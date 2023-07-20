Депутат Кузнецов: на Украине можно попасть в тюрьму за сообщение родственникам - 20.07.2023 Украина.ру
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Депутат Кузнецов: на Украине можно попасть в тюрьму за сообщение родственникам
Депутат Кузнецов: на Украине можно попасть в тюрьму за сообщение родственникам - 20.07.2023 Украина.ру
Депутат Кузнецов: на Украине можно попасть в тюрьму за сообщение родственникам
Когда речь идет о заключенных, сложно говорить о чем-то радостном. Тем более, когда речь идет не о проворовавшихся чиновниках, а о простых людях, поддержавших Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
2023-07-20T16:46
2023-07-20T16:46
новости
сбу
украина
тюрьмы
заключенные
россия (рф)
обмен пленными
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Изначально депутат не собирался заниматься обменом пленных. Однажды с ним связался бывший заключённый, который сообщил, что является гражданином России и после освобождения выехал с Украины. Он рассказал, что там существует большая проблема пророссийских заключённых, рассказал депутат.Во время одной из поездок по обеспечению прав мобилизованных Дмитрий Кузнецов познакомился с православным священником. Его арестовали на Украине, а потом вытащили из заключения при содействии основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Священник рассказал, что на Украине можно просто за сообщение родственникам попасть в тюрьму, - добавил Кузнецов.Украинские граждане, которые страдают за помощь России, больше "наши", чем те граждане РФ, которые хают свою страну или покидают её в тяжёлую минуту. Поэтому не заниматься этим вопросом просто нельзя, заключил собеседник издания.Полный текст статьи можно прочитать здесь
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новости, сбу, украина, тюрьмы, заключенные, россия (рф), обмен пленными
Новости, СБУ, Украина, тюрьмы, заключенные, Россия (РФ), обмен пленными

Депутат Кузнецов: на Украине можно попасть в тюрьму за сообщение родственникам

16:46 20.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины задержание арест
СБУ Служба безопасности Украины задержание арест - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
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Когда речь идет о заключенных, сложно говорить о чем-то радостном. Тем более, когда речь идет не о проворовавшихся чиновниках, а о простых людях, поддержавших Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
Изначально депутат не собирался заниматься обменом пленных. Однажды с ним связался бывший заключённый, который сообщил, что является гражданином России и после освобождения выехал с Украины. Он рассказал, что там существует большая проблема пророссийских заключённых, рассказал депутат.
Во время одной из поездок по обеспечению прав мобилизованных Дмитрий Кузнецов познакомился с православным священником. Его арестовали на Украине, а потом вытащили из заключения при содействии основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Священник рассказал, что на Украине можно просто за сообщение родственникам попасть в тюрьму, - добавил Кузнецов.

"[На Украине] Есть много желающих тебя сдать, если ты помогаешь русской армии. Он рассказал, что только в его месте заключения томятся где-то 200 человек, о том, как страшно к ним относятся, как унижают, как при нем убили человека. И здесь уже сложно было остаться безучастным", - подчеркнул депутат.

Украинские граждане, которые страдают за помощь России, больше "наши", чем те граждане РФ, которые хают свою страну или покидают её в тяжёлую минуту. Поэтому не заниматься этим вопросом просто нельзя, заключил собеседник издания.
Полный текст статьи можно прочитать здесь
В Вахитовском районном суде Казани - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
3 марта, 13:33
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НовостиСБУУкраинатюрьмызаключенныеРоссия (РФ)обмен пленными
 
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Заголовок открываемого материала
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