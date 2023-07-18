https://ukraina.ru/20230718/1048081962.html

Турция получила обращение Киева о продлении зерновой сделки без РФ

Турция получила обращение Киева о продлении зерновой сделки без РФ - 18.07.2023 Украина.ру

Турция получила обращение Киева о продлении зерновой сделки без РФ

Турция получила обращение Украины по продолжению зерновой сделки без участия России и координирует вопрос с ООН. Об этом сообщило 18 июля РИА Новости

2023-07-18T11:23

2023-07-18T11:23

2023-07-18T11:23

зерновая сделка

турция

оон

зарубежье

новости

украина

россия (рф)

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"Да, такое обращение (из Киева) получено, с нами связывались по этому поводу и из ООН. Есть координация с ними, но никаких решений на данный момент не принято", — сказал источник, знакомый с ситуацией вокруг черноморской зерновой инициативы.По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне анонсировал проведение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, поэтому все решения, касающиеся черноморской инициативы, будут приниматься главой государства в соответствии с обсуждениями.Черноморская инициатива, она же зерновая сделка, прекратила свое функционирование 18 июля, об этом, как сообщило министерство иностранных дел России, Москва уведомила украинскую сторону, Турцию и ООН.Сама инициатива, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.Вторая часть (меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года) предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.Вместе с прекращением функционирования Черноморской зерновой инициативы Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, а также восстановила режим "временно опасного района" в северо-западной акватории Черного моря.Кроме того, было принято решение о расформировании Совместного координационного центра в Стамбуле, в который входили представители сторон и который занимался инспекцией судов, шедших из черноморских портов Украины.При этом российские власти не исключили вероятности восстановления инициативы: объявив о прекращении действия "зерновой сделки", Москва в то же время призвала Запад задуматься над выполнением своих обязательств и изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия.Условием для восстановления сделки, согласно заявлению Министерства иностранных дел, является достижение конкретных результатов по российским требованиям, а не обещаний и заверений.Президент Турции заявил, что планирует обсудить с Путиным продолжение "зерновой сделки".Как написала во вторник турецкая газета Aydınlık, Украина с приостановкой "зерновой сделки" серьезно потеряет в доходах, ситуация приведет к росту цен на зерно в мире.В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Он сообщил, что стороны договорились работать над возобновлением поставок продовольствия через Черное море. Черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить, добавил Зеленский.

https://ukraina.ru/20230718/1048074998.html

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зерновая сделка, турция, оон, зарубежье, новости, украина, россия (рф)