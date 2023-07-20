В Минобороны Украины объявили военными целями суда, идущие в российские порты в Чёрном море
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegramзерно судно порт Украина
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegram
В Министерстве обороны Украины заявили, что с 21 июля будут рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов, как перевозящие грузы военного назначения. Об этом Минобороны Украины сообщило в своем телеграм-канале
"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся [в России], могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", - говорится в сообщении.
Судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива - это район Крымского моста - в Минобороны Украины назвали опасным с 5:00 20 июля 2023 года и "запретили".
Накануне в Минобороны РФ заявили, что с 20 июля все суда, которые следуют в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. А страны флагов этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт.
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