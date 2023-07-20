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Депутат Кузнецов: на Украине далеко не все пали жертвой культа нации
Депутат Кузнецов: на Украине далеко не все пали жертвой культа нации - 20.07.2023 Украина.ру
Депутат Кузнецов: на Украине далеко не все пали жертвой культа нации
На Украине далеко не все пали жертвой культа нации, ради которой можно принести в жертву что угодно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
2023-07-20T20:52
2023-07-20T20:52
2023-07-20T22:22
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сбу
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омбудсмен
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На Украине тоже есть люди, для которых важны и вера в бога, и принципы гуманизма. Наладить контакт с украинской стороной для обмена гражданскими пленными удалось благодаря гражданским активистам, рассказал Кузнецов.Первый контакт по данному вопросу возник с представителями гражданского общества. Большой вклад внесла Виктория Солодухина из украинского общественного объединения "Надія"("Надежда". - Ред.). Оно объединяет родственников пропавших без вести во время военного конфликта, добавил депутат.Российские омбудсмены приходили, проверяли одного из украинских заключенных, который содержится в России. Он переживал, жива ли его мать, поскольку у нее была серьезная болезнь. Общественники смогли организовать ему прямую связь с мамой. По мнению Кузнецова, это была маленькая победа гуманизма.Полный текст статьи можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сбу, пленные, омбудсмен, обмен, россия (рф)
Новости, Украина, СБУ, пленные, омбудсмен, обмен, Россия (РФ)
Депутат Кузнецов: на Украине далеко не все пали жертвой культа нации
20:52 20.07.2023 (обновлено: 22:22 20.07.2023)
На Украине далеко не все пали жертвой культа нации, ради которой можно принести в жертву что угодно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
На Украине тоже есть люди, для которых важны и вера в бога, и принципы гуманизма. Наладить контакт с украинской стороной для обмена гражданскими пленными удалось благодаря гражданским активистам, рассказал Кузнецов.
Первый контакт по данному вопросу возник с представителями гражданского общества. Большой вклад внесла Виктория Солодухина из украинского общественного объединения "Надія"("Надежда". - Ред.). Оно объединяет родственников пропавших без вести во время военного конфликта, добавил депутат.
"В апреле мы договорились с офисом украинского омбудсмена о том, что взаимно проверяем условия содержания, мы ходим в наши места заключения по списку, который предоставляет украинская сторона, а они ходят по нашему списку", - подчеркнул Кузнецов.
Российские омбудсмены приходили, проверяли одного из украинских заключенных, который содержится в России. Он переживал, жива ли его мать, поскольку у нее была серьезная болезнь. Общественники смогли организовать ему прямую связь с мамой. По мнению Кузнецова, это была маленькая победа гуманизма.
Полный текст статьи можно прочитать здесь