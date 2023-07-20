https://ukraina.ru/20230720/1048147298.html
"Возьмем Купянск и подойдем к Лиману". Военный эксперт рассказал о серьезных проблемах ВСУ
"Возьмем Купянск и подойдем к Лиману". Военный эксперт рассказал о серьезных проблемах ВСУ - 20.07.2023 Украина.ру
"Возьмем Купянск и подойдем к Лиману". Военный эксперт рассказал о серьезных проблемах ВСУ
Ситуация на Купянском и Краснолиманском направлениях складывается в нашу пользу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-07-20T18:15
2023-07-20T18:15
2023-07-20T18:15
новости
всу
купянск
красный лиман
нато
сергей шойгу
потери всу
сша
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По его словам, река Оскол фактически отрезает коммуникации украинской армии.По данным председателя Объединённого комитета начальников штабов США генерала Милли, НАТО подготовила 63 тысячи украинских военнослужащих и 17 бригад.Сергей Шойгу называл потери ВСУ в 26 тысяч человек. Через неделю была озвучена цифра в 28 тысяч. Следовательно, шесть-семь бригад либо разгромлены, либо отправлены на переформирование, но порядка десяти бригад еще у противника есть.И они еще представляют серьезную силу, чтобы давить на наши укрепления и пытаться реализовать план "контрнаступа", считает Юрий Кнутов.Полностью интервью можно прочитать здесь.
купянск
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, купянск, красный лиман, нато, сергей шойгу, потери всу, сша
Новости, ВСУ, Купянск, Красный Лиман, НАТО, Сергей Шойгу, потери ВСУ, США
"Возьмем Купянск и подойдем к Лиману". Военный эксперт рассказал о серьезных проблемах ВСУ
Ситуация на Купянском и Краснолиманском направлениях складывается в нашу пользу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
По его словам, река Оскол фактически отрезает коммуникации украинской армии.
"Если мы возьмем Купянск и подойдем к Лиману, то с Лимана у нас появится возможность идти на Славянск. И группировка между Купянском и Лиманом будет зажата. Если они не успеют оттуда сбежать, нам останется их только перемалывать. И если наше наступление там успешно продолжится, ВСУ будут ждать серьезные проблемы", - сказал эксперт.
По данным председателя Объединённого комитета начальников штабов США генерала Милли, НАТО подготовила 63 тысячи украинских военнослужащих и 17 бригад.
Сергей Шойгу называл потери ВСУ в 26 тысяч человек. Через неделю была озвучена цифра в 28 тысяч. Следовательно, шесть-семь бригад либо разгромлены, либо отправлены на переформирование, но порядка десяти бригад еще у противника есть.
И они еще представляют серьезную силу, чтобы давить на наши укрепления и пытаться реализовать план "контрнаступа", считает Юрий Кнутов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.