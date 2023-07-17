https://ukraina.ru/20230717/1048071632.html

Александр Михайлов: Попытки диверсий на пути в Крым продолжатся – нужно искать "пятую колонну"

Александр Михайлов: Попытки диверсий на пути в Крым продолжатся – нужно искать "пятую колонну" - 17.07.2023 Украина.ру

Александр Михайлов: Попытки диверсий на пути в Крым продолжатся – нужно искать "пятую колонну"

Генерал-майор ФСБ в запасе, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов объяснил, как будут защищать Крымский мост и что нужно делать, чтобы остановить диверсии ВСУ на гражданских объектах России

2023-07-17T17:19

2023-07-17T17:19

2023-07-17T17:45

интервью

украина

крым

россия (рф)

сша

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фсб

крымский мост

диверсии

подрыв

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Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, ночью 17 июля Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате ЧП повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал ребенок.— Александр Георгиевич, каким образом врагу удалось второй раз подорвать Крымский мост? — Враг не дремлет. Мы же не с аборигенами воюем, а с подготовленными военными, имеющими определённые технологические возможности для осуществления террористических актов. Явно эта идея не украинская, как, скорее всего, и система навигации. То, что Запад поставляет вооружения, технику и соответствующие средства связи Вооруженным силам Украины (ВСУ), ни для кого новостью не является.Мы прекрасно понимаем, что боевые действия идут с двух сторон. Отличие лишь в том, что мы в основном наносим удары по военным объектам, а они бьют по гражданской инфраструктуре. Такова сущность националистов. К таким диверсиям надо быть готовыми, и, как я люблю говорить, шлёпать себя по ляжкам и утверждать "всё пропало, клиент уезжает" нам не приходится.Мы с этими вещами сталкивались, сталкиваемся и ещё будем сталкиваться.— Почему наши системы слежения не засекли украинские дроны на подходе, а разведслужбы не смогли предугадать теракт?— В ночное время небольшой катер системой ПВО, естественно, не берётся. Вообще, мы с вами должны исходить из того, что случилось. А произошло это именно потому, что, если бы у нас были другие возможности, мы, наверное, их бы использовали. То, с чем мы столкнулись в случае подрыва Крымского моста, является, по моему убеждению, неотвратимой силой обстоятельств.Мы не можем умозрительно, сидя на диване, сформулировать, какими возможностями располагают Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ), какие космические корабли бороздят просторы Вселенной и следят за всем происходящим на Земле. Конечно, история непростая, тем более что мы имеем дело с террористами, которые направляют свои усилия прежде всего на гражданские объекты.Как говорится, есть факт, который подлежит осмыслению, но не на нашем и не на экспертном уровне. Это вопрос к военным, вопрос к специалистам, которые разрабатывают системы обеспечения безопасности. Думаю, сейчас наши конструкторы и работник в области фиксации подобного рода целей что-то будут придумывать.— У нас есть сейчас силы и средства, чтобы грамотно организовать охрану Крымского моста и других объектов, потенциально подверженных диверсиям?— Я думаю, что все возможные средства, которые у нас есть, были использованы. Но любая охрана всегда имеет определённые маленькие бреши, которые противник может использовать. Сегодня нужно будет думать уже немножко о другом формате защиты Крымского моста. Естественно, тактика, которую избрал враг, будет учитываться для обеспечения безопасности транспортного сооружения и других гражданских объектов.— Как вы думаете, могут ли продолжиться нападения на машины, диверсии на сухопутном коридоре?— Конечно. Такую угрозу никто не снимал — она как была, так и осталась. Я не случайно подчеркнул, что все усилия противник сегодня направлены именно на гражданскую инфраструктуру, мирное население — самые незащищённые объекты.— Дмитрий Песков заявил, что история с подрывом Крымского моста не связана с приостановкой Россией зерновой сделки. Многие же эксперты проводят параллели между этими событиями…— Я считаю, что экспертам нужно притормозить со своими выводами — они во всем ищут какие-то конспирологические версии. О приостановке зерновой сделки решение было принято 17 июля, сегодня, а атака на Крымский мост готовилась, скорее всего, уже давно. Такие диверсии не производят спонтанно — на них нужна длительная подготовка.Всё, что Украина делает с точки зрения террористических атак, она никогда не скрывала. Они давно объявили, что Крымский мост является основной целью и поставили перед собой задачу разрушений объекта. Причём здесь зерновая сделка?Эксперты, различные полковники сейчас начинают придумывать, простите, разную чушь, которую тиражируют в СМИ. Давайте считать мух отдельно и котлеты отдельно.— То есть все разговоры о якобы разгоне командиров в Минобороны — также раздутый информационный шум?— Это болтология. В любой силовой структуре есть ротация, которая определяется не только тем, что человек сказал. Учитывается также то, как командир воспринимается руководством с точки зрения эффективности. Я не буду никого хвалить и говорить о том, что, дескать, их поснимали, потому что… Очень часто бывает так, что в одном месте сходятся все точки: претензии руководства и плюс ко всему какие-либо острые заявления. Понимаете?Я считаю, что к такого рода вещам относиться нужно очень осторожно. В противном случае мы докатимся до выдумок, что выборы в 2024 году могут сорвать. Помните, как Жванецкий сказал: "Тут особенно тщательно надо, ребята".— Как подрыв Крымского моста повлияет на нашу или вражескую активность на фронте?— Конечно, это скажется, но не на фронте, а на тылу противника. Они бьют по российским тылам — получат ответку. Всё делается планово: нельзя говорить, что мы сейчас должны срочно сделать удар возмездия. Будет информация, где появились какие-то новые объекты, которые необходимо уничтожить, они будут уничтожены незамедлительно. Сейчас наносить удары, тратить дорогостоящие боеприпасы вряд ли кто будет.Плюс ко всему, наша основная задача сегодня — выявлять "пятую колонну", подполье, которое работает на территории Российской Федерации. Вот о чём важно думать.

https://ukraina.ru/20221014/1039731439.html

https://ukraina.ru/20230717/1048063943.html

https://ukraina.ru/20230717/1048048728.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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