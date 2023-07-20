"Кто-то даже не доезжает до СИЗО". Депутат рассказал, в каких условиях содержатся пленные на Украине
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЧлены Общественной палаты России в сопровождении журналистов посетили СИЗО "Матросская тишина"
В украинских тюрьмах гражданские пленные содержатся в ужасных условиях. Уголовно-исполнительная система Украины не может физически вместить такое количество заключенных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
Из-за нехватки мест пленных размещают везде: в СИЗО СБУ, в обычных СИЗО, кто-то уже находится в тюрьмах. В таких условиях заключённые часто болеют, потому что плохо питаются и не получают необходимое медобслуживание, добавил Кузнецов.
Не нужно объяснять, что делают в украинских застенках с женщинами. Кто-то из пленных даже не доезжает до СИЗО. Могут просто отнять какие-то вещи, избить и выбросить человека, а могут и "прикопать". СИЗО — это все-таки какая-то надежда остаться в живых, подчеркнул депутат.
"Из того, что я увидел на записи, которую передали с украинской стороны, могу сказать честно, что условия содержания непонятны. Но мы хотя бы увидели людей, тех, которых нам показали, живыми, понятно, что их кормят, что они не избиты", -подчеркнул Кузнецов.
Россия начала процесс мониторинга содержания пленных в том виде, в каком договорились с украинской стороной. Это очень важно, и это необходимо продолжать. Но ясно, что людям прежде всего важно освобождение и никакой мониторинг условий содержания их не удовлетворит, заключил собеседник издания.
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