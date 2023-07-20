"Представляют угрозу". В Польше прокомментировали учения "вагнеровцев" у границы
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
"Вагнеровцы" представляют угрозу для Польши, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Об этом сообщили журналисты польского информагентства PAP
Присутствие "вагнеровцев" у польской границы вызывает опасения у руководства Польши.
"Мы должны отдавать себе отчёт в том, что привлечение в Белоруссию нескольких тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" также представляет угрозу для нашей страны", - заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.
Этим Блащак объяснил своё решение перебросить военнослужащих с запада на восток Польши.
Блащак отметил, что в Минобороны постоянно следят за ситуацией и готовы к развитию различных сценариев.
Накануне в Министерстве обороны Белоруссии заявили о проведении учений подразделений сил специальных операций Вооружённых Сил Белоруссии и бойцов ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский". Учения будут проходить неделю, уточнили в ведомстве.