https://ukraina.ru/20230720/1048147495.html

Депутат Кузнецов о том, почему важно освобождать из украинских тюрем пророссийских патриотов

Депутат Кузнецов о том, почему важно освобождать из украинских тюрем пророссийских патриотов - 20.07.2023 Украина.ру

Депутат Кузнецов о том, почему важно освобождать из украинских тюрем пророссийских патриотов

Спасение гражданских заключённых из украинских тюрем имеет важное значение для укрепления репутации Российской Федерации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов

2023-07-20T17:38

2023-07-20T17:38

2023-07-20T17:38

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заключенные

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сбу

украина

тюрьмы

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Украинское общество крайне распропагандировано, поэтому отношение к людям, симпатизирующим России, на Украине очень плохое. Когда российская авиация наносит удары по военным объектам, таких людей на Украине спускают в подвалы и избивают сотрудники СБУ, рассказал Кузнецов.Депутат рассказал, что его часто спрашивают, почему пророссийские граждане томятся в украинских тюрьмах? Не хотят ли российские власти о них позаботиться? Когда обращается большая масса граждан, сложно делать вид, что все нормально, добавил он.Кузнецов рассказал, что обсудил проблему гражданских пленных с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она подтвердила масштаб проблемы и то, что ей системно никто не занимается. После этого депутат начал лично заниматься данным вопросом и призвал всех неравнодушных принять участие в освобождении заключённых.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230717/1048057225.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, заключенные, пленные, сбу, украина, тюрьмы