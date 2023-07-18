https://ukraina.ru/20230718/1048081962.html
Турция получила обращение Киева о продлении зерновой сделки без РФ
Турция получила обращение Киева о продлении зерновой сделки без РФ - 18.07.2023 Украина.ру
Турция получила обращение Киева о продлении зерновой сделки без РФ
Турция получила обращение Украины по продолжению зерновой сделки без участия России и координирует вопрос с ООН. Об этом сообщило 18 июля РИА Новости
2023-07-18T11:23
2023-07-18T11:23
2023-07-18T11:23
зерновая сделка
турция
оон
зарубежье
новости
украина
россия (рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101495/52/1014955267_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3c1ed21143a96d575eaca2df5cda436.jpg
"Да, такое обращение (из Киева) получено, с нами связывались по этому поводу и из ООН. Есть координация с ними, но никаких решений на данный момент не принято", — сказал источник, знакомый с ситуацией вокруг черноморской зерновой инициативы.По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне анонсировал проведение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, поэтому все решения, касающиеся черноморской инициативы, будут приниматься главой государства в соответствии с обсуждениями.Черноморская инициатива, она же зерновая сделка, прекратила свое функционирование 18 июля, об этом, как сообщило министерство иностранных дел России, Москва уведомила украинскую сторону, Турцию и ООН.Сама инициатива, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.Вторая часть (меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года) предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.Вместе с прекращением функционирования Черноморской зерновой инициативы Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, а также восстановила режим "временно опасного района" в северо-западной акватории Черного моря.Кроме того, было принято решение о расформировании Совместного координационного центра в Стамбуле, в который входили представители сторон и который занимался инспекцией судов, шедших из черноморских портов Украины.При этом российские власти не исключили вероятности восстановления инициативы: объявив о прекращении действия "зерновой сделки", Москва в то же время призвала Запад задуматься над выполнением своих обязательств и изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия.Условием для восстановления сделки, согласно заявлению Министерства иностранных дел, является достижение конкретных результатов по российским требованиям, а не обещаний и заверений.Президент Турции заявил, что планирует обсудить с Путиным продолжение "зерновой сделки".Как написала во вторник турецкая газета Aydınlık, Украина с приостановкой "зерновой сделки" серьезно потеряет в доходах, ситуация приведет к росту цен на зерно в мире.В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Он сообщил, что стороны договорились работать над возобновлением поставок продовольствия через Черное море. Черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить, добавил Зеленский.
https://ukraina.ru/20230718/1048074998.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101495/52/1014955267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_81b391b79f20236e4ef7fbabb2ec6547.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерновая сделка, турция, оон, зарубежье, новости, украина, россия (рф)
Турция получила обращение Киева о продлении зерновой сделки без РФ
Турция получила обращение Украины по продолжению зерновой сделки без участия России и координирует вопрос с ООН. Об этом сообщило 18 июля РИА Новости
"Да, такое обращение (из Киева) получено, с нами связывались по этому поводу и из ООН. Есть координация с ними, но никаких решений на данный момент не принято", — сказал источник, знакомый с ситуацией вокруг черноморской зерновой инициативы.
По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне анонсировал проведение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, поэтому все решения, касающиеся черноморской инициативы, будут приниматься главой государства в соответствии с обсуждениями.
Черноморская инициатива, она же зерновая сделка, прекратила свое функционирование 18 июля, об этом, как сообщило министерство иностранных дел России, Москва уведомила украинскую сторону, Турцию и ООН.
Сама инициатива, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.
Вторая часть (меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года) предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.
Вместе с прекращением функционирования Черноморской зерновой инициативы Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, а также восстановила режим "временно опасного района" в северо-западной акватории Черного моря.
Кроме того, было принято решение о расформировании Совместного координационного центра в Стамбуле, в который входили представители сторон и который занимался инспекцией судов, шедших из черноморских портов Украины.
При этом российские власти не исключили вероятности восстановления инициативы: объявив о прекращении действия "зерновой сделки", Москва в то же время призвала Запад задуматься над выполнением своих обязательств и изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия.
Условием для восстановления сделки, согласно заявлению Министерства иностранных дел, является достижение конкретных результатов по российским требованиям, а не обещаний и заверений.
Президент Турции заявил, что планирует обсудить с Путиным продолжение "зерновой сделки".
Как написала во вторник турецкая газета Aydınlık, Украина с приостановкой "зерновой сделки" серьезно потеряет в доходах, ситуация приведет к росту цен на зерно в мире.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Он сообщил, что стороны договорились работать над возобновлением поставок продовольствия через Черное море. Черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить, добавил Зеленский.