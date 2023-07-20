"Представляют угрозу". В Польше прокомментировали учения "вагнеровцев" у границы - 20.07.2023 Украина.ру
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"Представляют угрозу". В Польше прокомментировали учения "вагнеровцев" у границы
"Представляют угрозу". В Польше прокомментировали учения "вагнеровцев" у границы - 20.07.2023 Украина.ру
"Представляют угрозу". В Польше прокомментировали учения "вагнеровцев" у границы
"Вагнеровцы" представляют угрозу для Польши, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Об этом сообщили журналисты польского информагентства PAP
2023-07-20T17:43
2023-07-20T17:43
новости
польша
белоруссия
минобороны
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
граница
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Присутствие "вагнеровцев" у польской границы вызывает опасения у руководства Польши. Этим Блащак объяснил своё решение перебросить военнослужащих с запада на восток Польши.Блащак отметил, что в Минобороны постоянно следят за ситуацией и готовы к развитию различных сценариев.Накануне в Министерстве обороны Белоруссии заявили о проведении учений подразделений сил специальных операций Вооружённых Сил Белоруссии и бойцов ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский". Учения будут проходить неделю, уточнили в ведомстве.
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новости, польша, белоруссия, минобороны, чвк "вагнер", "вагнеровцы", граница
Новости, Польша, Белоруссия, Минобороны, ЧВК "Вагнер", "вагнеровцы", граница

"Представляют угрозу". В Польше прокомментировали учения "вагнеровцев" у границы

17:43 20.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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"Вагнеровцы" представляют угрозу для Польши, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Об этом сообщили журналисты польского информагентства PAP
Присутствие "вагнеровцев" у польской границы вызывает опасения у руководства Польши.

"Мы должны отдавать себе отчёт в том, что привлечение в Белоруссию нескольких тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" также представляет угрозу для нашей страны", - заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

Этим Блащак объяснил своё решение перебросить военнослужащих с запада на восток Польши.
Блащак отметил, что в Минобороны постоянно следят за ситуацией и готовы к развитию различных сценариев.
Накануне в Министерстве обороны Белоруссии заявили о проведении учений подразделений сил специальных операций Вооружённых Сил Белоруссии и бойцов ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский". Учения будут проходить неделю, уточнили в ведомстве.
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НовостиПольшаБелоруссияМинобороныЧВК "Вагнер""вагнеровцы"граница
 
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