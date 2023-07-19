На Украине заявили об ударах по зерновому терминалу в порту Одессы - 19.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230719/1048108414.html
На Украине заявили об ударах по зерновому терминалу в порту Одессы
На Украине заявили об ударах по зерновому терминалу в порту Одессы - 19.07.2023 Украина.ру
На Украине заявили об ударах по зерновому терминалу в порту Одессы
Спикер украинского оперативного командования "Юг" Владислав Назаров заявил об ударах по зерновому и масляному терминалу в порту на юге страны. Об этом он 19 июля написал в своём телеграм-канале
2023-07-19T10:51
2023-07-19T10:51
новости
украина
минобороны рф
одесса
николаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103232/60/1032326047_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_dfb40ae93421a04e48891b1ea5de823c.jpg
В украинском оперативном командовании "Юг" сообщили о попадании российских ракет в зерновой и масляный терминалы в одесском порту, а также по критической инфраструктуре. Удар был совершен в ночь на 19 июля. Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 18 июля войска нанесли удары по портам в Одесской и Николаевской областях. Также в ведомстве заявили об ударе по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города ОдессаПомимо этого, в Минобороны заявили об уничтожении около 70 тысяч тонн топлива, подготовленного для техники ВСУ. Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах, добавили в военном ведомстве.
https://ukraina.ru/20230718/1048096635.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103232/60/1032326047_167:0:1151:738_1920x0_80_0_0_775f1247b54bdabc579bff332bc6fc61.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, минобороны рф, одесса, николаев
Новости, Украина, Минобороны РФ, Одесса, Николаев

На Украине заявили об ударах по зерновому терминалу в порту Одессы

10:51 19.07.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПервый пуск крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке
Первый пуск крылатой ракеты Оникс на Чукотке
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Спикер украинского оперативного командования "Юг" Владислав Назаров заявил об ударах по зерновому и масляному терминалу в порту на юге страны. Об этом он 19 июля написал в своём телеграм-канале
В украинском оперативном командовании "Юг" сообщили о попадании российских ракет в зерновой и масляный терминалы в одесском порту, а также по критической инфраструктуре. Удар был совершен в ночь на 19 июля.

"Ониксы" и Х-22 ударили по портовой и критической инфраструктуре, попали в зерновой и масляный терминалы, повреждены резервуары и оборудование для загрузки, начался пожар", - сообщил Назаров.

Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 18 июля войска нанесли удары по портам в Одесской и Николаевской областях. Также в ведомстве заявили об ударе по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса
Помимо этого, в Минобороны заявили об уничтожении около 70 тысяч тонн топлива, подготовленного для техники ВСУ. Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах, добавили в военном ведомстве.
Сергей Горбачёв интервью
Вчера, 16:52
Сергей Горбачев: Россия уже накрыла ВСУ в Одессе и Николаеве, а теперь готовится занять остров ЗмеиныйВсе побережье и акватория от устья Дуная до братской Абхазии должны быть исключительно российскими, чтобы исключить любую возможность использования морского и воздушного пространства для атаки на Крым и Севастополь, а также провокации и диверсии против Крымского моста или наших портов на кавказском побережье
 
НовостиУкраинаМинобороны РФОдессаНиколаев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:08Турция не будет сопровождать суда с зерном по просьбе Украины - Bloomberg
12:06"Ужасная ночь": мэр Одессы заявил о самой масштабной атаке с начала СВО
12:05Попрошайничество и эксперимент. Как на Украине собрались восстанавливать Каховскую ГЭС
11:35Константинов посчитал, сколько времени понадобится на ликвидацию последствий пожара на крымском полигоне
11:09О контрударе, которого боятся ВСУ, и местах, куда могут просочиться украинские ДРГ - Онуфриенко. Видео
10:52Глава разведки Украины заявил о причастности к пожару в Крыму - СМИ
10:51На Украине заявили об ударах по зерновому терминалу в порту Одессы
10:41Евросоюз планирует создать многомиллиардный фонд поддержки ВСУ
10:20Планы НАТО: бить по России на двухсторонней основе с подачи США
10:09"Две смены, два танчика": артиллеристы рассказали, как стреляет снайперская винтовка калибра 100 мм
10:01В Крыму эвакуируют жителей нескольких сёл из-за пожара на полигоне
09:59Захарова назвала мистификацией решение США дать деньги на сельское хозяйство Украины
09:59В Крыму перекрыли "Тавриду", власти предложили объезд
09:33В Крыму загорелся полигон - Аксенов
09:25Иностранцы боятся, а своих энергетиков мобилизовали. Почему не удается починить украинскую энергосистему
09:12Молодая гвардия Бахмута. 18-летней Насте на Украине дали 9 лет без единого доказательства вины
09:00Взрывы, уничтожение техники, правда о гибели детей. Главное на Украине на утро 19 июля
08:00Альтернативы "Зимней войны": о сложностях целеполагания в политике
07:27Грег Вайнер: Западу нужно, чтобы люди из России не убегали, а шли на Красную площадь делать майдан
07:16Польша начинает "мягкую оккупацию" восьми областей Западной и Центральной Украины
Лента новостейМолния