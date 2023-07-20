https://ukraina.ru/20230720/1048152695.html

Депутат Кузнецов: на Украине далеко не все пали жертвой культа нации

Депутат Кузнецов: на Украине далеко не все пали жертвой культа нации - 20.07.2023 Украина.ру

Депутат Кузнецов: на Украине далеко не все пали жертвой культа нации

На Украине далеко не все пали жертвой культа нации, ради которой можно принести в жертву что угодно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов

2023-07-20T20:52

2023-07-20T20:52

2023-07-20T22:22

новости

украина

сбу

пленные

омбудсмен

обмен

россия (рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102566/46/1025664615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed1b36f6af309d00c9aedb55a48eecf1.jpg

На Украине тоже есть люди, для которых важны и вера в бога, и принципы гуманизма. Наладить контакт с украинской стороной для обмена гражданскими пленными удалось благодаря гражданским активистам, рассказал Кузнецов.Первый контакт по данному вопросу возник с представителями гражданского общества. Большой вклад внесла Виктория Солодухина из украинского общественного объединения "Надія"("Надежда". - Ред.). Оно объединяет родственников пропавших без вести во время военного конфликта, добавил депутат.Российские омбудсмены приходили, проверяли одного из украинских заключенных, который содержится в России. Он переживал, жива ли его мать, поскольку у нее была серьезная болезнь. Общественники смогли организовать ему прямую связь с мамой. По мнению Кузнецова, это была маленькая победа гуманизма.Полный текст статьи можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220220/1033314877.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сбу, пленные, омбудсмен, обмен, россия (рф)