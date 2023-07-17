https://ukraina.ru/20230717/1048062382.html
Дело не в Крымском мосту и не в оружии. Эксперт о том, почему Россия прекратит зерновую сделку
Дело не в Крымском мосту и не в оружии. Эксперт о том, почему Россия прекратит зерновую сделку - 17.07.2023 Украина.ру
Дело не в Крымском мосту и не в оружии. Эксперт о том, почему Россия прекратит зерновую сделку
России не нужно было продлевать зерновую сделку по одной простой причине – Запад не выполняет свою часть договоренностей. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
2023-07-17T13:29
2023-07-17T13:29
2023-07-17T13:29
новости
крымский мост
зерновая сделка
россия (рф)
запад
оружие
севастополь
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке прекращены, она остановлена, но с террористической атакой украинского режима на Крымский мост это решение Москвы никак не связано.Глава МИД РФ Сергей Лавров не раз говорил, что зерно – это только часть договоренностей. Мы должны говорить о Черноморской инициативе, которая помимо зерна, включает в себя еще и минеральные удобрения, напомнил эксперт.Более того, суда, которые идут якобы с зерном, используются в обратном направлении для поставок оружия на Украину. И с них запускают дроны, которые атакуют Севастополь чуть ли не еженедельно, добавил политолог.Таким образом, оснований у России для прекращения сделки достаточно и без этого теракта на Крымском мосту, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крымский мост, зерновая сделка, россия (рф), запад, оружие, севастополь
Новости, Крымский мост, зерновая сделка, Россия (РФ), Запад, оружие, Севастополь
Дело не в Крымском мосту и не в оружии. Эксперт о том, почему Россия прекратит зерновую сделку
России не нужно было продлевать зерновую сделку по одной простой причине – Запад не выполняет свою часть договоренностей. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке прекращены, она остановлена, но с террористической атакой украинского режима на Крымский мост это решение Москвы никак не связано.
Глава МИД РФ Сергей Лавров не раз говорил, что зерно – это только часть договоренностей. Мы должны говорить о Черноморской инициативе, которая помимо зерна, включает в себя еще и минеральные удобрения, напомнил эксперт.
"Для нас в ней гораздо важнее вопрос с аммиаком, но киевский режим взорвал аммиакопровод в двух местах. И по минеральным удобрениям тоже ничего не выполняется. Именно по этой причине сделка должна быть прекращена", - констатировал Марков.
Более того, суда, которые идут якобы с зерном, используются в обратном направлении для поставок оружия на Украину. И с них запускают дроны, которые атакуют Севастополь чуть ли не еженедельно, добавил политолог.
Таким образом, оснований у России для прекращения сделки достаточно и без этого теракта на Крымском мосту, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.