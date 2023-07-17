Дело не в Крымском мосту и не в оружии. Эксперт о том, почему Россия прекратит зерновую сделку - 17.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230717/1048062382.html
Дело не в Крымском мосту и не в оружии. Эксперт о том, почему Россия прекратит зерновую сделку
Дело не в Крымском мосту и не в оружии. Эксперт о том, почему Россия прекратит зерновую сделку - 17.07.2023 Украина.ру
Дело не в Крымском мосту и не в оружии. Эксперт о том, почему Россия прекратит зерновую сделку
России не нужно было продлевать зерновую сделку по одной простой причине – Запад не выполняет свою часть договоренностей. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
2023-07-17T13:29
2023-07-17T13:29
новости
крымский мост
зерновая сделка
россия (рф)
запад
оружие
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048059135_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1418abe360f160a47f3ab2869c468ebc.jpg.webp
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке прекращены, она остановлена, но с террористической атакой украинского режима на Крымский мост это решение Москвы никак не связано.Глава МИД РФ Сергей Лавров не раз говорил, что зерно – это только часть договоренностей. Мы должны говорить о Черноморской инициативе, которая помимо зерна, включает в себя еще и минеральные удобрения, напомнил эксперт.Более того, суда, которые идут якобы с зерном, используются в обратном направлении для поставок оружия на Украину. И с них запускают дроны, которые атакуют Севастополь чуть ли не еженедельно, добавил политолог.Таким образом, оснований у России для прекращения сделки достаточно и без этого теракта на Крымском мосту, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048059135_272:0:1232:720_1920x0_80_0_0_03c5507c18613bef3348bfdf564fe36f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крымский мост, зерновая сделка, россия (рф), запад, оружие, севастополь
Новости, Крымский мост, зерновая сделка, Россия (РФ), Запад, оружие, Севастополь

Дело не в Крымском мосту и не в оружии. Эксперт о том, почему Россия прекратит зерновую сделку

13:29 17.07.2023
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста
© СК РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
России не нужно было продлевать зерновую сделку по одной простой причине – Запад не выполняет свою часть договоренностей. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке прекращены, она остановлена, но с террористической атакой украинского режима на Крымский мост это решение Москвы никак не связано.
Глава МИД РФ Сергей Лавров не раз говорил, что зерно – это только часть договоренностей. Мы должны говорить о Черноморской инициативе, которая помимо зерна, включает в себя еще и минеральные удобрения, напомнил эксперт.
"Для нас в ней гораздо важнее вопрос с аммиаком, но киевский режим взорвал аммиакопровод в двух местах. И по минеральным удобрениям тоже ничего не выполняется. Именно по этой причине сделка должна быть прекращена", - констатировал Марков.
Более того, суда, которые идут якобы с зерном, используются в обратном направлении для поставок оружия на Украину. И с них запускают дроны, которые атакуют Севастополь чуть ли не еженедельно, добавил политолог.
Таким образом, оснований у России для прекращения сделки достаточно и без этого теракта на Крымском мосту, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиКрымский мостзерновая сделкаРоссия (РФ)ЗападоружиеСевастополь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:49Песков: В Кремле знают о глубокой координации Киева со стороны Вашингтона
13:31Россиянам, направляющимся в Крым на автомобилях, предложили пересесть на поезда
13:29Теракт на Крымском мосту: что происходит на полуострове. ФОТО и ВИДЕО
13:29Дело не в Крымском мосту и не в оружии. Эксперт о том, почему Россия прекратит зерновую сделку
13:25Подрыв Крымского моста, остановка зерновой сделки. Главное на Украине на 13:00 17 июля
13:08Депутат Попов призвал отомстить за погибших на Крымском мосту
13:07Следственный комитет РФ публикует кадры работы на Крымском мосту
12:56В Минтрансе РФ сообщили о возобновлении работы Керченской переправы
12:36"Все верят только в деньги!": внучка секретаря СНБО Украины ответила на хейт в свой адрес
12:33В Краснодаре усилили меры безопасности после теракта на Крымском мосту - мэр
12:24Песков сказал, как Россия ответит на атаку на Крымский мост
12:04"Сделать выводы и провести анализ". Депутат Гурулев прокомментировал теракт на Крымском мосту
12:03Платон Беседин о теракте на Крымском мосту: Нужен план, чтобы не оставить противнику ни шанса, ни времени
12:03Поезда "Таврия" из Крыма и на полуостров следуют с задержкой
11:48"Отсечь Украину от Чёрного моря". Сенатор Джабаров рассказал, как устранить угрозу Крыму
11:47Андрей Суздальцев: Террористическая атака на Крымский мост повлияет на ход всей СВО
11:42Сергей Марков: В ответ за Крымский мост вагнеровцы должны ударить по беззащитному Лондону и Вашингтону
11:41Теракт с жертвами. Что известно о ЧП на Крымском мосту на 11:40
11:26Подоляк прокомментировал теракт на Крымском мосту
11:26Как содержат пленных в России и на Украине: смотрите и сравнивайте. Видео
Лента новостейМолния