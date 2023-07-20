https://ukraina.ru/20230720/1048150541.html

Депутат Кузнецов о том, как удалось наладить с Украиной обмен гражданскими пленными

Депутат Кузнецов о том, как удалось наладить с Украиной обмен гражданскими пленными - 20.07.2023 Украина.ру

Депутат Кузнецов о том, как удалось наладить с Украиной обмен гражданскими пленными

Обмены гражданских пленных с украинской стороной производились не системно, они были точечными. Это происходило в рамках обмена военнопленными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов

2023-07-20T17:58

2023-07-20T17:58

2023-07-20T17:58

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заключенные

заключенные

тюрьмы

депутат

омбудсмен

украина

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За время СВО обмены гражданских пленных были нетипичной ситуацией. Скорее можно говорить о симметричном освобождении, потому что это не военнопленные и процесс не регулируется Женевской конвенцией. Если оценить количество российских заключенных на Украине в несколько тысяч человек, то это какие-то ничтожные доли процента, рассказал Кузнецов. Депутаты Госдумы организовали мероприятие на тему освобождения гражданских пленных. Туда пригласили экспертов, освобождённых граждан и их родственников, а также общественных активистов из Украины и Европы. Также на мероприятие был приглашен украинский омбудсмен, рассказал Кузнецов.Сначала было много недоверия, указал депутат, но благодаря общественности российской стороне удалось раскачать украинские власти. Российским представителям удалось наладить контакт и договориться, что первым шагом будет взаимная проверка условий содержания. Российские общественники поехали к заключённым на Украине, а украинские общественники поехали к своим заключённым, которые находятся в России. Обе стороны произвели видеофиксацию условий содержания, передали посылки и организовали контакт с родственниками, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230718/1048068831.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, заключенные, заключенные, тюрьмы, депутат, омбудсмен, украина