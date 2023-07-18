Алексей Зубец: После отмены зерновой сделки "Искандеры" и "Герани" устроят фейерверк в порту Одессы - 18.07.2023 Украина.ру
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Алексей Зубец: После отмены зерновой сделки "Искандеры" и "Герани" устроят фейерверк в порту Одессы
Алексей Зубец: После отмены зерновой сделки "Искандеры" и "Герани" устроят фейерверк в порту Одессы - 18.07.2023 Украина.ру
Алексей Зубец: После отмены зерновой сделки "Искандеры" и "Герани" устроят фейерверк в порту Одессы
У Европейского союза на сегодняшний день нет хороших вариантов я содействия экспорта украинского зерна, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2023-07-18T13:19
2023-07-18T13:19
интервью
зерновая сделка
одесса
порт
герань
"искандер"
украина
китай
румыния
зерно
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Черноморской зерновой инициативе.По словам Владимира Зеленского, Украина намерена продолжать выполнение зерновой сделки и без России- Алексей Николаевич, насколько планы Зеленского соотносятся с реальностью?- Что мешает иностранным судам заходить в украинские порты, загружаться зерном, проходить через Черное море и отправляться на мировой рынок? Ничего. Россия же не будет топить гражданские суда, груженные зерном. Расчет на это.Дальше возникает вопрос, как на это посмотрят страховые компании. Потому что ни одна нормальная страховая компания не выпишет полис для прохода судна через зону военных действий. Зеленский собирается спонсировать эти полисы. То есть в страховке есть страхование мирных рисков и есть военная надбавка – страхование военных рисков. Эту военную надбавку Украина собирается спонсировать страховым компаниям.Если судовладельцы захотят такой полис покупать с украинской поддержкой, то он будет продаваться. Но где взять деньги на страхование военных рисков? Денег в украинском бюджете нет. А во-вторых, не каждый судовладелец, имея такой полис, согласится пускать свое судно через зону военных действий.Остается вариант перегрузки на баржи и путешествия этого зерна вдоль побережья Румынии, прижимаясь к берегу под защитой войск НАТО, пробираться таким образом в Констанцу, перегружаться на нормальные суда и плыть дальше. То есть из Одессы с перевалкой в Констанцу.Такой вариант возможен, если Одесса уцелеет, потому что сегодня по ней был нанесен удар. Есть основания считать, что Россия прекратит зерновую сделку капитально, судам просто некуда будет заходить грузиться. Останется только сухопутный путь. Либо по железной дороге до балтийских портов. А там поляки и прочие румыны, которые категорически против провоза этого зерна, потому что боятся, что зерно осядет на территории Европы.Либо автомобильным транспортом, но это очень дорого. Экономическая эффективность такого экспорта сомнительна. Поэтому у Европейского союза на сегодняшний день нет хороших вариантов я содействия экспорта украинского зерна. Совершенно очевидно, что объем экспорта украинской сельхозпродукции будет резко падать. Тех 25 миллионов тонн, которые они продали через зерновую сделку, теперь им продать не удастся.- Есть мнение, что под прикрытием Черноморской зерновой инициативы на Украину поставлялось вооружение. Теперь оружие на Украину будет идти нескончаемым потоком по морским путям?- Это не вполне так. Оружие попадало по железной дороге или автотранспортом через Польшу. Зерно — это все-таки гораздо более объемный товар, чем снаряды или танки. По информации, которой я располагаю, по морю шли действительно зерновые грузы. Большая часть судов, которые приходили в одесский порт, это китайские и греческие корабли. Понятно, что их можно использовать для транспортировки оружия, но китайцы не повезут, греки тоже вряд ли согласятся. Опять же это вопрос страхования. Если судно занимается перевозкой не зерна, то это должно быть отражено в страховом полисе, это резко изменяет условия страхования. И зачем это надо судоходным компаниям? Если оружие по зерновому коридору шло, то в небольших количествах.- А в целом выход из зерновой сделки развяжет руки нашим военным на южном участке фронта?- Да, особенно с учетом удара, который был нанесен по Крымскому мосту, можно сделать фейерверк в районе одесского морского порта. Это легко, потому что с моря его защитить сложно. ПВО работает на подлете, а в море батареи ПВО не поставишь.То есть порт - это легкая цель и с учетом удара по Крымскому мосту нанести ответный визит "Гераням", Искандерам" в Одессу сам бог велел.- За год действия Черноморской зерновой инициативы потери российской отрасли составили более $1 млрд. Станет ли зерновой коридор Россия-Китай надежной альтернативой морским путям, чтобы таких потерь избежать в будущем?- Да, конечно. Китай крупнейший в мире потребитель продовольствия, он покупает его на десятки миллиардов долларов каждый год. Он может потребить все, что Россия вывозит и еще попросит добавки. Китайский зерновой коридор для российских аграриев – это выход.- Что будет с ценами на продовольствие в мире после отмены зерновой сделки?- Когда в середине июня стало понятно, что продления сделки не будет цены на зерно двинулись вверх. Но они не так быстро растут, как хотелось бы, потому что в мире наблюдаются элементы депрессии в развитых странах. Еврозона стагнирует, американцы близки к депрессии, Германия уже там. Рост цен на продовольствие в мире есть, но он незначительный. Но как только ситуация изменится. Цены будут расти, и тенденция к этому есть уже сейчас. Это и по зерну, и подсолнечному маслу, и по другим продуктам.
https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html
https://ukraina.ru/20230718/1048083506.html
https://ukraina.ru/20230718/1048070593.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, зерновая сделка, одесса, порт, герань, "искандер", украина, китай, румыния, зерно, оружие, владимир зеленский, дмитрий песков
Интервью, зерновая сделка, Одесса, порт, Герань, "Искандер", Украина, Китай, Румыния, зерно, оружие, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков

Алексей Зубец: После отмены зерновой сделки "Искандеры" и "Герани" устроят фейерверк в порту Одессы

13:19 18.07.2023
 
© Youtube / Алексей ЗубецАлексей Зубец для интервью
Алексей Зубец для интервью
© Youtube / Алексей Зубец
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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У Европейского союза на сегодняшний день нет хороших вариантов я содействия экспорта украинского зерна, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Черноморской зерновой инициативе.
По словам Владимира Зеленского, Украина намерена продолжать выполнение зерновой сделки и без России
- Алексей Николаевич, насколько планы Зеленского соотносятся с реальностью?
- Что мешает иностранным судам заходить в украинские порты, загружаться зерном, проходить через Черное море и отправляться на мировой рынок? Ничего. Россия же не будет топить гражданские суда, груженные зерном. Расчет на это.
Дальше возникает вопрос, как на это посмотрят страховые компании. Потому что ни одна нормальная страховая компания не выпишет полис для прохода судна через зону военных действий. Зеленский собирается спонсировать эти полисы. То есть в страховке есть страхование мирных рисков и есть военная надбавка – страхование военных рисков. Эту военную надбавку Украина собирается спонсировать страховым компаниям.
Алексей Зубец
3 декабря 2020, 09:49
Алексей Зубец: кто онЭкономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ
Если судовладельцы захотят такой полис покупать с украинской поддержкой, то он будет продаваться. Но где взять деньги на страхование военных рисков? Денег в украинском бюджете нет. А во-вторых, не каждый судовладелец, имея такой полис, согласится пускать свое судно через зону военных действий.
Остается вариант перегрузки на баржи и путешествия этого зерна вдоль побережья Румынии, прижимаясь к берегу под защитой войск НАТО, пробираться таким образом в Констанцу, перегружаться на нормальные суда и плыть дальше. То есть из Одессы с перевалкой в Констанцу.
Такой вариант возможен, если Одесса уцелеет, потому что сегодня по ней был нанесен удар. Есть основания считать, что Россия прекратит зерновую сделку капитально, судам просто некуда будет заходить грузиться. Останется только сухопутный путь. Либо по железной дороге до балтийских портов. А там поляки и прочие румыны, которые категорически против провоза этого зерна, потому что боятся, что зерно осядет на территории Европы.
Либо автомобильным транспортом, но это очень дорого. Экономическая эффективность такого экспорта сомнительна. Поэтому у Европейского союза на сегодняшний день нет хороших вариантов я содействия экспорта украинского зерна. Совершенно очевидно, что объем экспорта украинской сельхозпродукции будет резко падать. Тех 25 миллионов тонн, которые они продали через зерновую сделку, теперь им продать не удастся.
- РИА Новости, 1920, 18.07.2023
12:03
Зерновая сделка закончилась. На что теперь может пойти УкраинаВо вторник, 18 июля, официально прекращено действие так называемой зерновой сделки – соглашения об экспорте украинского зерна, кукурузы и подсолнечника по Черному морю в Турцию
- Есть мнение, что под прикрытием Черноморской зерновой инициативы на Украину поставлялось вооружение. Теперь оружие на Украину будет идти нескончаемым потоком по морским путям?
- Это не вполне так. Оружие попадало по железной дороге или автотранспортом через Польшу. Зерно — это все-таки гораздо более объемный товар, чем снаряды или танки. По информации, которой я располагаю, по морю шли действительно зерновые грузы. Большая часть судов, которые приходили в одесский порт, это китайские и греческие корабли. Понятно, что их можно использовать для транспортировки оружия, но китайцы не повезут, греки тоже вряд ли согласятся. Опять же это вопрос страхования. Если судно занимается перевозкой не зерна, то это должно быть отражено в страховом полисе, это резко изменяет условия страхования. И зачем это надо судоходным компаниям? Если оружие по зерновому коридору шло, то в небольших количествах.
- А в целом выход из зерновой сделки развяжет руки нашим военным на южном участке фронта?
- Да, особенно с учетом удара, который был нанесен по Крымскому мосту, можно сделать фейерверк в районе одесского морского порта. Это легко, потому что с моря его защитить сложно. ПВО работает на подлете, а в море батареи ПВО не поставишь.
То есть порт - это легкая цель и с учетом удара по Крымскому мосту нанести ответный визит "Гераням", Искандерам" в Одессу сам бог велел.
- За год действия Черноморской зерновой инициативы потери российской отрасли составили более $1 млрд. Станет ли зерновой коридор Россия-Китай надежной альтернативой морским путям, чтобы таких потерь избежать в будущем?
- Да, конечно. Китай крупнейший в мире потребитель продовольствия, он покупает его на десятки миллиардов долларов каждый год. Он может потребить все, что Россия вывозит и еще попросит добавки. Китайский зерновой коридор для российских аграриев – это выход.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
04:52
Искать и ликвидировать. Политики России и украинские эксперты о последствиях теракта на Крымском мостуВ Киеве обеспокоены возможным и неизбежным ответом России на очередную атаку на Крымский мост. Каким может быть этот ответ, сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, единственным действенным методом борьбы с террористами являются "персональные и совсем негуманные методы"
- Что будет с ценами на продовольствие в мире после отмены зерновой сделки?
- Когда в середине июня стало понятно, что продления сделки не будет цены на зерно двинулись вверх. Но они не так быстро растут, как хотелось бы, потому что в мире наблюдаются элементы депрессии в развитых странах. Еврозона стагнирует, американцы близки к депрессии, Германия уже там. Рост цен на продовольствие в мире есть, но он незначительный. Но как только ситуация изменится. Цены будут расти, и тенденция к этому есть уже сейчас. Это и по зерну, и подсолнечному маслу, и по другим продуктам.
 
Интервьюзерновая сделкаОдессапортГерань"Искандер"УкраинаКитайРумыниязернооружиеВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
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