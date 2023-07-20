ЕС выманивает деньги на кровопролития под видом заботы о гражданах — Захарова
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Если Европейский союз примет план долгосрочной помощи Украине, это будет означать затягивание конфликта. Таким мнением поделилась 20 июля на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
ЕС готовится инициировать создание фонда, призванного выделить финансовую помощь Украине на четыре года.
"Если такое решение будет принято, то оно будет означать массированное инвестирование в затягивание боевых действий на Украине", – сказала Захарова.
Она отметила, что Евросоюз пытается заставить своих граждан "оплатить из своего кармана ещё четыре года кровопролития".
"Ничего общего с заботой о безопасности, стабильности в Европе политика нынешнего руководства Евросоюза не имеет и иметь не может. Это неприкрытый цинизм", – подчеркнула Захарова.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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