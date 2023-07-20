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"Вагнера" начали тренировать белорусскую армию на полигоне у границы с Польшей

"Вагнера" начали тренировать белорусскую армию на полигоне у границы с Польшей - 20.07.2023 Украина.ру

"Вагнера" начали тренировать белорусскую армию на полигоне у границы с Польшей

Вооруженные Силы Белоруссии продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер", сообщила пресс-служба Минобороны страны

2023-07-20T12:41

2023-07-20T12:41

2023-07-20T12:41

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зарубежье

чвк "вагнер"

пригожин

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полигон

брест

польша

украина

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Министерство обороны Белоруссии сообщило о совместной тренировке ВС Белоруссии и бойцов ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский".Полигон "Брестский" расположен примерно в 4 км от границы с Польшей и около 50 км от границы с Украиной.Пресс-служба опубликовала первые кадры совместной тренировки подразделений сил специальных операций Вооружённых Сил Белоруссии и бойцов ЧВК "Вагнер".Накануне в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой присутствует якобы основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Видео снято в тёмное время суток, лица не видно. Во время обращения якобы Пригожин отметил, что его бойцы будут находиться в Беларуси какое-то время. Глава ЧВК рассказал, что за это время они сделают из белорусской армии "вторую армию мира".

https://ukraina.ru/20230718/1048082965.html

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новости, белоруссия, зарубежье, чвк "вагнер", пригожин, вооруженные силы республики беларусь, полигон, брест, польша, украина, граница