому прямую связь с мамой

22:17 20.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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В апреле российские общественники договорились с офисом украинского омбудсмена о взаимной проверке условий содержания гражданских пленных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
Согласно договорённости, российские общественники ходят по списку в места заключения российских пленных, который предоставляет украинская сторона, а они в ответ ходят по своему списку и проверяют условия содержания пленных в России, рассказал Кузнецов.
Из тех записей, которую передали с украинской стороны, можно сделать вывод, что условия содержания российских пленных непонятны, отметил депутат. Но по крайней мере, люди, которых показали на видео, живы, в украинском плену их кормят и они не избиты, подчеркнул Кузнецов.
"Во-первых, производится видеофиксация [условий содержания пленных]. Это очень важно, потому что если на видео попал живой и более-менее здоровый человек, то ему потом сложнее неожиданно пропасть или умереть от неожиданной болезни. Человек может себя увереннее чувствовать", - указал депутат.
Когда любой руководитель украинской колонии или тюрьмы, хоть адекватный, хоть садист, понимает, что когда пришли какие-то люди, что-то сняли и узнали от заключённого, то стоит хорошо подумать, прежде чем применять к такому человеку насилие, подчеркнул Кузнецов.
Российские омбудсмены приходили, проверяли одного из украинских заключенных, который содержится в России. Общественники смогли организовать ему прямую связь с мамой. По мнению Кузнецова, это была маленькая победа гуманизма.
Полный текст статьи можно прочитать здесь
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