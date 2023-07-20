В Минобороны Украины объявили военными целями суда, идущие в российские порты в Чёрном море

Генерал-майор Владимир Попов: Ударами по Одессе Россия загнала ВСУ в колею, из которой они не выберутся

Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов объяснил в интервью изданию Украина.ру, в чем важность удара ВС РФ по авиабазе в "Канатово" и другим стратегически важным объектам противника. Он также оценил потери Украины и Запада от приостановки Россией зерновой сделки.