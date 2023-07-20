https://ukraina.ru/20230720/1048135309.html

Всё познаётся в сравнении: как под Харьковом ждут возвращения России - глава ВГА Ганчев. Видео

Всё познаётся в сравнении: как под Харьковом ждут возвращения России - глава ВГА Ганчев. Видео - 20.07.2023 Украина.ру

Всё познаётся в сравнении: как под Харьковом ждут возвращения России - глава ВГА Ганчев. Видео

Глава Харьковской областной военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев в эфире Украина.ру рассказал о том, как Украина теряла свою независимость с... Украина.ру, 20.07.2023

2023-07-20T11:25

2023-07-20T11:25

2023-07-20T11:25

видео

россия (рф)

украина

сво

харьковская область

убийства

мародерство

репрессии

запад

беженцы

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Глава Харьковской областной военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев в эфире Украина.ру рассказал о том, как Украина теряла свою независимость с самого начала отделения от СССР, о терроре, который организовали украинские власти на захваченных ими территориях Харьковской области, и о том, как поменялись настроения жителей региона после того, как оттуда ушли российские военные. 0:55 - о статусе Харьковской ВГА; 3:38 – достижения и проблемы Харьковской ВГА за время работы с мая 2022 года; 10:45 – о настроениях жителей Харьковской области, переехавших в более спокойные регионы России; 16:15 – какие настроения у жителей Харьковской области на подконтрольной Киеву территории; 19:24 – что будут делать сотрудники Харьковской ВГА после возвращения контроля РФ над областью; 22:36 – доносы и террор на оккупированной территории Харьковской области; 25:46 – нынешняя Украина как марионетка Запада: в чем это проявляется и к чему ведет;30:08 – примеры власти доллара на Украине; 35:45 – какие сложности в России возникают у беженцев из Харьковской области;

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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