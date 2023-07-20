Депутат Кузнецов рассказал, что происходит на Украине с теми, кто симпатизирует России - 20.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230720/1048143297.html
Депутат Кузнецов рассказал, что происходит на Украине с теми, кто симпатизирует России
Депутат Кузнецов рассказал, что происходит на Украине с теми, кто симпатизирует России - 20.07.2023 Украина.ру
Депутат Кузнецов рассказал, что происходит на Украине с теми, кто симпатизирует России
В украинском обществе происходит расчеловечивание, в первую очередь от этого страдают люди, которые поддерживают Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
2023-07-20T18:00
2023-07-20T18:00
новости
украина
сбу
заключенные
тюрьмы
россия (рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/06/1042417745_0:477:853:957_1920x0_80_0_0_50f9326ce5b4ff48910a4b9f1a105799.jpg
В украинских СИЗО и тюрьмах содержится до 10 тысяч гражданских, которые проходят по разным статьям. В целом они обвиняются в симпатии к России, в поддержке российских политиков в помощи ВС РФ. Их количество увеличилось после того, как Владимир Зеленский ввел новые статьи уголовного кодекса за коллаборационизм, сказал депутат.В украинских тюрьмах люди содержатся в плохих условиях. Уголовно-исполнительная система Украины не может физически вместить такое количество заключенных. Поэтому людей размещают везде, где есть такая возможность: в СИЗО СБУ, в обычных СИЗО, кто-то уже находится в тюрьмах. В таких условиях заключённые часто болеют, потому что плохо питаются и не получают необходимое медобслуживание, добавил Кузнецов.Некоторые из тех, кто поддерживает Россию, на Украине просто не доезжают до СИЗО. По дороге у них могут отнять вещи, человека могут избить и выбросить из машины, "а могут и прикопать". СИЗО — это все-таки слабая надежда остаться в живых, - заключил собеседник издания.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230609/1047037803.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/06/1042417745_0:397:853:1037_1920x0_80_0_0_ea9297aba5a06687b9ac756c428c0658.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сбу, заключенные, тюрьмы, россия (рф)
Новости, Украина, СБУ, заключенные, тюрьмы, Россия (РФ)

Депутат Кузнецов рассказал, что происходит на Украине с теми, кто симпатизирует России

18:00 20.07.2023
 
© ФотоСБУ обыски в храмах УПЦ
СБУ обыски в храмах УПЦ - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото
Читать в
В украинском обществе происходит расчеловечивание, в первую очередь от этого страдают люди, которые поддерживают Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
В украинских СИЗО и тюрьмах содержится до 10 тысяч гражданских, которые проходят по разным статьям. В целом они обвиняются в симпатии к России, в поддержке российских политиков в помощи ВС РФ. Их количество увеличилось после того, как Владимир Зеленский ввел новые статьи уголовного кодекса за коллаборационизм, сказал депутат.
В украинских тюрьмах люди содержатся в плохих условиях. Уголовно-исполнительная система Украины не может физически вместить такое количество заключенных. Поэтому людей размещают везде, где есть такая возможность: в СИЗО СБУ, в обычных СИЗО, кто-то уже находится в тюрьмах. В таких условиях заключённые часто болеют, потому что плохо питаются и не получают необходимое медобслуживание, добавил Кузнецов.

"Освободившийся священник рассказывал, что человека просто убили на его глазах. Или, например, когда происходит обстрел Украины нашими беспилотниками или авиацией, симпатизирующих нам людей (сотрудники украинских спецслужб. - Ред.) спускают в подвал и избивают. Не нужно объяснять, что там с женщинами делают", - отметил депутат.

Некоторые из тех, кто поддерживает Россию, на Украине просто не доезжают до СИЗО. По дороге у них могут отнять вещи, человека могут избить и выбросить из машины, "а могут и прикопать". СИЗО — это все-таки слабая надежда остаться в живых, - заключил собеседник издания.
Полный текст статьи можно прочитать здесь
Дмитрий Скворцов
9 июня, 04:39Репрессии на Украине
Называл русскую культуру великой. Киевскому журналисту Скворцову грозят 15 лет заключения за убеждения
 
НовостиУкраинаСБУзаключенныетюрьмыРоссия (РФ)
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41Напряжение в акватории Чёрного моря, Украина готова пойти на любые риски. Итоги 20 июля
18:15"Возьмем Купянск и подойдем к Лиману". Военный эксперт рассказал о серьезных проблемах ВСУ
18:05Удары по украинским авиабазам, изоляция южных портов. О чём говорили эксперты 20 июля
18:05Канада ввела новые санкции: система "МИР", Бесогон, Пригожин и Валерия
18:00Сергей Параджанов: режиссёр и националист
18:00Депутат Кузнецов рассказал, что происходит на Украине с теми, кто симпатизирует России
17:58Депутат Кузнецов о том, как удалось наладить с Украиной обмен гражданскими пленными
17:43Российские войска создали непреодолимое препятствие для ВСУ: что говорили об Украине в мире 20 июля
17:43"Представляют угрозу". В Польше прокомментировали учения "вагнеровцев" у границы
17:38Депутат Кузнецов о том, почему важно освобождать из украинских тюрем пророссийских патриотов
17:37Киевлянин спрятался под подушку, чтобы выехать с Украины, но его нашли пограничники
17:34Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев: Мы увидели, что сделала украинская государственность
17:18Выборы в США. Пока Трамп и Байден меряются проблемами, в гонку вступает третий кандидат
17:08Представители 22 стран подали заявки в БРИКС - СМИ
16:59Отношения – в плачевном состоянии. Что показал визит Киссинджера в Китай
16:46Депутат Кузнецов: на Украине можно попасть в тюрьму за сообщение родственникам
16:45В Минобороны Украины объявили военными целями суда, идущие в российские порты в Чёрном море
16:37Не удары возмездия: что остановит Киев от следующей атаки и как быть с Приднестровьем - Амерберг. Видео
16:21ВСУ начали применить кассетные боеприпасы против российских военных - WP
16:00Александр Перенджиев: После "зернового айкидо" в Одессе русский флот будет бодаться с США возле Румынии
Лента новостейМолния