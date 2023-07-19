"Ужасная ночь": мэр Одессы заявил о самой масштабной атаке с начала СВО - 19.07.2023 Украина.ру
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"Ужасная ночь": мэр Одессы заявил о самой масштабной атаке с начала СВО
"Ужасная ночь": мэр Одессы заявил о самой масштабной атаке с начала СВО - 19.07.2023 Украина.ру
"Ужасная ночь": мэр Одессы заявил о самой масштабной атаке с начала СВО
Мэр Одессы Геннадий Труханов 19 июля на своей странице в соцсети Facebook* заявил о самой масштабной атаке на город с начала российской спецоперации
2023-07-19T12:06
2023-07-19T12:06
одесса
новости
мэр
украина
удар
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"Одна из самых ужасных ночей... Такого масштаба атаки мы не помним с начала полномасштабного вторжения", - написал он.В ночь на среду, 19 июля украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и других регионах страны.В украинском оперативном командовании "Юг" заявили, что в одном из портов Одесской области повреждены зерновой и масляной терминалы, резервуары и оборудование для загрузки. Также сообщалось, что в Одесском районе были повреждены промышленный объект и два складских помещения.Накануне Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники украинских войск горючим.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе являются возмездием за удары по Крымскму мосту.*Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская.
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одесса, новости, мэр, украина, удар
Одесса, Новости, мэр, Украина, удар

"Ужасная ночь": мэр Одессы заявил о самой масштабной атаке с начала СВО

12:06 19.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСуд над бывшим мэром Одессы Г. Трухановым в Киеве
Суд над бывшим мэром Одессы Г. Трухановым в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Мэр Одессы Геннадий Труханов 19 июля на своей странице в соцсети Facebook* заявил о самой масштабной атаке на город с начала российской спецоперации
"Одна из самых ужасных ночей... Такого масштаба атаки мы не помним с начала полномасштабного вторжения", - написал он.
В ночь на среду, 19 июля украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и других регионах страны.
В украинском оперативном командовании "Юг" заявили, что в одном из портов Одесской области повреждены зерновой и масляной терминалы, резервуары и оборудование для загрузки. Также сообщалось, что в Одесском районе были повреждены промышленный объект и два складских помещения.
Накануне Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники украинских войск горючим.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе являются возмездием за удары по Крымскму мосту.
*Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская.
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На Украине заявили об ударах по зерновому терминалу в порту ОдессыСпикер украинского оперативного командования "Юг" Владислав Назаров заявил об ударах по зерновому и масляному терминалу в порту на юге страны. Об этом он 19 июля написал в своём телеграм-канале
 
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