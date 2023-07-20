Депутат Железняк: под "военно-секретные" закупки на Украине тянут все что могут
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© фотобанк
Депутат Ярослав Железняк рассказал о военной схеме воровства бюджетных денег на Украине. Об этом он написал в телеграм-канале "Залiзний нардеп"
Власти на Украине разрешили не публиковать документацию по многим тендерам во время военного положения, сообщил депутат. Подобная засекреченность была якобы связана с предотвращением рисков безопасности.
"Короче, под "военно-секретные" закупки у нас сейчас тянут все что могут", - написал Железняк.
Главное предательство обычно кроется не в самом названии госзакупок, а в её смете, пишет депутат. Там всегда можно увидеть, какие именно работы будут выполняться и главное - за какую цену.
"Самый простой способ: заходите на тендер укрытия, видите за сколько там покупается грунтовка Ceresit, и если цена за литр не близко к 250 грн (620 руб.), а именно столько она стоит в магазине, то все остальное будет так же украдено" - рассказал Железняк.
Анализируя украинские тендеры, депутат сообщил, что видел в смете грунтовку Ceresit по цене за 1000 грн (2482 руб.). Это в четыре раза дороже её обычной стоимости.
По его словам, наибольшее внимание должно быть направлено на государственные предприятия, где "тайная магия происходит системно".
"Просто слово "барабан" и "укрытие" это что-то всем понятное, а вот "оценка необоротных активов" за 36 млн гривен это уже что-то сложное", - сыронизировал автор тг-канала.
В декабре прошлого года управление образования киевской администрации объявило тендер на закупку 12 "комплектов оборудования для обработки продуктов питания в укрытиях" на сумму более чем на 1,5 млн грн.
Кроме овощерезок, для учебных заведений также закупили барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. Покупка 306 барабанов для бомбоубежищ обошлась киевскому бюджету в 900 тысяч грн (24 тысячи долларов или 1,5 млн рублей). Кроме этого, почти 1,5 млн грн было потрачено на закупку воздухоочистителей.
Ранее масштабная проверка показала, что многие укрытия в Киеве не имеют свободного доступа или непригодны для эксплуатации. Это послужило для силовых ведомств основанием для возбуждения уголовного дела о растрате.
15 июня, 03:31Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытияхЧто должно быть в нормальном бомбоубежище, куда люди спускаются в случае тревоги на пару часов? Неискушенный в коррупционных схемах человек, вероятно, скажет о запасах воды, матрацах, одеялах, паурбанках для подзарядки и аптечке. И будет не прав.