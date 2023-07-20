Депутат Кузнецов о том, как удалось наладить с Украиной обмен гражданскими пленными
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
Обмены гражданских пленных с украинской стороной производились не системно, они были точечными. Это происходило в рамках обмена военнопленными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
За время СВО обмены гражданских пленных были нетипичной ситуацией. Скорее можно говорить о симметричном освобождении, потому что это не военнопленные и процесс не регулируется Женевской конвенцией. Если оценить количество российских заключенных на Украине в несколько тысяч человек, то это какие-то ничтожные доли процента, рассказал Кузнецов.
"За контакт с украинской стороной огромное спасибо гражданским активистам. На Украине далеко не все пали жертвой культа нации, ради которой можно принести в жертву что угодно. Там тоже есть люди, для которых важны и вера в бога, и принципы гуманизма", - подчеркнул депутат.
Депутаты Госдумы организовали мероприятие на тему освобождения гражданских пленных. Туда пригласили экспертов, освобождённых граждан и их родственников, а также общественных активистов из Украины и Европы. Также на мероприятие был приглашен украинский омбудсмен, рассказал Кузнецов.
Сначала было много недоверия, указал депутат, но благодаря общественности российской стороне удалось раскачать украинские власти. Российским представителям удалось наладить контакт и договориться, что первым шагом будет взаимная проверка условий содержания.
Российские общественники поехали к заключённым на Украине, а украинские общественники поехали к своим заключённым, которые находятся в России. Обе стороны произвели видеофиксацию условий содержания, передали посылки и организовали контакт с родственниками, заключил собеседник издания.
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