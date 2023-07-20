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"Приходите княжить и торговать". В Ровенскую область позвали польских инвесторов - PAP

"Приходите княжить и торговать". В Ровенскую область позвали польских инвесторов - PAP - 20.07.2023 Украина.ру

"Приходите княжить и торговать". В Ровенскую область позвали польских инвесторов - PAP

Власти Ровенской области заинтересованы в сотрудничестве с Польшей, так как она является одним из крупнейших торговых партнёров региона, заявил глава Ровенской областной администрации Виталий Коваль в интервью польскому информагентству PAP

2023-07-20T14:27

2023-07-20T14:27

2023-07-20T14:27

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виталий коваль

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Экономические отношения между Ровенской областью и Польшей основаны на обмене товарами. Ровенская область продаёт в Польшу в основном изделия из дерева, мебель и зерновые продукты. Из Польши импортируют промышленное оборудование и технологии, отметил глава области.Он добавил, что товарооборот между Ровенской областью и Польшей за 5 месяцев составил 140 миллионов долларов.По словам Коваля, в области присутствуют инвесторы из США, Германии, Франции и Дании. "Я думаю, что нужен первый, первопроходец, который придет и добьется успеха, а за ним последуют другие", - отметил он.Коваль возлагает большие надежды на механизмы страхования и гарантий, которые подготовило польское правительство для местного бизнеса, желающего поучаствовать в восстановлении Украины.Глава Ровенской области обрадовался желанию Польши начать восстановление Украины уже сейчас, до завершения конфликта.Накануне замглавы министерства финансов Польши Ядвига Эмилевич заявила, что в Польше ждут список инвестпроектов в Луцке и во Львове, "чтобы они могли планировать своё участие в восстановлении Украины". Она отметила, что это будут тендеры, предназначенные для польских предпринимателей.

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новости, польша, украина, зарубежье, ровенская область, виталий коваль