https://ukraina.ru/20230720/1048135309.html
Всё познаётся в сравнении: как под Харьковом ждут возвращения России - глава ВГА Ганчев. Видео
Всё познаётся в сравнении: как под Харьковом ждут возвращения России - глава ВГА Ганчев. Видео - 20.07.2023 Украина.ру
Всё познаётся в сравнении: как под Харьковом ждут возвращения России - глава ВГА Ганчев. Видео
Глава Харьковской областной военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев в эфире Украина.ру рассказал о том, как Украина теряла свою независимость с... Украина.ру, 20.07.2023
2023-07-20T11:25
2023-07-20T11:25
2023-07-20T11:25
видео
россия (рф)
украина
сво
харьковская область
убийства
мародерство
репрессии
запад
беженцы
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Глава Харьковской областной военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев в эфире Украина.ру рассказал о том, как Украина теряла свою независимость с самого начала отделения от СССР, о терроре, который организовали украинские власти на захваченных ими территориях Харьковской области, и о том, как поменялись настроения жителей региона после того, как оттуда ушли российские военные. 0:55 - о статусе Харьковской ВГА; 3:38 – достижения и проблемы Харьковской ВГА за время работы с мая 2022 года; 10:45 – о настроениях жителей Харьковской области, переехавших в более спокойные регионы России; 16:15 – какие настроения у жителей Харьковской области на подконтрольной Киеву территории; 19:24 – что будут делать сотрудники Харьковской ВГА после возвращения контроля РФ над областью; 22:36 – доносы и террор на оккупированной территории Харьковской области; 25:46 – нынешняя Украина как марионетка Запада: в чем это проявляется и к чему ведет;30:08 – примеры власти доллара на Украине; 35:45 – какие сложности в России возникают у беженцев из Харьковской области;
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия (рф), украина, сво, харьковская область, убийства, мародерство, репрессии, запад, беженцы, видео
Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, Харьковская область, убийства, мародерство, репрессии, Запад, беженцы
Глава Харьковской областной военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев в эфире Украина.ру рассказал о том, как Украина теряла свою независимость с самого начала отделения от СССР, о терроре, который организовали украинские власти на захваченных ими территориях Харьковской области, и о том, как поменялись настроения жителей региона после того, как оттуда ушли российские военные.
0:55 - о статусе Харьковской ВГА;
3:38 – достижения и проблемы Харьковской ВГА за время работы с мая 2022 года;
10:45 – о настроениях жителей Харьковской области, переехавших в более спокойные регионы России;
16:15 – какие настроения у жителей Харьковской области на подконтрольной Киеву территории;
19:24 – что будут делать сотрудники Харьковской ВГА после возвращения контроля РФ над областью;
22:36 – доносы и террор на оккупированной территории Харьковской области;
25:46 – нынешняя Украина как марионетка Запада: в чем это проявляется и к чему ведет;
30:08 – примеры власти доллара на Украине;
35:45 – какие сложности в России возникают у беженцев из Харьковской области;