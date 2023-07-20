Представители 22 стран подали заявки в БРИКС - СМИ - 20.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230720/1048147036.html
Представители 22 стран подали заявки в БРИКС - СМИ
Представители 22 стран подали заявки в БРИКС - СМИ - 20.07.2023 Украина.ру
Представители 22 стран подали заявки в БРИКС - СМИ
Двадцать две страны официально подали заявки на вступление в БРИКС, сообщили журналисты Bloomberg со ссылкой на дипломата ЮАР Анила Суклала
2023-07-20T17:08
2023-07-20T17:08
новости
зарубежье
юар
россия (рф)
бразилия
китай
индия
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045699584_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_6d279b1189e7eb45f4f2a52bbaef3c33.jpg
Примерно такое же чисто государство неофициально выразили своё желание присоединиться к блоку.Суклал отмечал, что среди стран, которые официально обратились с просьбой стать членами БРИКС, Саудовская Аравия и Иран. А среди заинтересованных стран – ОАЭ, Алжир, Египет, Бахрейн и Индонезия. Китай поддержал идею расширения БРИКС за счёт новых стран-участниц.БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в общем проживает 43% населения планеты. При этом суммарный ВВП этих стран составляет четверть от всего мирового ВВП.В июне 2022 года в Пекине в формате видеоконференции был проведен 14-й саммит БРИКС. В 2023 году саммит планируется проводить в ЮАР в очной форме.
https://ukraina.ru/20230619/1047339118.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045699584_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56bdb6beb0a74d8c47e4a7560f71d81c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зарубежье, юар, россия (рф), бразилия, китай, индия, брикс
Новости, Зарубежье, ЮАР, Россия (РФ), Бразилия, Китай, Индия, БРИКС

Представители 22 стран подали заявки в БРИКС - СМИ

17:08 20.07.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкIII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
Двадцать две страны официально подали заявки на вступление в БРИКС, сообщили журналисты Bloomberg со ссылкой на дипломата ЮАР Анила Суклала
"Двадцать две страны официально подали заявки на вступление в экономический блок БРИКС", - говорится в материале.
Примерно такое же чисто государство неофициально выразили своё желание присоединиться к блоку.
Суклал отмечал, что среди стран, которые официально обратились с просьбой стать членами БРИКС, Саудовская Аравия и Иран. А среди заинтересованных стран – ОАЭ, Алжир, Египет, Бахрейн и Индонезия. Китай поддержал идею расширения БРИКС за счёт новых стран-участниц.
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в общем проживает 43% населения планеты. При этом суммарный ВВП этих стран составляет четверть от всего мирового ВВП.
В июне 2022 года в Пекине в формате видеоконференции был проведен 14-й саммит БРИКС. В 2023 году саммит планируется проводить в ЮАР в очной форме.
Президент РФ В. Путин принял лидеров ряда африканских государств
19 июня, 05:06
Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаВстречей с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге завершилось европейское турне лидеров африканских стран, которые презентовали собственный план мира. Встреча с Владимиром Зеленским предшествовала визиту в Россию. О чем в итоге договорились и каковы перспективы африканского плана урегулирования конфликта — проанализировали эксперты в своих соцсетях
 
НовостиЗарубежьеЮАРРоссия (РФ)БразилияКитайИндияБРИКС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41Напряжение в акватории Чёрного моря, Украина готова пойти на любые риски. Итоги 20 июля
18:15"Возьмем Купянск и подойдем к Лиману". Военный эксперт рассказал о серьезных проблемах ВСУ
18:05Удары по украинским авиабазам, изоляция южных портов. О чём говорили эксперты 20 июля
18:05Канада ввела новые санкции: система "МИР", Бесогон, Пригожин и Валерия
18:00Сергей Параджанов: режиссёр и националист
18:00Депутат Кузнецов рассказал, что происходит на Украине с теми, кто симпатизирует России
17:58Депутат Кузнецов о том, как удалось наладить с Украиной обмен гражданскими пленными
17:43Российские войска создали непреодолимое препятствие для ВСУ: что говорили об Украине в мире 20 июля
17:43"Представляют угрозу". В Польше прокомментировали учения "вагнеровцев" у границы
17:38Депутат Кузнецов о том, почему важно освобождать из украинских тюрем пророссийских патриотов
17:37Киевлянин спрятался под подушку, чтобы выехать с Украины, но его нашли пограничники
17:34Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев: Мы увидели, что сделала украинская государственность
17:18Выборы в США. Пока Трамп и Байден меряются проблемами, в гонку вступает третий кандидат
17:08Представители 22 стран подали заявки в БРИКС - СМИ
16:59Отношения – в плачевном состоянии. Что показал визит Киссинджера в Китай
16:46Депутат Кузнецов: на Украине можно попасть в тюрьму за сообщение родственникам
16:45В Минобороны Украины объявили военными целями суда, идущие в российские порты в Чёрном море
16:37Не удары возмездия: что остановит Киев от следующей атаки и как быть с Приднестровьем - Амерберг. Видео
16:21ВСУ начали применить кассетные боеприпасы против российских военных - WP
16:00Александр Перенджиев: После "зернового айкидо" в Одессе русский флот будет бодаться с США возле Румынии
Лента новостейМолния