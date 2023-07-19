https://ukraina.ru/20230719/1048107241.html

"Две смены, два танчика": артиллеристы рассказали, как стреляет снайперская винтовка калибра 100 мм

"Две смены, два танчика": артиллеристы рассказали, как стреляет снайперская винтовка калибра 100 мм - 19.07.2023 Украина.ру

"Две смены, два танчика": артиллеристы рассказали, как стреляет снайперская винтовка калибра 100 мм

Корреспонденты издания Украина.ру побывали на позициях российских артиллеристов в зоне СВО. На вооружении подразделения – противотанковые пушки МТ-12 "Рапира"... Украина.ру, 19.07.2023

2023-07-19T10:09

2023-07-19T10:09

2023-07-19T10:09

андрей гомольский

видео

россия (рф)

украина

сво

артиллерия

танки

бойцы

снаряды

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Корреспонденты издания Украина.ру побывали на позициях российских артиллеристов в зоне СВО. На вооружении подразделения – противотанковые пушки МТ-12 "Рапира". Бойцы называют их снайперскими винтовками за высокую точность. Как сейчас проходит спецоперация, какими успехами гордятся "рапиристы" и что больше всего поразило журналистов на позициях ВС РФ смотрите в нашем репортаже.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

андрей гомольский, видео, россия (рф), украина, сво, артиллерия, танки, бойцы, снаряды, видео