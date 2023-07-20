https://ukraina.ru/20230720/1048151001.html

Канада ввела новые санкции: система "МИР", Бесогон, Пригожин и Валерия

Канада ввела новые санкции: система "МИР", Бесогон, Пригожин и Валерия - 20.07.2023 Украина.ру

Канада ввела новые санкции: система "МИР", Бесогон, Пригожин и Валерия

Канада ввела антироссийские санкции, которые коснулись мобильных операторов, банков, платежной системы "МИР", российских министерств, деятелей культуры и других физических и юридических лиц. Список опубликовало внешнеполитическое ведомство страны 20 июля

2023-07-20T18:05

2023-07-20T18:05

2023-07-20T18:05

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Внешнеполитическое ведомство Канады опубликовало обновленный санкционный список.Под канадские санкции попали телефонные операторы "Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele2.Среди санкционных банков теперь значатся: банки "Точка" и "Тинькофф", а также карта МИР, система платежей Yandex Pay, "Лахта Парк" и "Лахта Плаза".В новом санкционном списке оказались следующие деятели культуры: продюсер Иосиф Пригожин, актёр Иван Охлобыстин, певец SHAMAN, актриса Мария Шукшина, певец Филипп Киркоров, актер Дмитрий Харатьян, певица Юлия Чичерина, музыкант Александр Скляр, режиссёр Никита Михалков.Под санкции попало также попало и учрежденное Михалковым ООО "Бесогон".Канада также ввела санкции против министерства культуры и министерства науки и высшего образования России, а также их министров. Так, среди физических лиц, попавших под санкции, значатся Валерий Фальков (министр науки и высшего образования) и Ольга Любимова (министр культуры), а также заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

https://ukraina.ru/20230720/1048131046.html

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