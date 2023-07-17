https://ukraina.ru/20230717/1048062382.html

Дело не в Крымском мосту и не в оружии. Эксперт о том, почему Россия прекратит зерновую сделку

Дело не в Крымском мосту и не в оружии. Эксперт о том, почему Россия прекратит зерновую сделку - 17.07.2023 Украина.ру

Дело не в Крымском мосту и не в оружии. Эксперт о том, почему Россия прекратит зерновую сделку

России не нужно было продлевать зерновую сделку по одной простой причине – Запад не выполняет свою часть договоренностей. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

2023-07-17T13:29

2023-07-17T13:29

2023-07-17T13:29

новости

крымский мост

зерновая сделка

россия (рф)

запад

оружие

севастополь

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке прекращены, она остановлена, но с террористической атакой украинского режима на Крымский мост это решение Москвы никак не связано.Глава МИД РФ Сергей Лавров не раз говорил, что зерно – это только часть договоренностей. Мы должны говорить о Черноморской инициативе, которая помимо зерна, включает в себя еще и минеральные удобрения, напомнил эксперт.Более того, суда, которые идут якобы с зерном, используются в обратном направлении для поставок оружия на Украину. И с них запускают дроны, которые атакуют Севастополь чуть ли не еженедельно, добавил политолог.Таким образом, оснований у России для прекращения сделки достаточно и без этого теракта на Крымском мосту, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крымский мост, зерновая сделка, россия (рф), запад, оружие, севастополь