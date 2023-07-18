https://ukraina.ru/20230718/1048092845.html
Степашин предложил признать киевский режим террористическим, Песков прокомментировал
Степашин предложил признать киевский режим террористическим, Песков прокомментировал - 18.07.2023 Украина.ру
Степашин предложил признать киевский режим террористическим, Песков прокомментировал
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение экс-председателя правительства РФ Сергея Степашина признать киевский режим террористическим. Аудиокомментарий Пескова опубликовали авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк" 18 июля
2023-07-18T15:50
2023-07-18T15:50
2023-07-18T15:54
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кремль
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В Кремле неизвестно о том, чтобы идея о признании киевского режима террористическим получила дальнейшее развитие в парламенте, сказал Песков. Это требует юридической проработки с точки зрения международного права, добавил он. Ранее председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин обратился к председателю Госдумы России Вячеславу Володину с предложением признать киевский режим террористическим. Его идею поддержал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.Действительно, в прессе сообщали о предложении Степашина, сказал Песков. Он добавил, что изначально предложение было адресована депутатам Госдумы, отметив, что пока данная инициатива не была рассмотрена президентом.Ранее Песков сообщил, что коридор в Черном море, предназначенный для осуществления зерновой сделки, используется киевским режимом в боевых целях.Комментируя удар по Крымскому мосту, Песков подчеркнул, что в Москве с самого начала было понятно, что это террористическая акция была организована киевским режимом.
https://ukraina.ru/20230718/1048091438.html
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новости, дмитрий песков, кремль, терроризм, украина, режим
Степашин предложил признать киевский режим террористическим, Песков прокомментировал
15:50 18.07.2023 (обновлено: 15:54 18.07.2023)
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение экс-председателя правительства РФ Сергея Степашина признать киевский режим террористическим. Аудиокомментарий Пескова опубликовали авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк" 18 июля
В Кремле неизвестно о том, чтобы идея о признании киевского режима террористическим получила дальнейшее развитие в парламенте, сказал Песков. Это требует юридической проработки с точки зрения международного права, добавил он.
"Поэтому сейчас в настоящем я не берусь давать какие-то оценки", - подчеркнул официальный представитель Кремля.
Ранее председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин обратился к председателю Госдумы России Вячеславу Володину с предложением признать киевский режим террористическим. Его идею поддержал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Действительно, в прессе сообщали о предложении Степашина, сказал Песков. Он добавил, что изначально предложение было адресована депутатам Госдумы, отметив, что пока данная инициатива не была рассмотрена президентом.
Ранее Песков сообщил, что коридор в Черном море, предназначенный для осуществления зерновой сделки, используется киевским режимом в боевых целях.
Комментируя удар по Крымскому мосту, Песков подчеркнул, что в Москве с самого начала было понятно, что это террористическая акция была организована киевским режимом.