https://ukraina.ru/20230718/1048092845.html

Степашин предложил признать киевский режим террористическим, Песков прокомментировал

Степашин предложил признать киевский режим террористическим, Песков прокомментировал - 18.07.2023 Украина.ру

Степашин предложил признать киевский режим террористическим, Песков прокомментировал

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение экс-председателя правительства РФ Сергея Степашина признать киевский режим террористическим. Аудиокомментарий Пескова опубликовали авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк" 18 июля

2023-07-18T15:50

2023-07-18T15:50

2023-07-18T15:54

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В Кремле неизвестно о том, чтобы идея о признании киевского режима террористическим получила дальнейшее развитие в парламенте, сказал Песков. Это требует юридической проработки с точки зрения международного права, добавил он. Ранее председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин обратился к председателю Госдумы России Вячеславу Володину с предложением признать киевский режим террористическим. Его идею поддержал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.Действительно, в прессе сообщали о предложении Степашина, сказал Песков. Он добавил, что изначально предложение было адресована депутатам Госдумы, отметив, что пока данная инициатива не была рассмотрена президентом.Ранее Песков сообщил, что коридор в Черном море, предназначенный для осуществления зерновой сделки, используется киевским режимом в боевых целях.Комментируя удар по Крымскому мосту, Песков подчеркнул, что в Москве с самого начала было понятно, что это террористическая акция была организована киевским режимом.

https://ukraina.ru/20230718/1048091438.html

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новости, дмитрий песков, кремль, терроризм, украина, режим