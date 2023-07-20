https://ukraina.ru/20230720/1048146318.html

Не удары возмездия: что остановит Киев от следующей атаки и как быть с Приднестровьем - Амерберг. Видео

Не удары возмездия: что остановит Киев от следующей атаки и как быть с Приднестровьем - Амерберг. Видео - 20.07.2023 Украина.ру

Не удары возмездия: что остановит Киев от следующей атаки и как быть с Приднестровьем - Амерберг. Видео

Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг рассказал, как на ситуации вокруг Приднестровья скажется разрыв зерновой сделки,... Украина.ру, 20.07.2023

2023-07-20T16:37

2023-07-20T16:37

2023-07-20T16:37

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Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг рассказал, как на ситуации вокруг Приднестровья скажется разрыв зерновой сделки, насколько вероятно вторжение Украины в непризнанную республику и как долго Тирасполь сможет защищаться, а также дал прогноз по боевым действиям в Одесской области и назвал условие победы ВС РФ. 0:25 – провал наступления ВСУ и контрнаступление России, ситуация вокруг Приднестровья; 9:32 – вторжение Украины в Приднестровье: насколько вероятно и как его смогут остановить; 13:25 – сколько и каких войск сможет выставить Приднестровье в случае вторжения Украины и как долго продержится Тирасполь; 17:46 – в чем смысл ударов ВС РФ по инфраструктуре в Одессе; 20:30 – почему не наносили удары по портам Одессы и Николаева раньше; 28:10 – когда ВС РФ могут выйти через Одессу к Приднестровью

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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