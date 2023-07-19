https://ukraina.ru/20230719/1048107241.html
"Две смены, два танчика": артиллеристы рассказали, как стреляет снайперская винтовка калибра 100 мм
"Две смены, два танчика": артиллеристы рассказали, как стреляет снайперская винтовка калибра 100 мм - 19.07.2023 Украина.ру
"Две смены, два танчика": артиллеристы рассказали, как стреляет снайперская винтовка калибра 100 мм
Корреспонденты издания Украина.ру побывали на позициях российских артиллеристов в зоне СВО. На вооружении подразделения – противотанковые пушки МТ-12 "Рапира"... Украина.ру, 19.07.2023
2023-07-19T10:09
2023-07-19T10:09
2023-07-19T10:09
андрей гомольский
видео
россия (рф)
украина
сво
артиллерия
танки
бойцы
снаряды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/13/1048107841_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2b21172b3d1f8d7d323800c2e621d807.jpg
Корреспонденты издания Украина.ру побывали на позициях российских артиллеристов в зоне СВО. На вооружении подразделения – противотанковые пушки МТ-12 "Рапира". Бойцы называют их снайперскими винтовками за высокую точность. Как сейчас проходит спецоперация, какими успехами гордятся "рапиристы" и что больше всего поразило журналистов на позициях ВС РФ смотрите в нашем репортаже.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/13/1048107841_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c68f31af9c0e56804ee57efc8be503d1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
андрей гомольский, видео, россия (рф), украина, сво, артиллерия, танки, бойцы, снаряды, видео
Андрей Гомольский, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, артиллерия, танки, бойцы, снаряды