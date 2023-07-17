https://ukraina.ru/20230717/1048059472.html

Песков сказал, как Россия ответит на атаку на Крымский мост

Песков сказал, как Россия ответит на атаку на Крымский мост - 17.07.2023 Украина.ру

Песков сказал, как Россия ответит на атаку на Крымский мост

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля ответил на вопрос журналистов, каким будет ответ России на атаку на Крымский мост

2023-07-17T12:24

2023-07-17T12:24

2023-07-17T12:24

крымский мост

дмитрий песков

спецоперация

ответ

россия (рф)

новости

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"Сейчас нет, не могу сказать. Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться", - сказал Песков.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

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крымский мост, дмитрий песков, спецоперация, ответ, россия (рф), новости