https://ukraina.ru/20230720/1048139013.html

ЕС выманивает деньги на кровопролития под видом заботы о гражданах — Захарова

ЕС выманивает деньги на кровопролития под видом заботы о гражданах — Захарова - 20.07.2023 Украина.ру

ЕС выманивает деньги на кровопролития под видом заботы о гражданах — Захарова

Если Европейский союз примет план долгосрочной помощи Украине, это будет означать затягивание конфликта. Таким мнением поделилась 20 июля на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

2023-07-20T13:03

2023-07-20T13:03

2023-07-20T13:03

евросоюз

зарубежье

ближнее зарубежье

захарова

фонд

новости

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ЕС готовится инициировать создание фонда, призванного выделить финансовую помощь Украине на четыре года.Она отметила, что Евросоюз пытается заставить своих граждан "оплатить из своего кармана ещё четыре года кровопролития"."Ничего общего с заботой о безопасности, стабильности в Европе политика нынешнего руководства Евросоюза не имеет и иметь не может. Это неприкрытый цинизм", – подчеркнула Захарова.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20230719/1048108115.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

евросоюз, зарубежье, ближнее зарубежье, захарова, фонд, новости