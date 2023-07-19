https://ukraina.ru/20230719/1048110407.html
"Ужасная ночь": мэр Одессы заявил о самой масштабной атаке с начала СВО
"Ужасная ночь": мэр Одессы заявил о самой масштабной атаке с начала СВО - 19.07.2023 Украина.ру
"Ужасная ночь": мэр Одессы заявил о самой масштабной атаке с начала СВО
Мэр Одессы Геннадий Труханов 19 июля на своей странице в соцсети Facebook* заявил о самой масштабной атаке на город с начала российской спецоперации
2023-07-19T12:06
2023-07-19T12:06
2023-07-19T12:06
одесса
новости
мэр
украина
удар
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"Одна из самых ужасных ночей... Такого масштаба атаки мы не помним с начала полномасштабного вторжения", - написал он.В ночь на среду, 19 июля украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и других регионах страны.В украинском оперативном командовании "Юг" заявили, что в одном из портов Одесской области повреждены зерновой и масляной терминалы, резервуары и оборудование для загрузки. Также сообщалось, что в Одесском районе были повреждены промышленный объект и два складских помещения.Накануне Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники украинских войск горючим.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе являются возмездием за удары по Крымскму мосту.*Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
одесса, новости, мэр, украина, удар
Одесса, Новости, мэр, Украина, удар
"Ужасная ночь": мэр Одессы заявил о самой масштабной атаке с начала СВО
Мэр Одессы Геннадий Труханов 19 июля на своей странице в соцсети Facebook* заявил о самой масштабной атаке на город с начала российской спецоперации
"Одна из самых ужасных ночей... Такого масштаба атаки мы не помним с начала полномасштабного вторжения", - написал он.
В ночь на среду, 19 июля украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и других регионах страны.
В украинском оперативном командовании "Юг" заявили, что в одном из портов Одесской области повреждены зерновой и масляной терминалы, резервуары и оборудование для загрузки. Также сообщалось, что в Одесском районе были повреждены промышленный объект и два складских помещения.
Накануне Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники украинских войск горючим.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе являются возмездием за удары по Крымскму мосту.
*Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская.