"Кто-то даже не доезжает до СИЗО". Депутат рассказал, в каких условиях содержатся пленные на Украине - 20.07.2023 Украина.ру
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"Кто-то даже не доезжает до СИЗО". Депутат рассказал, в каких условиях содержатся пленные на Украине
"Кто-то даже не доезжает до СИЗО". Депутат рассказал, в каких условиях содержатся пленные на Украине - 20.07.2023 Украина.ру
"Кто-то даже не доезжает до СИЗО". Депутат рассказал, в каких условиях содержатся пленные на Украине
В украинских тюрьмах гражданские пленные содержатся в ужасных условиях. Уголовно-исполнительная система Украины не может физически вместить такое количество заключенных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
2023-07-20T21:41
2023-07-20T21:41
новости
пленные
сизо
тюрьма
украина
мониторинг
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Из-за нехватки мест пленных размещают везде: в СИЗО СБУ, в обычных СИЗО, кто-то уже находится в тюрьмах. В таких условиях заключённые часто болеют, потому что плохо питаются и не получают необходимое медобслуживание, добавил Кузнецов.Не нужно объяснять, что делают в украинских застенках с женщинами. Кто-то из пленных даже не доезжает до СИЗО. Могут просто отнять какие-то вещи, избить и выбросить человека, а могут и "прикопать". СИЗО — это все-таки какая-то надежда остаться в живых, подчеркнул депутат.Россия начала процесс мониторинга содержания пленных в том виде, в каком договорились с украинской стороной. Это очень важно, и это необходимо продолжать. Но ясно, что людям прежде всего важно освобождение и никакой мониторинг условий содержания их не удовлетворит, заключил собеседник издания.Полный текст статьи можно прочитать здесь
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новости, пленные, сизо, тюрьма, украина, мониторинг
Новости, Пленные, СИЗО, тюрьма, Украина, мониторинг

"Кто-то даже не доезжает до СИЗО". Депутат рассказал, в каких условиях содержатся пленные на Украине

21:41 20.07.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЧлены Общественной палаты России в сопровождении журналистов посетили СИЗО "Матросская тишина"
Члены Общественной палаты России в сопровождении журналистов посетили СИЗО Матросская тишина - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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В украинских тюрьмах гражданские пленные содержатся в ужасных условиях. Уголовно-исполнительная система Украины не может физически вместить такое количество заключенных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
Из-за нехватки мест пленных размещают везде: в СИЗО СБУ, в обычных СИЗО, кто-то уже находится в тюрьмах. В таких условиях заключённые часто болеют, потому что плохо питаются и не получают необходимое медобслуживание, добавил Кузнецов.
Не нужно объяснять, что делают в украинских застенках с женщинами. Кто-то из пленных даже не доезжает до СИЗО. Могут просто отнять какие-то вещи, избить и выбросить человека, а могут и "прикопать". СИЗО — это все-таки какая-то надежда остаться в живых, подчеркнул депутат.
"Из того, что я увидел на записи, которую передали с украинской стороны, могу сказать честно, что условия содержания непонятны. Но мы хотя бы увидели людей, тех, которых нам показали, живыми, понятно, что их кормят, что они не избиты", -подчеркнул Кузнецов.
Россия начала процесс мониторинга содержания пленных в том виде, в каком договорились с украинской стороной. Это очень важно, и это необходимо продолжать. Но ясно, что людям прежде всего важно освобождение и никакой мониторинг условий содержания их не удовлетворит, заключил собеседник издания.
Полный текст статьи можно прочитать здесь
7 июля, 13:54
"Главное - определить, кого мы хотим забрать с Украины" - Вышинский об обменах гражданамиПроцесс взаимного освобождения гражданских лиц сложный и длительный, но необходимо его начать. Об этом 7 июля на конференции издания Украина.ру заявил исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета по правам человека, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский
 
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