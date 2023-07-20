https://ukraina.ru/20230720/1048143297.html

Депутат Кузнецов рассказал, что происходит на Украине с теми, кто симпатизирует России

Депутат Кузнецов рассказал, что происходит на Украине с теми, кто симпатизирует России - 20.07.2023 Украина.ру

Депутат Кузнецов рассказал, что происходит на Украине с теми, кто симпатизирует России

В украинском обществе происходит расчеловечивание, в первую очередь от этого страдают люди, которые поддерживают Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов

2023-07-20T18:00

2023-07-20T18:00

2023-07-20T18:00

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украина

сбу

заключенные

тюрьмы

россия (рф)

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В украинских СИЗО и тюрьмах содержится до 10 тысяч гражданских, которые проходят по разным статьям. В целом они обвиняются в симпатии к России, в поддержке российских политиков в помощи ВС РФ. Их количество увеличилось после того, как Владимир Зеленский ввел новые статьи уголовного кодекса за коллаборационизм, сказал депутат.В украинских тюрьмах люди содержатся в плохих условиях. Уголовно-исполнительная система Украины не может физически вместить такое количество заключенных. Поэтому людей размещают везде, где есть такая возможность: в СИЗО СБУ, в обычных СИЗО, кто-то уже находится в тюрьмах. В таких условиях заключённые часто болеют, потому что плохо питаются и не получают необходимое медобслуживание, добавил Кузнецов.Некоторые из тех, кто поддерживает Россию, на Украине просто не доезжают до СИЗО. По дороге у них могут отнять вещи, человека могут избить и выбросить из машины, "а могут и прикопать". СИЗО — это все-таки слабая надежда остаться в живых, - заключил собеседник издания.Полный текст статьи можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230609/1047037803.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сбу, заключенные, тюрьмы, россия (рф)