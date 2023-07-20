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Представители 22 стран подали заявки в БРИКС - СМИ
Представители 22 стран подали заявки в БРИКС - СМИ - 20.07.2023 Украина.ру
Представители 22 стран подали заявки в БРИКС - СМИ
Двадцать две страны официально подали заявки на вступление в БРИКС, сообщили журналисты Bloomberg со ссылкой на дипломата ЮАР Анила Суклала
2023-07-20T17:08
2023-07-20T17:08
2023-07-20T17:08
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Примерно такое же чисто государство неофициально выразили своё желание присоединиться к блоку.Суклал отмечал, что среди стран, которые официально обратились с просьбой стать членами БРИКС, Саудовская Аравия и Иран. А среди заинтересованных стран – ОАЭ, Алжир, Египет, Бахрейн и Индонезия. Китай поддержал идею расширения БРИКС за счёт новых стран-участниц.БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в общем проживает 43% населения планеты. При этом суммарный ВВП этих стран составляет четверть от всего мирового ВВП.В июне 2022 года в Пекине в формате видеоконференции был проведен 14-й саммит БРИКС. В 2023 году саммит планируется проводить в ЮАР в очной форме.
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Украина.ру
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новости, зарубежье, юар, россия (рф), бразилия, китай, индия, брикс
Новости, Зарубежье, ЮАР, Россия (РФ), Бразилия, Китай, Индия, БРИКС
Представители 22 стран подали заявки в БРИКС - СМИ
Двадцать две страны официально подали заявки на вступление в БРИКС, сообщили журналисты Bloomberg со ссылкой на дипломата ЮАР Анила Суклала
"Двадцать две страны официально подали заявки на вступление в экономический блок БРИКС", - говорится в материале.
Примерно такое же чисто государство неофициально выразили своё желание присоединиться к блоку.
Суклал отмечал, что среди стран, которые официально обратились с просьбой стать членами БРИКС, Саудовская Аравия и Иран. А среди заинтересованных стран – ОАЭ, Алжир, Египет, Бахрейн и Индонезия. Китай поддержал идею расширения БРИКС за счёт новых стран-участниц.
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в общем проживает 43% населения планеты. При этом суммарный ВВП этих стран составляет четверть от всего мирового ВВП.
В июне 2022 года в Пекине в формате видеоконференции был проведен 14-й саммит БРИКС. В 2023 году саммит планируется проводить в ЮАР в очной форме.