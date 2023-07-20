https://ukraina.ru/20230720/1048147298.html

"Возьмем Купянск и подойдем к Лиману". Военный эксперт рассказал о серьезных проблемах ВСУ

"Возьмем Купянск и подойдем к Лиману". Военный эксперт рассказал о серьезных проблемах ВСУ - 20.07.2023 Украина.ру

"Возьмем Купянск и подойдем к Лиману". Военный эксперт рассказал о серьезных проблемах ВСУ

Ситуация на Купянском и Краснолиманском направлениях складывается в нашу пользу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-07-20T18:15

2023-07-20T18:15

2023-07-20T18:15

новости

всу

купянск

красный лиман

нато

сергей шойгу

потери всу

сша

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По его словам, река Оскол фактически отрезает коммуникации украинской армии.По данным председателя Объединённого комитета начальников штабов США генерала Милли, НАТО подготовила 63 тысячи украинских военнослужащих и 17 бригад.Сергей Шойгу называл потери ВСУ в 26 тысяч человек. Через неделю была озвучена цифра в 28 тысяч. Следовательно, шесть-семь бригад либо разгромлены, либо отправлены на переформирование, но порядка десяти бригад еще у противника есть.И они еще представляют серьезную силу, чтобы давить на наши укрепления и пытаться реализовать план "контрнаступа", считает Юрий Кнутов.Полностью интервью можно прочитать здесь.

купянск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, купянск, красный лиман, нато, сергей шойгу, потери всу, сша