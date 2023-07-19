На Украине заявили об ударах по зерновому терминалу в порту Одессы
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Спикер украинского оперативного командования "Юг" Владислав Назаров заявил об ударах по зерновому и масляному терминалу в порту на юге страны. Об этом он 19 июля написал в своём телеграм-канале
В украинском оперативном командовании "Юг" сообщили о попадании российских ракет в зерновой и масляный терминалы в одесском порту, а также по критической инфраструктуре. Удар был совершен в ночь на 19 июля.
"Ониксы" и Х-22 ударили по портовой и критической инфраструктуре, попали в зерновой и масляный терминалы, повреждены резервуары и оборудование для загрузки, начался пожар", - сообщил Назаров.
Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 18 июля войска нанесли удары по портам в Одесской и Николаевской областях. Также в ведомстве заявили об ударе по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса
Помимо этого, в Минобороны заявили об уничтожении около 70 тысяч тонн топлива, подготовленного для техники ВСУ. Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах, добавили в военном ведомстве.
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