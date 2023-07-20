Киевлянин спрятался под подушку, чтобы выехать с Украины, но его нашли пограничники - 20.07.2023 Украина.ру
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Киевлянин спрятался под подушку, чтобы выехать с Украины, но его нашли пограничники
Киевлянин спрятался под подушку, чтобы выехать с Украины, но его нашли пограничники - 20.07.2023 Украина.ру
Киевлянин спрятался под подушку, чтобы выехать с Украины, но его нашли пограничники
Украинские пограничники обнаружили в грузовом автомобиле нелегального пассажира, который хотел пересечь украино-польскую границу. Об этом сообщили журналисты львовского портала Varta1
2023-07-20T17:37
2023-07-20T17:37
новости
украина
польша
граница
водитель
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Украинские пограничники во время осмотрела грузового автомобиля обнаружили мужчину, который хотел выехать в Польшу без прохождения паспортного контроля.Проверяя кабину, пограничник обнаружил мужчину, который сидел под одеялом и подушкой на спальном месте.Как сообщается, 35-летний киевлянин не имел законных оснований для выезда за границу, поэтому обратился за помощью к дальнобойщику.Правоохранители сообщили, что водитель за перевозку мужчины через границу взял с него 5 тысяч долларов США.На мужчину, который спрятался от пограничников, составили административный протокол, а водителю фуры грозит уголовная ответственность, поскольку в его действиях пограничники усмотрели признаки статьи 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Эта статья предполагает лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная Рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, польша, граница, водитель
Новости, Украина, Польша, граница, водитель

Киевлянин спрятался под подушку, чтобы выехать с Украины, но его нашли пограничники

17:37 20.07.2023
 
© Госпогранслужба Украины
© Госпогранслужба Украины
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Украинские пограничники обнаружили в грузовом автомобиле нелегального пассажира, который хотел пересечь украино-польскую границу. Об этом сообщили журналисты львовского портала Varta1
Украинские пограничники во время осмотрела грузового автомобиля обнаружили мужчину, который хотел выехать в Польшу без прохождения паспортного контроля.
Проверяя кабину, пограничник обнаружил мужчину, который сидел под одеялом и подушкой на спальном месте.
Как сообщается, 35-летний киевлянин не имел законных оснований для выезда за границу, поэтому обратился за помощью к дальнобойщику.
Правоохранители сообщили, что водитель за перевозку мужчины через границу взял с него 5 тысяч долларов США.
На мужчину, который спрятался от пограничников, составили административный протокол, а водителю фуры грозит уголовная ответственность, поскольку в его действиях пограничники усмотрели признаки статьи 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Эта статья предполагает лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная Рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.
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