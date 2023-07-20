https://ukraina.ru/20230720/1048149009.html

Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев: Мы увидели, что сделала украинская государственность

Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев: Мы увидели, что сделала украинская государственность - 20.07.2023 Украина.ру

Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев: Мы увидели, что сделала украинская государственность

Местное население достаточно осторожно относилось к новой власти. И людей можно было понять: они не знали, что их ждет, боялись сотрудничать, потому что их запугивали с той стороны. Главное достижение в том, что возникло доверие, говорит глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев

2023-07-20T17:34

2023-07-20T17:34

2023-07-20T17:34

интервью

харьковская область

харьков

гуманитарная помощь

украина

россия (рф)

всу

купянск

изюм

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Виталий Константинович, начнем со статуса ВГА. Здесь довольно интересно, потому что сейчас она не находится непосредственно на территории Харьковской области. Соответственно, для понимания – какие сейчас обязанности администрации, что она делает, как помогает людям?– Я немножко вас поправлю. На (подконтрольной ВС РФ – Ред.) территории Харьковской области – более двадцати населенных пунктов, наши сотрудники присутствуют на территории, это Двуречанское территориальное управление ВГА Купянского района Харьковской области.Поэтому говорить о том, что мы совсем вышли с территории Харьковской области, будет неверно.Если говорить о Харьковской области, которая находилась на 2022 год под контролем Вооруженных сил России, и где мы начали свою деятельность, то выехали около 70 тысяч населения вынужденных переселенцев из нашей области.Поэтому самая первая задача ВГА была – сохранить свою работу, деятельность для поддержки именно этого населения, потому что это очень большое количество людей, которые требуют постоянной помощи – по всем направлениям деятельности.Это и социализация в российском обществе – получение необходимых документов. Мы оказываем и методическую организационную помощь при оформлении документов граждан, по восстановлению документов, которые были уничтожены в ходе операции или уничтожены в ходе обстрелов.Несомненно, это и взаимодействие с местными органами власти, потому что по территории всей России люди разъехались, по всем регионам, поэтому нужно, конечно же, нам постоянно сотрудничать с местными органами власти, с правительственными структурами.Наши люди вернулись на свою Родину – в Россию. Многим это далось трудно, потому что у всех была работа, дом, дети учились, а теперь им приходится адаптироваться к новым реалиям. Потому ВГА первой своей целью поставила помощь вынужденным переселенцам во всех направлениях.– Давайте поговорим о конкретных достижениях работы ВГА. Насколько серьезно повлияли на работу сентябрьские события прошлого года?– Если говорить о достижениях, наверное, основные наши достижения были на территории Харьковской области, потому что ВГА была образована там, это было продиктовано необходимостью.Администрация была учреждена 23 мая 2022 года. Но еще в конце февраля-начале марта мы посещали территорию, изучали потребности людей. Мы завозили гуманитарную помощь сначала.Потом, когда увидели, что одной гуманитаркой люди сыты не будут, поняли - нужно восстанавливать инфраструктуру, восстанавливать экономику. Мы видели, какими разрушенными были дороги. И я не устаю повторять, что эти дороги, инфраструктура, предприятия – были разрушены не в ходе боевых действий.Это результат полного бездействия и безразличия к территории со стороны украинских властей.Если сравнивать с Изюмским районом, который постоянно находился под обстрелом ВСУ, то там было понятно – там в ходе обстрелов уничтожалась эта инфраструктура. Но вот в Купянске, в Волчанске – это населенные пункты, которые по сути остались целыми.И вот мы увидели своими глазами, что они не такие уж были целые. Как таковой инфраструктуры просто не было.Наша задача была именно развивать это все, да – практически строить с нуля. Когда мы учредились, когда приступили формально уже, не только в виде волонтерской деятельности оказывали гуманитарную помощь – тогда уже начали строить именно органы управления.Все коммунальные предприятия надо было восстанавливать, наладить эту работу, все это – кропотливый и трудный процесс. Мы к августу 2022 года начали бюджетным структурам выплачивать зарплаты. И опять же, при поддержке правительства России было принято решение.Администрация начала свою деятельность в мае, а значит, что наши все пенсионные, социальные выплаты начались в мае.Несмотря на то, что первые бюджетные средства мы начали получать только в июле-августе, людям для поддержки – пенсионерам и бюджетникам – выдавали компенсацию, по десять тысяч.К 1 сентября полностью готовы были запустить учебный процесс в школах – там, где это было безопасно. Я не могу сказать, что на всей территории, которая была нам подконтрольна, мы бы везде открыли школы с 1 сентября. Нет!Мы 1 сентября открыли школы в Купянском, Волчанском, частично в Изюмском районе. Я считаю, что это было наше главное достижение, сделали это несмотря на то, что у нас был очень серьезный кадровый голод, нам не хватало специалистов.Местное население достаточно осторожно к нам относилось, их можно было понять. Они не знали, что их ждет, они боялись с нами сотрудничать, потому что их запугивали с той стороны – все общались с родственниками и знакомыми, которые остались на территории, подконтрольной Украине.Часть людей просто покинули (территорию – Ред.), боясь, ведь украинская пропаганда говорила, что это "террористы пришли сюда", что людей будут убивать. Поэтому люди изначально боялись.Самое главное достижение – это то, что нам стали доверять люди. Мы уже в мае провели празднование 9 мая, День Победы. Люди уже тогда увидели, что их ничего страшного не ждет, традиции наших отцов и дедов будут поддерживаться.Это было самое главное событие для людей – то, что вернулись все нормальные здравые праздники. 9 мая мы уже в 2022 году смогли хорошо отпраздновать, люди это увидели. Далее – День освобождения Харькова, День Российского флага – все это уже очень масштабно отмечали.22 августа 2022 года на Купянской площади был развернут самый большой российский флаг, и это уже было даже не наше достижение, это уже просто молодежная организация включилась в работу, просто жители – это было желание людей. То есть никто никого не заставлял, как это украинская пропаганда диктует всем, что – "под дулом автомата" это все делают.Поэтому это наше главное достижение – люди нам стали доверять.– Какие настроения у людей сейчас? Потому что есть те, кто выехал – 70 тысяч человек выехало, и есть те, кто остался жить там. Как быть с теми людьми, кто остался, кто не покидал территории, особенно это касается тех, кто сотрудничал или хотя бы помогал нашим силам?– Сами понимаете… Я всегда тоже говорил о том, что ничего хорошего этих людей ждать не могло.Мы, со своей стороны, сделали все для того, чтобы где-то оказать помощь, где-то рекомендовать людям покинуть территорию. Связи не было, интернета, само собой тоже. Может быть, (некоторые жители – Ред.) легкомысленно отнеслись к нашим призывам – ну что, живу я себе, обычный гражданский человек, я с оружием в руках за Россию не воевал – и остался в своем доме.Это не совсем так, украинские власти, националистические формирования начали репрессировать людей просто за то, что они получали от нас гуманитарную помощь. Просто если им оказали медицинскую помощь в системе здравоохранения, которая была нами организована.Опять же, надо понимать, что там осталось достаточно много проукраинских жителей, которые начали сдавать этим националистам таких людей. Они просто начали многим рисовать на заборах букву Z, чтобы обозначить принадлежность людей, которые где-то, возможно, получали выплаты пенсионные от России, получали гуманитарную помощь, и они для них уже стали преступниками.Конечно же, люди эти попали под серьезный прессинг (украинских властей – Ред.), многие задержаны. У нас есть достаточно много сведений о людях, которые были задержаны под разным предлогом. "Коллаборантами" их назвали, возбудили уголовные дела…Если говорить о тех людях, которые находятся на территории Харьковской области, на подконтрольной нам территории, то наша администрация продолжает там свою деятельность, и это не только гуманитарная работа.Наша задача – обеспечить поддержку на всех уровнях – жизнедеятельность, социальные выплаты. Это то, чем мы занимаемся, и на федеральном уровне мы имеем определенную поддержку.Процессы, которые уже были тогда запущены, на сегодняшний день продолжаются. Да, конечно же, не все сейчас возможно в силу того, что идут активные боевые действия, и технически далеко не везде можно наладить электроснабжение, газоснабжение. Отсюда проблема сразу же: нет электричества – нет воды.Прорабатываем сейчас систему, каким образом нам можно подключить электричество и газоснабжение на ту территорию. Это очень серьезные, даже не столь трудоемкие задачи, но еще раз скажу, что из соображений безопасности далеко не везде можно провести технические работы.Где-то, возможно, нужно провести сначала разминирование. Мы же понимаем, что там реально линия боевого соприкосновения.Насчет гуманитарной миссии – нам оказывается и со стороны МЧС России постоянная помощь, получаем продовольственные пакеты. Ежемесячно по нашим потребностям – мы предоставляем списки жителей, и нам предоставляют необходимое продовольствие, на ту территорию мы завозим регулярно.Плюс, нам помогают волонтерские организации, политические партии. Это практически постоянно. Заезжает "Общероссийский народный фронт", проехали по разным населенным пунктам. Потом, по каким не успевают проехать – заезжает "Единая Россия". Все оказывают посильную помощь.И просто люди, частные лица – они тоже не остаются равнодушными. У нас работают колл-центры, иногда просто люди звонят: чем помочь, говорите, мы сейчас соберем что-то, привезем, скажите только, куда и чем помочь.Задача ВГА – обеспечить людей тем, что мы сможем обеспечить. Можем мы сейчас, конечно, немногое… Но наша задача – электроснабжение. Впереди осеннее-зимний отопительный период, и для людей важно, каким образом они будут переживать очередную зиму. То, что мы видели в прошлую зиму – это печально.Когда мы (ВГА – Ред.) были на территории – был газ, был свет. Потом все перекрыли, потому что активная фаза боевых действий началась. Чтобы газ не выходил на территорию Украины со стороны России – его перекрыли, и на сегодня мы пока что не имеем там газоснабжения. Но – работаем (над решением этого вопроса – Ред.).Я думаю, что в ближайшее время мы завезем туда определенную технику. Сейчас там будет работать наша система здравоохранения. Это все в мобильном режиме действует. Больницы мы там не можем (организовать – Ред.)… Даже если говорить о ФАП – достоверно известно, что они будут уничтожены.Даже просто тогда, когда видят работу нашей ВГА с квадрокоптера, то – уже были факты, когда украинская артиллерия наносила удары по нашим сотрудникам только просто потому, что они приехали туда и пытаются кому-то помочь. Хотя любая камера увидит, что люди не с автоматами в руках, а с пакетами гуманитарной помощи.Надо понимать, что люди все равно там находятся в тяжелых условиях. Когда администрация туда приезжает, мы, прежде всего, подвергаем опасности этих людей. Все надо планомерно делать, все выверять.Прежде всего, я всегда говорю – надо подумать о людях.

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https://ukraina.ru/20230613/1047138670.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, харьковская область, харьков, гуманитарная помощь, украина, россия (рф), всу, купянск, изюм