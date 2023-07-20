"Возьмем Купянск и подойдем к Лиману". Военный эксперт рассказал о серьезных проблемах ВСУ - 20.07.2023 Украина.ру
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"Возьмем Купянск и подойдем к Лиману". Военный эксперт рассказал о серьезных проблемах ВСУ
"Возьмем Купянск и подойдем к Лиману". Военный эксперт рассказал о серьезных проблемах ВСУ - 20.07.2023 Украина.ру
"Возьмем Купянск и подойдем к Лиману". Военный эксперт рассказал о серьезных проблемах ВСУ
Ситуация на Купянском и Краснолиманском направлениях складывается в нашу пользу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-07-20T18:15
2023-07-20T18:15
новости
всу
купянск
красный лиман
нато
сергей шойгу
потери всу
сша
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По его словам, река Оскол фактически отрезает коммуникации украинской армии.По данным председателя Объединённого комитета начальников штабов США генерала Милли, НАТО подготовила 63 тысячи украинских военнослужащих и 17 бригад.Сергей Шойгу называл потери ВСУ в 26 тысяч человек. Через неделю была озвучена цифра в 28 тысяч. Следовательно, шесть-семь бригад либо разгромлены, либо отправлены на переформирование, но порядка десяти бригад еще у противника есть.И они еще представляют серьезную силу, чтобы давить на наши укрепления и пытаться реализовать план "контрнаступа", считает Юрий Кнутов.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, всу, купянск, красный лиман, нато, сергей шойгу, потери всу, сша
Новости, ВСУ, Купянск, Красный Лиман, НАТО, Сергей Шойгу, потери ВСУ, США

"Возьмем Купянск и подойдем к Лиману". Военный эксперт рассказал о серьезных проблемах ВСУ

18:15 20.07.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Ситуация на Купянском и Краснолиманском направлениях складывается в нашу пользу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
По его словам, река Оскол фактически отрезает коммуникации украинской армии.
"Если мы возьмем Купянск и подойдем к Лиману, то с Лимана у нас появится возможность идти на Славянск. И группировка между Купянском и Лиманом будет зажата. Если они не успеют оттуда сбежать, нам останется их только перемалывать. И если наше наступление там успешно продолжится, ВСУ будут ждать серьезные проблемы", - сказал эксперт.
По данным председателя Объединённого комитета начальников штабов США генерала Милли, НАТО подготовила 63 тысячи украинских военнослужащих и 17 бригад.
Сергей Шойгу называл потери ВСУ в 26 тысяч человек. Через неделю была озвучена цифра в 28 тысяч. Следовательно, шесть-семь бригад либо разгромлены, либо отправлены на переформирование, но порядка десяти бригад еще у противника есть.
И они еще представляют серьезную силу, чтобы давить на наши укрепления и пытаться реализовать план "контрнаступа", считает Юрий Кнутов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиВСУКупянскКрасный ЛиманНАТОСергей Шойгупотери ВСУСША
 
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