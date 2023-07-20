Канада ввела новые санкции: система "МИР", Бесогон, Пригожин и Валерия - 20.07.2023 Украина.ру
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Канада ввела новые санкции: система "МИР", Бесогон, Пригожин и Валерия
Канада ввела новые санкции: система "МИР", Бесогон, Пригожин и Валерия - 20.07.2023 Украина.ру
Канада ввела новые санкции: система "МИР", Бесогон, Пригожин и Валерия
Канада ввела антироссийские санкции, которые коснулись мобильных операторов, банков, платежной системы "МИР", российских министерств, деятелей культуры и других физических и юридических лиц. Список опубликовало внешнеполитическое ведомство страны 20 июля
2023-07-20T18:05
2023-07-20T18:05
новости
канада
россия (рф)
санкции
антироссийские санкции
мид
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Внешнеполитическое ведомство Канады опубликовало обновленный санкционный список.Под канадские санкции попали телефонные операторы "Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele2.Среди санкционных банков теперь значатся: банки "Точка" и "Тинькофф", а также карта МИР, система платежей Yandex Pay, "Лахта Парк" и "Лахта Плаза".В новом санкционном списке оказались следующие деятели культуры: продюсер Иосиф Пригожин, актёр Иван Охлобыстин, певец SHAMAN, актриса Мария Шукшина, певец Филипп Киркоров, актер Дмитрий Харатьян, певица Юлия Чичерина, музыкант Александр Скляр, режиссёр Никита Михалков.Под санкции попало также попало и учрежденное Михалковым ООО "Бесогон".Канада также ввела санкции против министерства культуры и министерства науки и высшего образования России, а также их министров. Так, среди физических лиц, попавших под санкции, значатся Валерий Фальков (министр науки и высшего образования) и Ольга Любимова (министр культуры), а также заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.
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новости, канада, россия (рф), санкции, антироссийские санкции, мид
Новости, Канада, Россия (РФ), санкции, антироссийские санкции, МИД

Канада ввела новые санкции: система "МИР", Бесогон, Пригожин и Валерия

18:05 20.07.2023
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Канада ввела антироссийские санкции, которые коснулись мобильных операторов, банков, платежной системы "МИР", российских министерств, деятелей культуры и других физических и юридических лиц. Список опубликовало внешнеполитическое ведомство страны 20 июля
Внешнеполитическое ведомство Канады опубликовало обновленный санкционный список.
Под канадские санкции попали телефонные операторы "Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele2.
Среди санкционных банков теперь значатся: банки "Точка" и "Тинькофф", а также карта МИР, система платежей Yandex Pay, "Лахта Парк" и "Лахта Плаза".
В новом санкционном списке оказались следующие деятели культуры: продюсер Иосиф Пригожин, актёр Иван Охлобыстин, певец SHAMAN, актриса Мария Шукшина, певец Филипп Киркоров, актер Дмитрий Харатьян, певица Юлия Чичерина, музыкант Александр Скляр, режиссёр Никита Михалков.
Под санкции попало также попало и учрежденное Михалковым ООО "Бесогон".
Канада также ввела санкции против министерства культуры и министерства науки и высшего образования России, а также их министров. Так, среди физических лиц, попавших под санкции, значатся Валерий Фальков (министр науки и высшего образования) и Ольга Любимова (министр культуры), а также заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.
- РИА Новости, 1920, 20.07.2023
10:08
Австралия ввела санкции против российских граждан и организацийАвстралия ввела новые санкции в отношении России, под них попали 45 российских юридических и физических лиц, сообщила 20 июля в Twitter глава министерства иностранных дел страны Пенни Вонг
 
НовостиКанадаРоссия (РФ)санкцииантироссийские санкцииМИД
 
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