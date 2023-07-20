https://ukraina.ru/20230720/1048151365.html

Напряжение в акватории Чёрного моря, Украина готова пойти на любые риски. Итоги 20 июля

Напряжение в акватории Чёрного моря, Украина готова пойти на любые риски. Итоги 20 июля - 20.07.2023 Украина.ру

Напряжение в акватории Чёрного моря, Украина готова пойти на любые риски. Итоги 20 июля

Украина пригрозила топить любые суда, направляющиеся в российские черноморские порты; ВС РФ нанесли новые удары возмездия за Крымский мост; ВСУ обстреляли ДНР и применили кассетные боеприпасы

2023-07-20T18:41

2023-07-20T18:41

2023-07-20T18:41

эксклюзив

хроники

украина

россия (рф)

черное море

суда

обстрелы

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днр

николаев

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Угрозы в акватории Чёрного моряМинобороны Украины в четверг, 20 июля, опубликовало заявление о том, что будет рассматривать любое судно, направляющееся в российские черноморские порты в качестве военной цели."Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как такие, что перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками."Украинское военное ведомство обвиняет в Москву в "намеренном превращении акватории Чёрного моря в зону боевых действий".Кроме того, украинское Минобороны с прошедшей ночи – с 5:00 20 июля считает судоходство в Северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальского пролива, то есть в районе Крымского моста – опасным, и запрещает его.Это заявление, вероятно, ответ на заявление Минобороны РФ, сделанное накануне, о том, что все суда, направляющиеся в акватории Чёрного моря в порты Украины, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов.Страны флага таких судов будут считаться Москвой вовлеченными в войну на стороне Украины, уточнили в МО."Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", – говорится в заявлении.По данным мониторингового сервиса MarineTraffic, в данный момент в Одессу направляется одно судно под флагом Либерии, которое должно прибыть в порт 22 июля.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию в интервью изданию TIME:В связи с прекращением действия Черноморской инициативы и напряжения в Чёрном море Совет безопасности ООН проведет заседание завтра, 21 июля. Об этом сообщает британское постпредство.Удары возмездия по Одессе и НиколаевуРоссийские войска нанесли новые удары по инфраструктуре Николаевской и Одесской областей, в Минобороны РФ назвали их "ударами возмездия", как и накануне."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области."В районе Николаева были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ, уточнили в военном ведомстве.Губернатор Николаевской области Виталий Ким подтвердил попадания по объектам инфраструктуры. Также он сообщил о двоих погибших и 19-ти раненных. Повреждены несколько домов в Одессе и Николаеве, передает Нацполиция Украины.Что касается ударов по Одессе, город был под прикрытием зерновой сделки. И под прикрытием различных гуманитарных миссий противник сосредоточил там производство морских беспилотников и склады с горюче-смазочными материалами. Поэтому мы и нанесли два удара, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Первый удар был нанесен по заводу, который производил морские беспилотники. Потом удар был нанесен в районе Одессы и Николаева по хранилищу топлива на 70 тысяч тонн. Это мощнейший урон для группировки украинской армии, которая могла бы заправить свою бронетехнику для проведения "контрнаступа".А ночью был нанесен еще один удар по Одессе, когда были выведены из строя зерновые терминалы и маслоприемники. Зеленский же говорил, что он будет продолжать зерновую сделку без участия России. Поэтому все, что связано с перегрузкой зерна и масла, было уничтожено. Зеленскому таким образом дали понять, что он может забыть про сделку без участия России", – рассказал он.Обстрелы со стороны ВСУВ четверг украинские военные неоднократно обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям:14.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Семёновка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм;14.45 – населенный пункт Семёновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм",Под огнем ВСУ оказались Донецк, Макеевка и Старомлиновка.Кроме того, журналисты американского издания The Washington Post сообщили, что украинские военные начали использовать кассетные боеприпасы, поставленные США, против российских сил.7 июля США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители, включая детей, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в ходе военных конфликтов в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.Президент России Владимир Путин заявил, что США приняли решение поставить кассетные снаряды из-за общего дефицита боеприпасов. В случае применения Украиной кассетных боеприпасов, Россия оставляет за собой право на зеркальные действия, заявил Путин.

https://ukraina.ru/20230720/1048148297.html

https://ukraina.ru/20230720/1048146318.html

https://ukraina.ru/20230720/1048150678.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, россия (рф), черное море, суда, обстрелы, одесса, днр, николаев