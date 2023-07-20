https://ukraina.ru/20230720/1048145278.html

Депутат Кузнецов: на Украине можно попасть в тюрьму за сообщение родственникам

Депутат Кузнецов: на Украине можно попасть в тюрьму за сообщение родственникам - 20.07.2023 Украина.ру

Депутат Кузнецов: на Украине можно попасть в тюрьму за сообщение родственникам

Когда речь идет о заключенных, сложно говорить о чем-то радостном. Тем более, когда речь идет не о проворовавшихся чиновниках, а о простых людях, поддержавших Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов

2023-07-20T16:46

2023-07-20T16:46

2023-07-20T16:46

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сбу

украина

тюрьмы

заключенные

россия (рф)

обмен пленными

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Изначально депутат не собирался заниматься обменом пленных. Однажды с ним связался бывший заключённый, который сообщил, что является гражданином России и после освобождения выехал с Украины. Он рассказал, что там существует большая проблема пророссийских заключённых, рассказал депутат.Во время одной из поездок по обеспечению прав мобилизованных Дмитрий Кузнецов познакомился с православным священником. Его арестовали на Украине, а потом вытащили из заключения при содействии основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Священник рассказал, что на Украине можно просто за сообщение родственникам попасть в тюрьму, - добавил Кузнецов.Украинские граждане, которые страдают за помощь России, больше "наши", чем те граждане РФ, которые хают свою страну или покидают её в тяжёлую минуту. Поэтому не заниматься этим вопросом просто нельзя, заключил собеседник издания.Полный текст статьи можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230303/1044067450.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сбу, украина, тюрьмы, заключенные, россия (рф), обмен пленными