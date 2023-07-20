https://ukraina.ru/20230720/1048146318.html
Не удары возмездия: что остановит Киев от следующей атаки и как быть с Приднестровьем - Амерберг. Видео
Не удары возмездия: что остановит Киев от следующей атаки и как быть с Приднестровьем - Амерберг. Видео - 20.07.2023 Украина.ру
Не удары возмездия: что остановит Киев от следующей атаки и как быть с Приднестровьем - Амерберг. Видео
Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг рассказал, как на ситуации вокруг Приднестровья скажется разрыв зерновой сделки,... Украина.ру, 20.07.2023
2023-07-20T16:37
2023-07-20T16:37
2023-07-20T16:37
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
румыния
молдавия
приднестровье
одесса
одесская область
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Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг рассказал, как на ситуации вокруг Приднестровья скажется разрыв зерновой сделки, насколько вероятно вторжение Украины в непризнанную республику и как долго Тирасполь сможет защищаться, а также дал прогноз по боевым действиям в Одесской области и назвал условие победы ВС РФ. 0:25 – провал наступления ВСУ и контрнаступление России, ситуация вокруг Приднестровья; 9:32 – вторжение Украины в Приднестровье: насколько вероятно и как его смогут остановить; 13:25 – сколько и каких войск сможет выставить Приднестровье в случае вторжения Украины и как долго продержится Тирасполь; 17:46 – в чем смысл ударов ВС РФ по инфраструктуре в Одессе; 20:30 – почему не наносили удары по портам Одессы и Николаева раньше; 28:10 – когда ВС РФ могут выйти через Одессу к Приднестровью
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Украина.ру
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видео, россия (рф), украина, сво, всу, румыния, молдавия, приднестровье, одесса, одесская область, зерновая сделка, вторжение, видео
Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, Румыния, Молдавия, Приднестровье, Одесса, Одесская область, зерновая сделка, вторжение
Не удары возмездия: что остановит Киев от следующей атаки и как быть с Приднестровьем - Амерберг. Видео
Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг рассказал, как на ситуации вокруг Приднестровья скажется разрыв зерновой сделки, насколько вероятно вторжение Украины в непризнанную республику и как долго Тирасполь сможет защищаться, а также дал прогноз по боевым действиям в Одесской области и назвал условие победы ВС РФ.
0:25 – провал наступления ВСУ и контрнаступление России, ситуация вокруг Приднестровья;
9:32 – вторжение Украины в Приднестровье: насколько вероятно и как его смогут остановить;
13:25 – сколько и каких войск сможет выставить Приднестровье в случае вторжения Украины и как долго продержится Тирасполь;
17:46 – в чем смысл ударов ВС РФ по инфраструктуре в Одессе;
20:30 – почему не наносили удары по портам Одессы и Николаева раньше;
28:10 – когда ВС РФ могут выйти через Одессу к Приднестровью