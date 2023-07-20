https://ukraina.ru/20230720/1048132425.html

На кого работает время? Чем и как может закончится российско-украинский военный конфликт

На кого работает время? Чем и как может закончится российско-украинский военный конфликт - 20.07.2023 Украина.ру

На кого работает время? Чем и как может закончится российско-украинский военный конфликт

Мнение о том, что украинское наступление идёт вовсе не теми темпами, которые планировались, уже признано на всех уровнях. В Киеве, очевидно, полагали, что события будут развиваться примерно так же, как во время наступления в Харьковской области. Однако расчёты эти оказались неверными. Остаётся обсуждать вопрос о том, как будет завершаться конфликт

2023-07-20T10:44

2023-07-20T10:44

2023-07-20T12:14

эксклюзив

украина

россия (рф)

война

спецоперация

мир

переговоры

наступление

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Официальный Киев, разумеется, уверяет, что «враг будет разбит, победа будет за нами». Однако, например, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский вынужден был признать, что продвижение украинских войск действительно идет не так быстро, как хотелось бы. Такое же мнение высказал советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью агентству AFP: «Эта операция будет довольно тяжёлой, долгой и займёт много времени».А вот Киев неофициальный, не связанный политическими обязательствами, уже прикидывает возможный масштаб уступок. Например, Алексей Арестович* предложил провести обмен 20% территории на вступление оставшейся части в НАТО. Разумеется, вопрос восстановления территориальной целостности с повестки дня не снимается, но предлагается задуматься над тем, что «военное решение можно провести лишь ценой жизней 200 тысяч человек взрослого мужского населения, генофонда, разрушенной полностью экономики».Мнение Арестовича* заметили на Западе. На него в The Telegraph ссылается Роберт Кларк — директор отдела обороны и безопасности британского исследовательского центра Civitas.По его мнению, изначально было «три варианта окончания этой войны: победа одной или другой стороны (интересно, как Кларк представлял победу Украины? — Авт.), замороженный конфликт или урегулирование путём переговоров».Сейчас дело идёт к последнему варианту из-за двух моментов.С одной стороны, украинские войска "отбили примерно пять миль из шестидесяти миль, необходимых им, чтобы разделить наземный мост, соединяющий Россию с Крымом".С другой стороны, времени, о котором говорит Подоляк, у Украины в действительности нет – это связано как с невозможностью наступать осенью, так и с тем, что внимание США и Великобритании будет отвлечено выборами. "Если Киев потерпит неудачу в своих попытках (…) вернуть себе большую часть своей территории к зиме, то громкие призывы к территориальным уступкам ради маргинальных политических результатов, вероятно, станут гораздо более распространёнными", – констатирует Кларк.В общем, "правительства на Западе должны быть готовы к мрачной перспективе территориальных уступок как одного из возможных политических последствий неудачного контрнаступления". Причём реальных гарантий безопасности Киев не получит – Москва могла бы уважать только полноценное членство в НАТО.Между тем, такое завершение конфликта крайне нежелательно, поскольку это стало бы "подарком для Китая, поскольку Си Цзиньпин начинает наращивать свои империалистические и экстерриториальные амбиции у себя, в Индо-Тихоокеанском регионе".Как избежать такого развития событий Кларк не пишет, хотя его текст можно понять как призыв предоставить Украине боевые самолёты и гарантии членства в НАТО, но это скорее всего не так, поскольку время, по его мнению, уже потеряно. А раз так, то военно-дипломатическое поражение Запада на Украине неизбежно.Мы со своей стороны к такого рода предсказаниям относимся очень осторожно.Во-первых, у Украины ещё есть возможности достичь определённых успехов. Не только за счёт собственных резервов (кстати, российские военные каналы пишут, что проблемой на фронте является отсутствие ротации и подкреплений), но и за счёт использования террористических методов.Во-вторых, прекращение конфликта по сценарию Арестовича не способствует достижению целей СВО (а о том, что цели эти должны быть достигнуты, опять заявил Сергей Лавров). Вообще решение (практически независимо от процентов территорий) является временным и рано или поздно приведёт к возобновлению боевых действий. Как, собственно, было в XVIII веке с Речью Посполитой.В-третьих, на протяжении предыдущих восьми лет нам тоже внушали, что время работает на Россию и Украина вот-вот развалится. Оказалось, что время работало против.Другое дело, что в продолжении боевых действий Россия тоже не заинтересована – хотя бы просто потому, что мы упёрлись в очевидный позиционный тупик, вроде того, с которым столкнулись участники Первой мировой войны.* Алексей Арестович признан в Российской Федерации террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20230117/1042724518.html

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эксклюзив, украина, россия (рф), война, спецоперация, мир, переговоры, наступление