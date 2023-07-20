Удары по украинским авиабазам, изоляция южных портов. О чём говорили эксперты 20 июля - 20.07.2023 Украина.ру
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Удары по украинским авиабазам, изоляция южных портов. О чём говорили эксперты 20 июля
Удары по украинским авиабазам, изоляция южных портов. О чём говорили эксперты 20 июля - 20.07.2023 Украина.ру
Удары по украинским авиабазам, изоляция южных портов. О чём говорили эксперты 20 июля
Украина.ру, 20.07.2023
2023-07-20T18:05
2023-07-20T18:05
эксклюзив
минские соглашения
зерновая сделка
перенджиев
запад
украина
россия (рф)
порты
нато
алексей подберезкин
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Зачем Россия бьёт по украинским авиабазамНакануне в Минобороны РФ сообщили, что наши войска в ночь на 19 июня не только нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, но и по авиабазе "Канатово" в Кировоградской области.По словам военного эксперта, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова на Украине есть целый ряд аэродромов, которые находятся не так далеко от линии боевого соприкосновения.Все они должны подвергаться нашим массированным атакам, поскольку там могут базироваться самолеты Су-24, способные нести ракеты Storm Shadow и французский Scalp.Дальность этих ракет, поясняет Кнутов, составляет 300 километров. Фронтовые бомбардировщики могут подходить на расстояние в 100 километров, производить пуски и поражать тылы на дальности в 200 километров, оставаясь вне зоны действия российских систем ПВО, которые размещаются за линией соприкосновения."Чтобы этого не произошло, мы должны работать по аэродромам, уничтожая носителей этих крылатых ракет. Причем надо бить не только по местам стоянки, но и по взлетно-посадочным полосам, чтобы их нельзя было использовать для взлета и посадки", – сообщил эксперт.Что касается ударов по Одессе, город был под прикрытием зерновой сделки. И под прикрытием различных гуманитарных миссий противник сосредоточил там производство морских беспилотников и склады с горюче-смазочными материалами. Поэтому мы и нанесли два удара, говорит Кнутов."Первый удар был нанесен по заводу, который производил морские беспилотники. Потом удар был нанесен в районе Одессы и Николаева по хранилищу топлива на 70 тысяч тонн. Это мощнейший урон для группировки украинской армии, которая могла бы заправить свою бронетехнику для проведения "контрнаступа".А ночью был нанесен еще один удар по Одессе, когда были выведены из строя зерновые терминалы и маслоприемники. Зеленский же говорил, что он будет продолжать зерновую сделку без участия России. Поэтому все, что связано с перегрузкой зерна и масла, было уничтожено. Зеленскому таким образом дали понять, что он может забыть про сделку без участия России", – рассказал военный эксперт."Изолировать Украину от поставок оружия через черноморские порты"Минобороны РФ сообщило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.Мы наконец-то закрыли северо-запад Черного моря, взяв эту часть акватории под контроль, отмечает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.Сделать это мы должны были давным-давно, считает он, потому что все, что движется в черноморские порты Украины, представляет для нас опасность. Речь идет о вооружениях и военной технике, не раз все это использовалось в террористических акциях против нас."В условиях военных действий первое, что мы должны сделать, – это изолировать Украину от поставок вооружений через черноморские порты", – заявил Подберезкин.Если же под удар попадут суда под флагом стран НАТО, это может привести к войне, признаёт он. Но Россия предупреждает, что эта зона закрыта. Вряд ли суда пойдут в зону военных действий, страховые компании не будут брать на себя такие риски.Зерновая сделка и Минские соглашения: что общегоПосле выхода из зерновой сделки Россия получила не столько военное, сколько политическое преимущество, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.В этом смысле, поясняет он, зерновую сделку можно сравнить с Минскими соглашениями."Мы могли еще в 2014 году дать ополченцам освободить Мариуполь и полностью разгромить ВСУ. Но мы сами усадили ДНР/ЛНР за стол переговоров, выступали в качестве посредников и признавали Донбасс частью Украины.Это нам вроде бы было невыгодно. Но когда стало понятно, что ни Запад в лице Германии и Франции, ни Украина эти договоренности выполнять не собирается, мы получили полное моральное право начать СВО.Мы показываем Западу, что готовы договариваться и выполнять свою часть соглашений. Потом Запад не выполняет свои обязательства, а мы получаем возможность действовать так, как считаем нужным.Поэтому удары по черноморским портам Украины – это не столько возмездие за Крымский мост. Это наказание Запада за его недоговороспособонсть и теракты под прикрытием зерновой сделки", – рассказал военный политолог.
https://ukraina.ru/20230720/1048125296.html
https://ukraina.ru/20230720/1048140621.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, минские соглашения, зерновая сделка, перенджиев, запад, украина, россия (рф), порты, нато, алексей подберезкин, минобороны рф, юрий кнутов, контрнаступление
Эксклюзив, Минские соглашения, зерновая сделка, Перенджиев, Запад, Украина, Россия (РФ), порты, НАТО, Алексей Подберезкин, Минобороны РФ, Юрий Кнутов, контрнаступление

Удары по украинским авиабазам, изоляция южных портов. О чём говорили эксперты 20 июля

18:05 20.07.2023
 
© seaport.com.uaИльичевск порт Черноморск
Ильичевск порт Черноморск
© seaport.com.ua
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Зачем Россия бьёт по украинским авиабазам
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что наши войска в ночь на 19 июня не только нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, но и по авиабазе "Канатово" в Кировоградской области.
По словам военного эксперта, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова на Украине есть целый ряд аэродромов, которые находятся не так далеко от линии боевого соприкосновения.
Все они должны подвергаться нашим массированным атакам, поскольку там могут базироваться самолеты Су-24, способные нести ракеты Storm Shadow и французский Scalp.
Дальность этих ракет, поясняет Кнутов, составляет 300 километров. Фронтовые бомбардировщики могут подходить на расстояние в 100 километров, производить пуски и поражать тылы на дальности в 200 километров, оставаясь вне зоны действия российских систем ПВО, которые размещаются за линией соприкосновения.
"Чтобы этого не произошло, мы должны работать по аэродромам, уничтожая носителей этих крылатых ракет. Причем надо бить не только по местам стоянки, но и по взлетно-посадочным полосам, чтобы их нельзя было использовать для взлета и посадки", – сообщил эксперт.
Юрий Кнутов интервью
04:01
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Что касается ударов по Одессе, город был под прикрытием зерновой сделки. И под прикрытием различных гуманитарных миссий противник сосредоточил там производство морских беспилотников и склады с горюче-смазочными материалами. Поэтому мы и нанесли два удара, говорит Кнутов.
"Первый удар был нанесен по заводу, который производил морские беспилотники. Потом удар был нанесен в районе Одессы и Николаева по хранилищу топлива на 70 тысяч тонн. Это мощнейший урон для группировки украинской армии, которая могла бы заправить свою бронетехнику для проведения "контрнаступа".
А ночью был нанесен еще один удар по Одессе, когда были выведены из строя зерновые терминалы и маслоприемники. Зеленский же говорил, что он будет продолжать зерновую сделку без участия России. Поэтому все, что связано с перегрузкой зерна и масла, было уничтожено. Зеленскому таким образом дали понять, что он может забыть про сделку без участия России", – рассказал военный эксперт.
"Изолировать Украину от поставок оружия через черноморские порты"
Минобороны РФ сообщило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.
Мы наконец-то закрыли северо-запад Черного моря, взяв эту часть акватории под контроль, отмечает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
Сделать это мы должны были давным-давно, считает он, потому что все, что движется в черноморские порты Украины, представляет для нас опасность. Речь идет о вооружениях и военной технике, не раз все это использовалось в террористических акциях против нас.
"В условиях военных действий первое, что мы должны сделать, – это изолировать Украину от поставок вооружений через черноморские порты", – заявил Подберезкин.
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
14:24
Алексей Подберёзкин: Для победы в СВО нужно отрезать Украину от морских коммуникацийПоставки взрывчатки для теракта на Крымском мосту шли через Одесский порт, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
Если же под удар попадут суда под флагом стран НАТО, это может привести к войне, признаёт он. Но Россия предупреждает, что эта зона закрыта. Вряд ли суда пойдут в зону военных действий, страховые компании не будут брать на себя такие риски.
Зерновая сделка и Минские соглашения: что общего
После выхода из зерновой сделки Россия получила не столько военное, сколько политическое преимущество, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
В этом смысле, поясняет он, зерновую сделку можно сравнить с Минскими соглашениями.
"Мы могли еще в 2014 году дать ополченцам освободить Мариуполь и полностью разгромить ВСУ. Но мы сами усадили ДНР/ЛНР за стол переговоров, выступали в качестве посредников и признавали Донбасс частью Украины.
Это нам вроде бы было невыгодно. Но когда стало понятно, что ни Запад в лице Германии и Франции, ни Украина эти договоренности выполнять не собирается, мы получили полное моральное право начать СВО.
Мы показываем Западу, что готовы договариваться и выполнять свою часть соглашений. Потом Запад не выполняет свои обязательства, а мы получаем возможность действовать так, как считаем нужным.
Поэтому удары по черноморским портам Украины – это не столько возмездие за Крымский мост. Это наказание Запада за его недоговороспособонсть и теракты под прикрытием зерновой сделки", – рассказал военный политолог.
Александр Перенджиев интервью
16:00
Александр Перенджиев: После "зернового айкидо" в Одессе русский флот будет бодаться с США возле РумынииДаже если вдруг Запад скажет, что готов возобновить зерновую сделку, выполнив все требования России по SWIFT и минеральным удобрениям, а мы откроем коридор, по которому снова пойдут корабли с техникой, то выгрузить они ее уже не смогут. Мы уничтожили в портах все краны и рельсы
 
ЭксклюзивМинские соглашениязерновая сделкаПеренджиевЗападУкраинаРоссия (РФ)портыНАТОАлексей ПодберезкинМинобороны РФЮрий Кнутовконтрнаступление
 
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