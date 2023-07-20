https://ukraina.ru/20230720/1048147495.html
Депутат Кузнецов о том, почему важно освобождать из украинских тюрем пророссийских патриотов
Депутат Кузнецов о том, почему важно освобождать из украинских тюрем пророссийских патриотов - 20.07.2023 Украина.ру
Депутат Кузнецов о том, почему важно освобождать из украинских тюрем пророссийских патриотов
Спасение гражданских заключённых из украинских тюрем имеет важное значение для укрепления репутации Российской Федерации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
2023-07-20T17:38
2023-07-20T17:38
2023-07-20T17:38
новости
заключенные
пленные
сбу
украина
тюрьмы
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Украинское общество крайне распропагандировано, поэтому отношение к людям, симпатизирующим России, на Украине очень плохое. Когда российская авиация наносит удары по военным объектам, таких людей на Украине спускают в подвалы и избивают сотрудники СБУ, рассказал Кузнецов.Депутат рассказал, что его часто спрашивают, почему пророссийские граждане томятся в украинских тюрьмах? Не хотят ли российские власти о них позаботиться? Когда обращается большая масса граждан, сложно делать вид, что все нормально, добавил он.Кузнецов рассказал, что обсудил проблему гражданских пленных с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она подтвердила масштаб проблемы и то, что ей системно никто не занимается. После этого депутат начал лично заниматься данным вопросом и призвал всех неравнодушных принять участие в освобождении заключённых.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230717/1048057225.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, заключенные, пленные, сбу, украина, тюрьмы
Новости, заключенные, пленные, СБУ, Украина, тюрьмы
Депутат Кузнецов о том, почему важно освобождать из украинских тюрем пророссийских патриотов
Спасение гражданских заключённых из украинских тюрем имеет важное значение для укрепления репутации Российской Федерации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
Украинское общество крайне распропагандировано, поэтому отношение к людям, симпатизирующим России, на Украине очень плохое. Когда российская авиация наносит удары по военным объектам, таких людей на Украине спускают в подвалы и избивают сотрудники СБУ, рассказал Кузнецов.
"Долгое время мне писал один человек, который сообщал, что он выехал из Украины, что он наш, сидел, его отпустили на условный срок и что существует большая проблема [гражданских пленных]. Я лично ему попытался как-то помочь, но вообще данный вопрос не входил в мои компетенции", - подчеркнул депутат.
Депутат рассказал, что его часто спрашивают, почему пророссийские граждане томятся в украинских тюрьмах? Не хотят ли российские власти о них позаботиться? Когда обращается большая масса граждан, сложно делать вид, что все нормально, добавил он.
Кузнецов рассказал, что обсудил проблему гражданских пленных с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она подтвердила масштаб проблемы и то, что ей системно никто не занимается. После этого депутат начал лично заниматься данным вопросом и призвал всех неравнодушных принять участие в освобождении заключённых.
Полный текст интервью можно прочитать здесь