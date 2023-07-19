https://ukraina.ru/20230719/1048111816.html

Экс-глава Пентагона Эспер: Трамп будет работать над выходом США из НАТО

Экс-глава Пентагона Эспер: Трамп будет работать над выходом США из НАТО - 19.07.2023 Украина.ру

Экс-глава Пентагона Эспер: Трамп будет работать над выходом США из НАТО

Экс-президент США Дональд Трамп ценит отношения с Китаем и в случае избрания будет настаивать на выходе США из НАТО. Таким мнением поделился экс-глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу TVBS

2023-07-19T12:55

2023-07-19T12:55

2023-07-19T12:55

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дональд трамп

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тайвань

зарубежье

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Дональд Трамп может "ослабить отношения с Тайванем" в случае победы на президентских выборах, предупредил Эспер. По его мнению, Трамп будет работать над тем, чтобы Соединённые Штаты вышли из НАТО, а американские войска ушли из Японии и Южной Кореи.В своей новой книге "Священная клятва" Марк Эспер указал на опасность Трампа и его "неуважение к профессиональному процессу принятия решений в правительстве США"."Официальные лица помогали [улучшить] отношения Тайваня с Соединенными Штатами", - сказал в интервью телеканалу министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву. Он добавил, что Тайвань "многим обязан тем чиновникам, которые служили в администрации Трампа".Кассетные боеприпасы, предоставленными Соединёнными Штатами, уже прибыли на Украину, заявили в Пентагоне. “На данный момент кассетные боеприпасы действительно были доставлены в Украину", - заявил начальник оперативного отдела Объединенного штаба Дуглас Симс.

https://ukraina.ru/20230719/1048105909.html

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новости, дональд трамп, китай, нато, тайвань, зарубежье