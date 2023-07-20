https://ukraina.ru/20230720/1048143297.html
Депутат Кузнецов рассказал, что происходит на Украине с теми, кто симпатизирует России
Депутат Кузнецов рассказал, что происходит на Украине с теми, кто симпатизирует России - 20.07.2023 Украина.ру
Депутат Кузнецов рассказал, что происходит на Украине с теми, кто симпатизирует России
В украинском обществе происходит расчеловечивание, в первую очередь от этого страдают люди, которые поддерживают Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
2023-07-20T18:00
2023-07-20T18:00
2023-07-20T18:00
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украина
сбу
заключенные
тюрьмы
россия (рф)
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В украинских СИЗО и тюрьмах содержится до 10 тысяч гражданских, которые проходят по разным статьям. В целом они обвиняются в симпатии к России, в поддержке российских политиков в помощи ВС РФ. Их количество увеличилось после того, как Владимир Зеленский ввел новые статьи уголовного кодекса за коллаборационизм, сказал депутат.В украинских тюрьмах люди содержатся в плохих условиях. Уголовно-исполнительная система Украины не может физически вместить такое количество заключенных. Поэтому людей размещают везде, где есть такая возможность: в СИЗО СБУ, в обычных СИЗО, кто-то уже находится в тюрьмах. В таких условиях заключённые часто болеют, потому что плохо питаются и не получают необходимое медобслуживание, добавил Кузнецов.Некоторые из тех, кто поддерживает Россию, на Украине просто не доезжают до СИЗО. По дороге у них могут отнять вещи, человека могут избить и выбросить из машины, "а могут и прикопать". СИЗО — это все-таки слабая надежда остаться в живых, - заключил собеседник издания.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230609/1047037803.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сбу, заключенные, тюрьмы, россия (рф)
Депутат Кузнецов рассказал, что происходит на Украине с теми, кто симпатизирует России
В украинском обществе происходит расчеловечивание, в первую очередь от этого страдают люди, которые поддерживают Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
В украинских СИЗО и тюрьмах содержится до 10 тысяч гражданских, которые проходят по разным статьям. В целом они обвиняются в симпатии к России, в поддержке российских политиков в помощи ВС РФ. Их количество увеличилось после того, как Владимир Зеленский ввел новые статьи уголовного кодекса за коллаборационизм, сказал депутат.
В украинских тюрьмах люди содержатся в плохих условиях. Уголовно-исполнительная система Украины не может физически вместить такое количество заключенных. Поэтому людей размещают везде, где есть такая возможность: в СИЗО СБУ, в обычных СИЗО, кто-то уже находится в тюрьмах. В таких условиях заключённые часто болеют, потому что плохо питаются и не получают необходимое медобслуживание, добавил Кузнецов.
"Освободившийся священник рассказывал, что человека просто убили на его глазах. Или, например, когда происходит обстрел Украины нашими беспилотниками или авиацией, симпатизирующих нам людей (сотрудники украинских спецслужб. - Ред.) спускают в подвал и избивают. Не нужно объяснять, что там с женщинами делают", - отметил депутат.
Некоторые из тех, кто поддерживает Россию, на Украине просто не доезжают до СИЗО. По дороге у них могут отнять вещи, человека могут избить и выбросить из машины, "а могут и прикопать". СИЗО — это все-таки слабая надежда остаться в живых, - заключил собеседник издания.
Полный текст статьи можно прочитать здесь