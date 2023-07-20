https://ukraina.ru/20230720/1048145278.html
Депутат Кузнецов: на Украине можно попасть в тюрьму за сообщение родственникам
Депутат Кузнецов: на Украине можно попасть в тюрьму за сообщение родственникам - 20.07.2023 Украина.ру
Депутат Кузнецов: на Украине можно попасть в тюрьму за сообщение родственникам
Когда речь идет о заключенных, сложно говорить о чем-то радостном. Тем более, когда речь идет не о проворовавшихся чиновниках, а о простых людях, поддержавших Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
2023-07-20T16:46
2023-07-20T16:46
2023-07-20T16:46
новости
сбу
украина
тюрьмы
заключенные
россия (рф)
обмен пленными
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103305/60/1033056074_0:130:2000:1255_1920x0_80_0_0_0fbb8404127b80119e58e3fb611ecd8a.jpg
Изначально депутат не собирался заниматься обменом пленных. Однажды с ним связался бывший заключённый, который сообщил, что является гражданином России и после освобождения выехал с Украины. Он рассказал, что там существует большая проблема пророссийских заключённых, рассказал депутат.Во время одной из поездок по обеспечению прав мобилизованных Дмитрий Кузнецов познакомился с православным священником. Его арестовали на Украине, а потом вытащили из заключения при содействии основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Священник рассказал, что на Украине можно просто за сообщение родственникам попасть в тюрьму, - добавил Кузнецов.Украинские граждане, которые страдают за помощь России, больше "наши", чем те граждане РФ, которые хают свою страну или покидают её в тяжёлую минуту. Поэтому не заниматься этим вопросом просто нельзя, заключил собеседник издания.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230303/1044067450.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103305/60/1033056074_0:250:2000:1750_1920x0_80_0_0_36a95b24969f4b1b8f177e00a8c619ad.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сбу, украина, тюрьмы, заключенные, россия (рф), обмен пленными
Новости, СБУ, Украина, тюрьмы, заключенные, Россия (РФ), обмен пленными
Депутат Кузнецов: на Украине можно попасть в тюрьму за сообщение родственникам
Когда речь идет о заключенных, сложно говорить о чем-то радостном. Тем более, когда речь идет не о проворовавшихся чиновниках, а о простых людях, поддержавших Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
Изначально депутат не собирался заниматься обменом пленных. Однажды с ним связался бывший заключённый, который сообщил, что является гражданином России и после освобождения выехал с Украины. Он рассказал, что там существует большая проблема пророссийских заключённых, рассказал депутат.
Во время одной из поездок по обеспечению прав мобилизованных Дмитрий Кузнецов познакомился с православным священником. Его арестовали на Украине, а потом вытащили из заключения при содействии основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Священник рассказал, что на Украине можно просто за сообщение родственникам попасть в тюрьму, - добавил Кузнецов.
"[На Украине] Есть много желающих тебя сдать, если ты помогаешь русской армии. Он рассказал, что только в его месте заключения томятся где-то 200 человек, о том, как страшно к ним относятся, как унижают, как при нем убили человека. И здесь уже сложно было остаться безучастным", - подчеркнул депутат.
Украинские граждане, которые страдают за помощь России, больше "наши", чем те граждане РФ, которые хают свою страну или покидают её в тяжёлую минуту. Поэтому не заниматься этим вопросом просто нельзя, заключил собеседник издания.
Полный текст статьи можно прочитать здесь