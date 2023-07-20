https://ukraina.ru/20230720/1048149748.html

"Представляют угрозу". В Польше прокомментировали учения "вагнеровцев" у границы

"Представляют угрозу". В Польше прокомментировали учения "вагнеровцев" у границы - 20.07.2023 Украина.ру

"Представляют угрозу". В Польше прокомментировали учения "вагнеровцев" у границы

"Вагнеровцы" представляют угрозу для Польши, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Об этом сообщили журналисты польского информагентства PAP

2023-07-20T17:43

2023-07-20T17:43

2023-07-20T17:43

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чвк "вагнер"

"вагнеровцы"

граница

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Присутствие "вагнеровцев" у польской границы вызывает опасения у руководства Польши. Этим Блащак объяснил своё решение перебросить военнослужащих с запада на восток Польши.Блащак отметил, что в Минобороны постоянно следят за ситуацией и готовы к развитию различных сценариев.Накануне в Министерстве обороны Белоруссии заявили о проведении учений подразделений сил специальных операций Вооружённых Сил Белоруссии и бойцов ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский". Учения будут проходить неделю, уточнили в ведомстве.

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новости, польша, белоруссия, минобороны, чвк "вагнер", "вагнеровцы", граница