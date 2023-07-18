https://ukraina.ru/20230718/1048078037.html

Хроника энергетической войны: стратегический газ и невероятная нефть

Хроника энергетической войны: стратегический газ и невероятная нефть - 18.07.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны: стратегический газ и невероятная нефть

Цена российской нефти марки Urals на минувшей неделе превысила предельный порог в 60 долларов за баррель, установленный Западом, но это никак не повлияло на её поставки на мировой рынок.

2023-07-18T09:34

2023-07-18T09:34

2023-07-18T09:34

эксклюзив

зарубежье

энергетика

газ

нефть

россия (рф)

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Спрос на газ в Европе продолжает падать, а в Китае растётВосстановление спроса на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) во главе с Китаем может вновь вынудить Евросоюз к ценовой конкуренции за поставки сжиженного природного газа (СПГ), хотя пока спрос на газ в Европе падает. Это следует из отчета Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) за июнь 2023 года, обнародованного 17 июля.В частности, в июне 2023 года в ЕС наблюдалось существенное снижение потребления газа – на 12% в годовом сравнении, до 18 миллиардов кубометров. Это стало результатом растущей выработки энергии от ветра и солнца и, соответственно, снижения зависимости от газа в генерации электроэнергии. В промышленном сегменте спрос на газ не смог полностью восстановиться, несмотря на падение цен на газ в Европе в течение минувшего месяца.Напротив, потребление газа Китаем выросло на 5% в годовом сравнении с января по май 2023-го, достигнув 162 миллиардов кубометров. США сохранили устойчивый курс, при этом потребление газа осталось на том же уровне, что и в июне 2022 года, достигнув 64 млрд м куб.В мае 2023 года добыча газа в Европе снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, составив 13,7 миллиарда кубометров. Это снижение было вызвано снижением объемов добычи ведущими газодобывающими странами региона, в частности Норвегией, Великобританией и Нидерландами. В свою очередь, добыча сланцевого газа в США в июне 2023 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 5%, составив в общей сложности 82,6 млрд м куб.Импорт трубопроводного газа в ЕС в июне 2023 года продолжил снижаться, сократившись на 8% по сравнению с июнем 2022-го, и составил 11,6 миллиарда кубометров. Однако темпы роста мирового импорта СПГ по сравнению с аналогичным периодом 2022-го ускорились до 6,8%, достигнув 32,8 млн т. Этот рост был обусловлен сильным восстановлением в АТР во главе с Китаем.В отчёте отмечено, что импорт СПГ в Китай достиг самого высокого уровня с января 2022 года, а импорт СПГ в регион восстановился до того же уровня 2021-го. Фактически, уровень импорта газа в Китай, включая как СПГ, так и трубопроводный газ, продолжал расти в годовом исчислении, достигнув рекордного уровня за июнь 2023-го.Потребление газа странами ЕС в первом полугодии 2023 года снизилось на 10% в годовом сравнении, до 178 миллиардов кубометров. На это ощутимо повлияло продолжающееся внедрение регламента ЕС, предусматривающее добровольное сокращение спроса на газ на 15% с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 года.Динамика спроса на газ в Европе в первом полугодии 2023-го была следующей: в Германии зафиксировано снижение на 8,3%, до 41 миллиарда кубометров, в Италии – на 15%, до 33 млрд м куб., во Франции – на 10%, до 19 млрд м куб., в Испании – на 14%, до 15 млрд м куб. В Великобритании, не входящей в ЕС, потребление газа за указанный период упало на 11%, до 31,5 миллиарда кубометров.Импорт трубопроводного газа в ЕС в июне составил 11,6 миллиардов кубометров, что на 8% ниже, чем месяцем ранее, и на 29% ниже, чем в июне 2022 года. В целом за первое полугодие 2023 года трубопроводные поставки в ЕС снизились на 34%, до 76,7 миллиардов кубометров.Источники поставок трубопроводного газа в ЕС: Норвегия – 43,4 миллиарда кубометров (снижение на 9%), Алжир – 15 млрд м куб. (без изменений), Россия – 11,7 млрд м куб. (падение на 75%), оставшиеся объемы – из Азербайджана и Ливии. Доля норвежского газа в общем объеме трубопроводных поставок в 2023 году составила 57%, российского – 15%.Поставки СПГ в Европу в июне 2023 года выросли на 4,1% - до 9,29 миллиона тонн. Всего в первом полугодии 2023-го Европа импортировала на 8,2% больше СПГ – 67,82 млн т. На фоне растущего спроса на сжиженный газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе это может вновь усилить конкуренцию за его поставки и обострить ситуацию на спотовом рынке.Для сравнения: в июне 2023 года страны АТР увеличили импорт СПГ на 8,6%, до 20,93 млн т, а за первое полугодие 2023-го – на 2,3%, до 129,38 млн т. В целом мировой экспорт СПГ в июне 2023 года вырос на 0,4%, до 32,18 млн т, за первое полугодие – на 4,1%, до 205,45 млн т.Япония предлагает создать глобальные резервы природного газаЯпония планирует внести предложение о создании глобального резерва природного газа, полагая, что такой шаг поможет избежать рыночного дефицита в будущем и позволит стабилизировать цены. Об этом 17 июля сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Заявлено, что правительство Японии предложит Международному энергетическому агентству (МЭА) подготовить концепцию создания резервов для стран, являющихся членами организации. Соответствующее предложение будет внесено Японией в ходе конференции производителей и потребителей СПГ, которая пройдет в Токио 18 июля 2023 года. Власти страны рассчитывают, что эта инициатива будет включена в повестку министерской встречи МЭА, намеченной на февраль 2024-го.В настоящее время для стран-членов МЭА действует требование иметь экстренные резервы нефти в объеме, эквивалентном не менее 90 дням импорта на случай непредвиденных обстоятельств. В Японии полагают, что такая же стратегия нужна для газового рынка.В странах Евросоюза уже действуют целевые показатели резервирования природного газа, однако глобальной системы не существует. Для Японии, а также Южной Кореи создание таких резервов может оказаться проблематичным, поскольку они получают газ преимущественно в форме СПГ, который со временем испаряется.Некоторые страны пытаются решить проблемы с запасами газа самостоятельно. Так, в начале июля 2023 года министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что власти страны планируют обязать операторов газовых электростанций увеличить экстренные запасы природного газа на случай проблем с поставками.Согласно инициативе Минэнерго, операторы газовых электростанций в Австрии должны будут создавать резервы газа на 45 дней – вместо 30 дней, как это полагается сейчас. Впрочем, если операторы смогут доказать, что газ им поступает не из России, то смогут, как и прежде, ограничиться резервами на 30 дней. Кроме этого, срок хранения стратегического резерва газа будет продлен ещё на год, до 2026-го.В свою очередь, власти Индии ещё в марте 2023 года сообщили, что рассматривают возможность создания стратегического резерва СПГ для защиты от скачков цен и дефицита этого энергоносителя. Это было сделано после того, как в 2022-м объёмы импорта СПГ в Индию снизились на фоне его резкого удорожания. Администрация премьер-министра Нарендры Моди стремится удвоить долю газа в энергетическом балансе страны, но высокие цены на него оказались сдерживающим фактором для некоторых отраслей.Нефть марки Urals по цене выше "потолка" поступает на мировой рынокЦена российской нефти марки Urals 12 июля превысила предельный порог в $60 за баррель, установленный странами G7, ЕС и Австралией. Она составила $60,78 за баррель в порту Новороссийск, сообщило агентство котировок Argus Media. По оценке агентства Bloomberg, это может негативно сказаться и на России – возможно, ей придется увеличить скидки.Рост цены на Urals становится проблемой для некоторых её покупателей, например для Индии. "Индийские банки в последние несколько месяцев проявляли особую осторожность, опасаясь санкций, требуя от переработчиков доказать, что стоимость бесплатного провоза их груза на борту была ниже $60, чтобы осуществить платёж", – заявила в комментарии Bloomberg основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.В то же время, по её словам, подорожание Urals может иметь негативный эффект и для России, поскольку ей, вероятно, придется предложить более высокие скидки, чтобы сохранить привлекательность для покупателей в Азии. "Или посредникам придется сократить свою прибыль", – добавила Хари."Мы внимательно следим за рынком на предмет потенциальных нарушений предельных цен. Стоит отметить, что сделки выше $60, при которых не используются услуги коалиции (G7, ЕС и Австралия – Ред.), не являются нарушением предельных цен. Тем не менее, значительная доля сделок с российской нефтью по-прежнему осуществляется поставщиками услуг коалиции", – приводит Bloomberg заявление Минфина США. Фактически это признание неэффективности ценового "потолка" на российскую нефть. При этом другие сорта нефти из РФ и ранее продавались дороже $60 за баррель.Bloomberg назвал превышение потолка цен "ударом по усилиям Запада по введению санкций и возможной экономической победой России". Агентство напомнило, что России удалось собрать "теневой флот" танкеров, достаточно больших, чтобы транспортировать нефть покупателям, которые меньше нуждаются в услугах компаний из стран G7.По мнению главы отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричарда Бронза, значительное расширение "теневого флота" танкеров, альтернатив западным страховщикам и способам оплаты создают альтернативы, которые, вероятно, позволят продолжить поставки российской нефти на мировой рынок.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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https://ukraina.ru/20230616/1047235987.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, зарубежье, энергетика, газ, нефть, россия (рф)