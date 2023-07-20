"Приходите княжить и торговать". В Ровенскую область позвали польских инвесторов - PAP
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Офіс Президента України / Перейти в фотобанкКоваль Виталий
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Офіс Президента України
Власти Ровенской области заинтересованы в сотрудничестве с Польшей, так как она является одним из крупнейших торговых партнёров региона, заявил глава Ровенской областной администрации Виталий Коваль в интервью польскому информагентству PAP
Экономические отношения между Ровенской областью и Польшей основаны на обмене товарами. Ровенская область продаёт в Польшу в основном изделия из дерева, мебель и зерновые продукты. Из Польши импортируют промышленное оборудование и технологии, отметил глава области.
"Мы хотели бы не только увеличения товарооборота, но и присутствия европейского бизнеса, польских инвесторов в нашем регионе", - подчеркнул Коваль.
Он добавил, что товарооборот между Ровенской областью и Польшей за 5 месяцев составил 140 миллионов долларов.
По словам Коваля, в области присутствуют инвесторы из США, Германии, Франции и Дании. "Я думаю, что нужен первый, первопроходец, который придет и добьется успеха, а за ним последуют другие", - отметил он.
Коваль возлагает большие надежды на механизмы страхования и гарантий, которые подготовило польское правительство для местного бизнеса, желающего поучаствовать в восстановлении Украины.
Глава Ровенской области обрадовался желанию Польши начать восстановление Украины уже сейчас, до завершения конфликта.
"Я предлагаю польским компаниям не ждать и приходить к нам сегодня", - заявил Коваль.
Накануне замглавы министерства финансов Польши Ядвига Эмилевич заявила, что в Польше ждут список инвестпроектов в Луцке и во Львове, "чтобы они могли планировать своё участие в восстановлении Украины". Она отметила, что это будут тендеры, предназначенные для польских предпринимателей.
Вчера, 07:16Польша начинает "мягкую оккупацию" восьми областей Западной и Центральной УкраиныВо Львове и Луцке побывала госсекретарь польского Минразвития и региональной политики Ядвига Эмилевич. Она запустила проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы