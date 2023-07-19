https://ukraina.ru/20230719/1048108414.html

На Украине заявили об ударах по зерновому терминалу в порту Одессы

На Украине заявили об ударах по зерновому терминалу в порту Одессы - 19.07.2023 Украина.ру

На Украине заявили об ударах по зерновому терминалу в порту Одессы

Спикер украинского оперативного командования "Юг" Владислав Назаров заявил об ударах по зерновому и масляному терминалу в порту на юге страны. Об этом он 19 июля написал в своём телеграм-канале

2023-07-19T10:51

2023-07-19T10:51

2023-07-19T10:51

новости

украина

минобороны рф

одесса

николаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103232/60/1032326047_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_dfb40ae93421a04e48891b1ea5de823c.jpg

В украинском оперативном командовании "Юг" сообщили о попадании российских ракет в зерновой и масляный терминалы в одесском порту, а также по критической инфраструктуре. Удар был совершен в ночь на 19 июля. Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 18 июля войска нанесли удары по портам в Одесской и Николаевской областях. Также в ведомстве заявили об ударе по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города ОдессаПомимо этого, в Минобороны заявили об уничтожении около 70 тысяч тонн топлива, подготовленного для техники ВСУ. Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах, добавили в военном ведомстве.

https://ukraina.ru/20230718/1048096635.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, минобороны рф, одесса, николаев