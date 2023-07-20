ЕС выманивает деньги на кровопролития под видом заботы о гражданах — Захарова - 20.07.2023 Украина.ру
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ЕС выманивает деньги на кровопролития под видом заботы о гражданах — Захарова
ЕС выманивает деньги на кровопролития под видом заботы о гражданах — Захарова - 20.07.2023 Украина.ру
ЕС выманивает деньги на кровопролития под видом заботы о гражданах — Захарова
Если Европейский союз примет план долгосрочной помощи Украине, это будет означать затягивание конфликта. Таким мнением поделилась 20 июля на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
2023-07-20T13:03
2023-07-20T13:03
евросоюз
зарубежье
ближнее зарубежье
захарова
фонд
новости
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ЕС готовится инициировать создание фонда, призванного выделить финансовую помощь Украине на четыре года.Она отметила, что Евросоюз пытается заставить своих граждан "оплатить из своего кармана ещё четыре года кровопролития"."Ничего общего с заботой о безопасности, стабильности в Европе политика нынешнего руководства Евросоюза не имеет и иметь не может. Это неприкрытый цинизм", – подчеркнула Захарова.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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евросоюз, зарубежье, ближнее зарубежье, захарова, фонд, новости
Евросоюз, Зарубежье, Ближнее зарубежье, Захарова, фонд, Новости

ЕС выманивает деньги на кровопролития под видом заботы о гражданах — Захарова

13:03 20.07.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Если Европейский союз примет план долгосрочной помощи Украине, это будет означать затягивание конфликта. Таким мнением поделилась 20 июля на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
ЕС готовится инициировать создание фонда, призванного выделить финансовую помощь Украине на четыре года.
"Если такое решение будет принято, то оно будет означать массированное инвестирование в затягивание боевых действий на Украине", – сказала Захарова.
Она отметила, что Евросоюз пытается заставить своих граждан "оплатить из своего кармана ещё четыре года кровопролития".
"Ничего общего с заботой о безопасности, стабильности в Европе политика нынешнего руководства Евросоюза не имеет и иметь не может. Это неприкрытый цинизм", – подчеркнула Захарова.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
деньги евро купюры
Вчера, 10:41
Евросоюз планирует создать многомиллиардный фонд поддержки ВСУВ Евросоюзе могут создать фонд на сумму до 20 миллиардов евро, чтобы в течение четырех лет обеспечивать потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 июля сообщило издание Politico со ссылкой на пятерых знакомых с планом дипломатов
 
ЕвросоюзЗарубежьеБлижнее зарубежьеЗахаровафондНовости
 
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