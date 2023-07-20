Госдума вооружила Росгвардию танками и запретила рассказывать о службе в соцсетях - 20.07.2023 Украина.ру
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Госдума вооружила Росгвардию танками и запретила рассказывать о службе в соцсетях
Госдума вооружила Росгвардию танками и запретила рассказывать о службе в соцсетях - 20.07.2023 Украина.ру
Госдума вооружила Росгвардию танками и запретила рассказывать о службе в соцсетях
Росгвардия получила право иметь на вооружении тяжелую технику. Соответствующий закон Госдума России приняла на пленарном заседании 19 июля
2023-07-20T12:12
2023-07-20T12:12
новости
росгвардия
закон
госдума
военная техника
вооружение
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Государственная Дума России в первом чтении приняла законопроект, который даёт Росгвардии право применять военную технику, в том числе тяжёлую. Поправки будут внесены в Федеральный закон "О войсках национальной гвардии".Используемый в законе термин "оружие" заменят на термин "вооружение". Кроме того, законом предлагается заменить понятие "боевая техника" на "военную технику".Документ также предлагает внести изменения в закон в части применения бойцами Росгвардии физической силы, оружия и боевой техники. Теперь сотрудники Росгвардии смогут применять тяжёлую технику для освобождения заложников, защиты граждан и военнослужащих. Военную технику росгвардейцы смогут использовать при в чрезвычайных ситуациях, для остановки транспорта, для пресечения незаконных вооруженных формирований (НВФ), а также для для уничтожения беспилотников.Поправка также предлагает запретить сотрудникам Росгвардии выкладывать в интернете и СМИ информацию о службе. Также нельзя будет публиковать фотографии и видеоматериалы о себе и других военнослужащих РФ. Авторами поправок выступили главы комитетов Госдумы по обороне, безопасности и информполитике Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн.
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новости, росгвардия, закон, госдума, военная техника, вооружение
Новости, Росгвардия, Закон, Госдума, военная техника, вооружение

Госдума вооружила Росгвардию танками и запретила рассказывать о службе в соцсетях

12:12 20.07.2023
 
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Росгвардия получила право иметь на вооружении тяжелую технику. Соответствующий закон Госдума России приняла на пленарном заседании 19 июля
Государственная Дума России в первом чтении приняла законопроект, который даёт Росгвардии право применять военную технику, в том числе тяжёлую. Поправки будут внесены в Федеральный закон "О войсках национальной гвардии".
Используемый в законе термин "оружие" заменят на термин "вооружение". Кроме того, законом предлагается заменить понятие "боевая техника" на "военную технику".
Документ также предлагает внести изменения в закон в части применения бойцами Росгвардии физической силы, оружия и боевой техники. Теперь сотрудники Росгвардии смогут применять тяжёлую технику для освобождения заложников, защиты граждан и военнослужащих.
Военную технику росгвардейцы смогут использовать при в чрезвычайных ситуациях, для остановки транспорта, для пресечения незаконных вооруженных формирований (НВФ), а также для для уничтожения беспилотников.
Поправка также предлагает запретить сотрудникам Росгвардии выкладывать в интернете и СМИ информацию о службе. Также нельзя будет публиковать фотографии и видеоматериалы о себе и других военнослужащих РФ.
Авторами поправок выступили главы комитетов Госдумы по обороне, безопасности и информполитике Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн.
Производство бронежилетов повышенного класса защиты в Туле - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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