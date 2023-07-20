"Вагнера" начали тренировать белорусскую армию на полигоне у границы с Польшей - 20.07.2023 Украина.ру
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"Вагнера" начали тренировать белорусскую армию на полигоне у границы с Польшей
"Вагнера" начали тренировать белорусскую армию на полигоне у границы с Польшей - 20.07.2023 Украина.ру
"Вагнера" начали тренировать белорусскую армию на полигоне у границы с Польшей
Вооруженные Силы Белоруссии продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер", сообщила пресс-служба Минобороны страны
2023-07-20T12:41
2023-07-20T12:41
новости
белоруссия
зарубежье
чвк "вагнер"
пригожин
вооруженные силы республики беларусь
полигон
брест
польша
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Министерство обороны Белоруссии сообщило о совместной тренировке ВС Белоруссии и бойцов ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский".Полигон "Брестский" расположен примерно в 4 км от границы с Польшей и около 50 км от границы с Украиной.Пресс-служба опубликовала первые кадры совместной тренировки подразделений сил специальных операций Вооружённых Сил Белоруссии и бойцов ЧВК "Вагнер".Накануне в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой присутствует якобы основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Видео снято в тёмное время суток, лица не видно. Во время обращения якобы Пригожин отметил, что его бойцы будут находиться в Беларуси какое-то время. Глава ЧВК рассказал, что за это время они сделают из белорусской армии "вторую армию мира".
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новости, белоруссия, зарубежье, чвк "вагнер", пригожин, вооруженные силы республики беларусь, полигон, брест, польша, украина, граница
Новости, Белоруссия, Зарубежье, ЧВК "Вагнер", Пригожин, Вооруженные силы Республики Беларусь, полигон, Брест, Польша, Украина, граница

"Вагнера" начали тренировать белорусскую армию на полигоне у границы с Польшей

12:41 20.07.2023
 
© ВоенТВ Беларусь Телеграм-каналВС Белоруссии продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер"
ВС Белоруссии продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК Вагнер
© ВоенТВ Беларусь Телеграм-канал
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Вооруженные Силы Белоруссии продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер", сообщила пресс-служба Минобороны страны
Министерство обороны Белоруссии сообщило о совместной тренировке ВС Белоруссии и бойцов ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский".
Полигон "Брестский" расположен примерно в 4 км от границы с Польшей и около 50 км от границы с Украиной.
"На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский"", - говорится в сообщении.
Пресс-служба опубликовала первые кадры совместной тренировки подразделений сил специальных операций Вооружённых Сил Белоруссии и бойцов ЧВК "Вагнер".
© ВоенТВ Беларусь Телеграм-каналВооруженные Силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер"
Вооруженные Силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК Вагнер
© ВоенТВ Беларусь Телеграм-канал
Вооруженные Силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер"
Накануне в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой присутствует якобы основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Видео снято в тёмное время суток, лица не видно. Во время обращения якобы Пригожин отметил, что его бойцы будут находиться в Беларуси какое-то время. Глава ЧВК рассказал, что за это время они сделают из белорусской армии "вторую армию мира".
© ВоенТВ Беларусь Телеграм-каналВС Белоруссии и бойцы ЧВК "Вагнер"
ВС Белоруссии и бойцы ЧВК Вагнер
© ВоенТВ Беларусь Телеграм-канал
ВС Белоруссии и бойцы ЧВК "Вагнер"
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