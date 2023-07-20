В Минобороны Украины объявили военными целями суда, идущие в российские порты в Чёрном море - 20.07.2023 Украина.ру
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В Минобороны Украины объявили военными целями суда, идущие в российские порты в Чёрном море
В Минобороны Украины объявили военными целями суда, идущие в российские порты в Чёрном море - 20.07.2023 Украина.ру
В Минобороны Украины объявили военными целями суда, идущие в российские порты в Чёрном море
В Министерстве обороны Украины заявили, что с 21 июля будут рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов, как перевозящие грузы военного назначения. Об этом Минобороны Украины сообщило в своем телеграм-канале
2023-07-20T16:45
2023-07-20T16:45
новости
украина
россия (рф)
черное море
суда
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Судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива - это район Крымского моста - в Минобороны Украины назвали опасным с 5:00 20 июля 2023 года и "запретили". Накануне в Минобороны РФ заявили, что с 20 июля все суда, которые следуют в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. А страны флагов этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт.
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новости, украина, россия (рф), черное море, суда
Новости, Украина, Россия (РФ), Черное море, суда

В Минобороны Украины объявили военными целями суда, идущие в российские порты в Чёрном море

16:45 20.07.2023
 
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegramзерно судно порт Украина
зерно судно порт Украина - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegram
Читать в
В Министерстве обороны Украины заявили, что с 21 июля будут рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов, как перевозящие грузы военного назначения. Об этом Минобороны Украины сообщило в своем телеграм-канале

"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся [в России], могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", - говорится в сообщении.

Судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива - это район Крымского моста - в Минобороны Украины назвали опасным с 5:00 20 июля 2023 года и "запретили".
Накануне в Минобороны РФ заявили, что с 20 июля все суда, которые следуют в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. А страны флагов этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт.
Владимир Попов интервью
15:36
Генерал-майор Владимир Попов: Ударами по Одессе Россия загнала ВСУ в колею, из которой они не выберутсяГенерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов объяснил в интервью изданию Украина.ру, в чем важность удара ВС РФ по авиабазе в "Канатово" и другим стратегически важным объектам противника. Он также оценил потери Украины и Запада от приостановки Россией зерновой сделки.
 
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Заголовок открываемого материала
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16:45В Минобороны Украины объявили военными целями суда, идущие в российские порты в Чёрном море
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16:00Александр Перенджиев: После "зернового айкидо" в Одессе русский флот будет бодаться с США возле Румынии
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15:44"Турецкие обезьяны". В финском правительстве нашли очередного нациста
15:36Генерал-майор Владимир Попов: Ударами по Одессе Россия загнала ВСУ в колею, из которой они не выберутся
15:33Депутат Кузнецов объяснил, почему лучше относится к заключенным на Украине, чем к релокантам
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