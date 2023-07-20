https://ukraina.ru/20230720/1048139475.html

Депутат Железняк: под "военно-секретные" закупки на Украине тянут все что могут

Депутат Железняк: под "военно-секретные" закупки на Украине тянут все что могут - 20.07.2023 Украина.ру

Депутат Железняк: под "военно-секретные" закупки на Украине тянут все что могут

Депутат Ярослав Железняк рассказал о военной схеме воровства бюджетных денег на Украине. Об этом он написал в телеграм-канале "Залiзний нардеп"

2023-07-20T13:07

2023-07-20T13:07

2023-07-20T13:07

новости

закупки

воровство

бюджет

депутат

ярослав железняк

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Власти на Украине разрешили не публиковать документацию по многим тендерам во время военного положения, сообщил депутат. Подобная засекреченность была якобы связана с предотвращением рисков безопасности.Главное предательство обычно кроется не в самом названии госзакупок, а в её смете, пишет депутат. Там всегда можно увидеть, какие именно работы будут выполняться и главное - за какую цену.Анализируя украинские тендеры, депутат сообщил, что видел в смете грунтовку Ceresit по цене за 1000 грн (2482 руб.). Это в четыре раза дороже её обычной стоимости.По его словам, наибольшее внимание должно быть направлено на государственные предприятия, где "тайная магия происходит системно".В декабре прошлого года управление образования киевской администрации объявило тендер на закупку 12 "комплектов оборудования для обработки продуктов питания в укрытиях" на сумму более чем на 1,5 млн грн.Кроме овощерезок, для учебных заведений также закупили барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. Покупка 306 барабанов для бомбоубежищ обошлась киевскому бюджету в 900 тысяч грн (24 тысячи долларов или 1,5 млн рублей). Кроме этого, почти 1,5 млн грн было потрачено на закупку воздухоочистителей.Ранее масштабная проверка показала, что многие укрытия в Киеве не имеют свободного доступа или непригодны для эксплуатации. Это послужило для силовых ведомств основанием для возбуждения уголовного дела о растрате.

https://ukraina.ru/20230615/1047235825.html

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новости, закупки, воровство, бюджет, депутат, ярослав железняк