https://ukraina.ru/20230718/1048070593.html

Искать и ликвидировать. Политики России и украинские эксперты о последствиях теракта на Крымском мосту

Искать и ликвидировать. Политики России и украинские эксперты о последствиях теракта на Крымском мосту - 18.07.2023 Украина.ру

Искать и ликвидировать. Политики России и украинские эксперты о последствиях теракта на Крымском мосту

В Киеве обеспокоены возможным и неизбежным ответом России на очередную атаку на Крымский мост. Каким может быть этот ответ, сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, единственным действенным методом борьбы с террористами являются "персональные и совсем негуманные методы".

2023-07-18T04:52

2023-07-18T04:52

2023-07-18T04:52

эксклюзив

сво

крымский мост

зерновая сделка

украина

россия (рф)

политика

теракт

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Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в три часа ночи 17 июля совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок."Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы", - написал Медведев в своем телеграм-канале.Он перечислил эти методы. "…Надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно", - считает Медведев.А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, каким будет ответ России на атаку на Крымский мост, отметил, что не может пока об этом ничего сказать, но добавил: "Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться".Отметим, в связи с происшествием на Крымском мосту возбуждено уголовное дело о теракте, следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления, сообщает СКР.Украинский политолог и экономист Олег Соскин отметил в очередном выпуске своего видеоблога, что со стороны Киева – "сто процентов, будут новые удары", которые, по его мнению, отрежут Крым от основных материковых путей России. По словам политолога, можно ожидать исхода отдыхающих – и не только - из Крыма, поскольку никто не знает, где "бахнет" в следующий раз.Соскин полагает, что удар по Крымскому мосту – это и мощный имиджевый удар по российскому руководству. Что касается последствий для украинской стороны, то эксперт полностью процитировал заявление Дмитрия Медведева, назвав его серьезным – "надо понимать, что теперь должны произойти какие-то соответствующие действия".Во всяком случае, считает эксперт, следует ожидать "ускорения" боевых действий, возможно – с перенесением их и на российскую территорию.Обсуждают в Киеве и последствия прекращения зерновой сделки. В понедельник 17 июля стало известно, что Россия сделку останавливает. Как поясняет МИД РФ, это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Чёрного моря, расформирование СКЦ в Стамбуле.В Киеве надеялись, что этого не произойдет, но допускали и такой вариант развития событий, отмечает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на свой источник в правительстве Украины.Источник сообщил, что, по его мнению, "в прошлый раз российская сторона пошла навстречу просьбе президента Турции Эрдогана не останавливать работу коридора до выборов в стране, поскольку блокировка сделки могла быть использована оппонентами Эрдогана и снизить его шансы на переизбрание".Выборы в Турции прошли. В Киеве рассматривали вероятность, что сделку все же продлят, но – "готовились к работе и в том случае, если Россия выйдет из соглашения". По словам источника издания, в случае возобновления морской блокады основными маршрутами для экспорта украинского зерна будут дунайские порты, польские Гданьск и Гдыня, а также румынская Констанца.Между тем Зеленский уже заявил в интервью африканским журналистам, что зерновой коридор должен действовать и без России, что есть компании-судовладельцы, которые готовы продолжить поставки. "Страна.ua" задается вопросом, пойдут ли теперь суда "на прорыв", будут ли в таком случае их топить? Не будут ли нанесены массированные удары по украинским портам с использованием сотен ракет и БПЛА – и это может быть подано как "ответка" за Крымский мост. Издание не исключает и другого варианта – минирования акватории.В Москве считают, что "черноморская инициатива" не оправдала своего гуманитарного предназначения. В МИД РФ заявили, что "вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов".Как утверждается в заявлении ведомства, главными бенефициарами экспорта украинского зерна стали западные компании, поскольку им теперь принадлежат значительные части украинских пахотных земель. Кроме того, европейцы по демпинговым ценам приобретали украинское продовольствие и перепродавали переработанное сырье по высокой стоимости.

https://ukraina.ru/20230717/1048061085.html

https://ukraina.ru/20230717/1048062382.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, крымский мост, зерновая сделка, украина, россия (рф), политика, теракт