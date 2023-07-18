Искать и ликвидировать. Политики России и украинские эксперты о последствиях теракта на Крымском мосту - 18.07.2023 Украина.ру
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Искать и ликвидировать. Политики России и украинские эксперты о последствиях теракта на Крымском мосту
Искать и ликвидировать. Политики России и украинские эксперты о последствиях теракта на Крымском мосту - 18.07.2023 Украина.ру
Искать и ликвидировать. Политики России и украинские эксперты о последствиях теракта на Крымском мосту
В Киеве обеспокоены возможным и неизбежным ответом России на очередную атаку на Крымский мост. Каким может быть этот ответ, сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, единственным действенным методом борьбы с террористами являются "персональные и совсем негуманные методы".
2023-07-18T04:52
2023-07-18T04:52
эксклюзив
сво
крымский мост
зерновая сделка
украина
россия (рф)
политика
теракт
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Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в три часа ночи 17 июля совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок."Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы", - написал Медведев в своем телеграм-канале.Он перечислил эти методы. "…Надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно", - считает Медведев.А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, каким будет ответ России на атаку на Крымский мост, отметил, что не может пока об этом ничего сказать, но добавил: "Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться".Отметим, в связи с происшествием на Крымском мосту возбуждено уголовное дело о теракте, следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления, сообщает СКР.Украинский политолог и экономист Олег Соскин отметил в очередном выпуске своего видеоблога, что со стороны Киева – "сто процентов, будут новые удары", которые, по его мнению, отрежут Крым от основных материковых путей России. По словам политолога, можно ожидать исхода отдыхающих – и не только - из Крыма, поскольку никто не знает, где "бахнет" в следующий раз.Соскин полагает, что удар по Крымскому мосту – это и мощный имиджевый удар по российскому руководству. Что касается последствий для украинской стороны, то эксперт полностью процитировал заявление Дмитрия Медведева, назвав его серьезным – "надо понимать, что теперь должны произойти какие-то соответствующие действия".Во всяком случае, считает эксперт, следует ожидать "ускорения" боевых действий, возможно – с перенесением их и на российскую территорию.Обсуждают в Киеве и последствия прекращения зерновой сделки. В понедельник 17 июля стало известно, что Россия сделку останавливает. Как поясняет МИД РФ, это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Чёрного моря, расформирование СКЦ в Стамбуле.В Киеве надеялись, что этого не произойдет, но допускали и такой вариант развития событий, отмечает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на свой источник в правительстве Украины.Источник сообщил, что, по его мнению, "в прошлый раз российская сторона пошла навстречу просьбе президента Турции Эрдогана не останавливать работу коридора до выборов в стране, поскольку блокировка сделки могла быть использована оппонентами Эрдогана и снизить его шансы на переизбрание".Выборы в Турции прошли. В Киеве рассматривали вероятность, что сделку все же продлят, но – "готовились к работе и в том случае, если Россия выйдет из соглашения". По словам источника издания, в случае возобновления морской блокады основными маршрутами для экспорта украинского зерна будут дунайские порты, польские Гданьск и Гдыня, а также румынская Констанца.Между тем Зеленский уже заявил в интервью африканским журналистам, что зерновой коридор должен действовать и без России, что есть компании-судовладельцы, которые готовы продолжить поставки. "Страна.ua" задается вопросом, пойдут ли теперь суда "на прорыв", будут ли в таком случае их топить? Не будут ли нанесены массированные удары по украинским портам с использованием сотен ракет и БПЛА – и это может быть подано как "ответка" за Крымский мост. Издание не исключает и другого варианта – минирования акватории.В Москве считают, что "черноморская инициатива" не оправдала своего гуманитарного предназначения. В МИД РФ заявили, что "вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов".Как утверждается в заявлении ведомства, главными бенефициарами экспорта украинского зерна стали западные компании, поскольку им теперь принадлежат значительные части украинских пахотных земель. Кроме того, европейцы по демпинговым ценам приобретали украинское продовольствие и перепродавали переработанное сырье по высокой стоимости.
https://ukraina.ru/20230717/1048061085.html
https://ukraina.ru/20230717/1048062382.html
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Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, крымский мост, зерновая сделка, украина, россия (рф), политика, теракт
Эксклюзив, СВО, Крымский мост, зерновая сделка, Украина, Россия (РФ), политика, теракт

Искать и ликвидировать. Политики России и украинские эксперты о последствиях теракта на Крымском мосту

04:52 18.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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В Киеве обеспокоены возможным и неизбежным ответом России на очередную атаку на Крымский мост. Каким может быть этот ответ, сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, единственным действенным методом борьбы с террористами являются "персональные и совсем негуманные методы".
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в три часа ночи 17 июля совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.
"Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Он перечислил эти методы. "…Надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно", - считает Медведев.
А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, каким будет ответ России на атаку на Крымский мост, отметил, что не может пока об этом ничего сказать, но добавил: "Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться".
Отметим, в связи с происшествием на Крымском мосту возбуждено уголовное дело о теракте, следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления, сообщает СКР.
Всероссийский политический марафон Ночь выборов-2021. Время избранных - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Вчера, 13:08
Депутат Попов призвал отомстить за погибших на Крымском мостуЗаместитель председателя Госдумы России Евгений Попов призвал отомстить за погибшую семью на Крымском мосту. Об этом он написал в своём телеграм-канале
Украинский политолог и экономист Олег Соскин отметил в очередном выпуске своего видеоблога, что со стороны Киева – "сто процентов, будут новые удары", которые, по его мнению, отрежут Крым от основных материковых путей России. По словам политолога, можно ожидать исхода отдыхающих – и не только - из Крыма, поскольку никто не знает, где "бахнет" в следующий раз.
Соскин полагает, что удар по Крымскому мосту – это и мощный имиджевый удар по российскому руководству. Что касается последствий для украинской стороны, то эксперт полностью процитировал заявление Дмитрия Медведева, назвав его серьезным – "надо понимать, что теперь должны произойти какие-то соответствующие действия".
Во всяком случае, считает эксперт, следует ожидать "ускорения" боевых действий, возможно – с перенесением их и на российскую территорию.
Обсуждают в Киеве и последствия прекращения зерновой сделки. В понедельник 17 июля стало известно, что Россия сделку останавливает. Как поясняет МИД РФ, это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Чёрного моря, расформирование СКЦ в Стамбуле.
В Киеве надеялись, что этого не произойдет, но допускали и такой вариант развития событий, отмечает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на свой источник в правительстве Украины.
Источник сообщил, что, по его мнению, "в прошлый раз российская сторона пошла навстречу просьбе президента Турции Эрдогана не останавливать работу коридора до выборов в стране, поскольку блокировка сделки могла быть использована оппонентами Эрдогана и снизить его шансы на переизбрание".
Выборы в Турции прошли. В Киеве рассматривали вероятность, что сделку все же продлят, но – "готовились к работе и в том случае, если Россия выйдет из соглашения". По словам источника издания, в случае возобновления морской блокады основными маршрутами для экспорта украинского зерна будут дунайские порты, польские Гданьск и Гдыня, а также румынская Констанца.
Обстановка у Крымского моста
Вчера, 13:29
Дело не в Крымском мосту и не в оружии. Эксперт о том, почему Россия прекратит зерновую сделкуРоссии не нужно было продлевать зерновую сделку по одной простой причине – Запад не выполняет свою часть договоренностей. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
Между тем Зеленский уже заявил в интервью африканским журналистам, что зерновой коридор должен действовать и без России, что есть компании-судовладельцы, которые готовы продолжить поставки.
"Страна.ua" задается вопросом, пойдут ли теперь суда "на прорыв", будут ли в таком случае их топить? Не будут ли нанесены массированные удары по украинским портам с использованием сотен ракет и БПЛА – и это может быть подано как "ответка" за Крымский мост. Издание не исключает и другого варианта – минирования акватории.
В Москве считают, что "черноморская инициатива" не оправдала своего гуманитарного предназначения. В МИД РФ заявили, что "вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов".
Как утверждается в заявлении ведомства, главными бенефициарами экспорта украинского зерна стали западные компании, поскольку им теперь принадлежат значительные части украинских пахотных земель. Кроме того, европейцы по демпинговым ценам приобретали украинское продовольствие и перепродавали переработанное сырье по высокой стоимости.
 
ЭксклюзивСВОКрымский мостзерновая сделкаУкраинаРоссия (РФ)политикатеракт
 
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Заголовок открываемого материала
05:05Владимир Евсеев: После прекращения зерновой сделки Россия растащит резервы ВСУ и окружит их в двух местах
05:02Дмитрий Рогозин: Украина по сути давно в НАТО, а НАТО давно на Украине
04:52Искать и ликвидировать. Политики России и украинские эксперты о последствиях теракта на Крымском мосту
04:44"Заговор генералов", что с ним не так
04:32Предвыборые страсти по-американски: Байдена и Десантиса начали вычёркивать из президентской гонки
20:36Крымский мост полностью восстановят к осени - Хуснуллин
20:06Минобороны России готовит ответ на теракт на Крымском мосту - Путин
19:49Путин поручил силовикам детально разобраться в повторном теракте на Крымском мосту
18:16"Войну начал Зеленский" - бывший генпрокурор Украины Луценко
18:08Маршрут из Крыма, Зеленский планирует продолжить "зерновую сделку" несмотря ни на что. Итоги 17 июля
17:50"Мой друг Путин". Эрдоган сообщил, что в августе обсудит с президентом РФ зерновую сделку
17:46Атака на Крымский мост: что дальше. О чём говорили эксперты 17 июля
17:43Главная ошибка Зеленского: что говорили об Украине в мире 17 июля
17:36Белорусские пограничники вывели из строя украинский разведывательный дрон
17:19Александр Михайлов: Попытки диверсий на пути в Крым продолжатся – нужно искать "пятую колонну"
17:10Как ответим на Крымский мост, чего ждать от Эрдогана и будем ли уничтожать порты Украины- Суздальцев
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16:54Россия рассмотрит восстановление "зерновой сделки" после конкретных результатов - МИД РФ
16:42Надежда властей Украины. Зачем арестовали митрополита Павла
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