https://ukraina.ru/20230720/1048152822.html

"Кто-то даже не доезжает до СИЗО". Депутат рассказал, в каких условиях содержатся пленные на Украине

"Кто-то даже не доезжает до СИЗО". Депутат рассказал, в каких условиях содержатся пленные на Украине - 20.07.2023 Украина.ру

"Кто-то даже не доезжает до СИЗО". Депутат рассказал, в каких условиях содержатся пленные на Украине

В украинских тюрьмах гражданские пленные содержатся в ужасных условиях. Уголовно-исполнительная система Украины не может физически вместить такое количество заключенных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов

2023-07-20T21:41

2023-07-20T21:41

2023-07-20T21:41

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пленные

сизо

тюрьма

украина

мониторинг

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Из-за нехватки мест пленных размещают везде: в СИЗО СБУ, в обычных СИЗО, кто-то уже находится в тюрьмах. В таких условиях заключённые часто болеют, потому что плохо питаются и не получают необходимое медобслуживание, добавил Кузнецов.Не нужно объяснять, что делают в украинских застенках с женщинами. Кто-то из пленных даже не доезжает до СИЗО. Могут просто отнять какие-то вещи, избить и выбросить человека, а могут и "прикопать". СИЗО — это все-таки какая-то надежда остаться в живых, подчеркнул депутат.Россия начала процесс мониторинга содержания пленных в том виде, в каком договорились с украинской стороной. Это очень важно, и это необходимо продолжать. Но ясно, что людям прежде всего важно освобождение и никакой мониторинг условий содержания их не удовлетворит, заключил собеседник издания.Полный текст статьи можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230707/1047872830.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пленные, сизо, тюрьма, украина, мониторинг