https://ukraina.ru/20230717/1048059472.html
Песков сказал, как Россия ответит на атаку на Крымский мост
Песков сказал, как Россия ответит на атаку на Крымский мост - 17.07.2023 Украина.ру
Песков сказал, как Россия ответит на атаку на Крымский мост
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля ответил на вопрос журналистов, каким будет ответ России на атаку на Крымский мост
2023-07-17T12:24
2023-07-17T12:24
2023-07-17T12:24
крымский мост
дмитрий песков
спецоперация
ответ
россия (рф)
новости
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"Сейчас нет, не могу сказать. Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться", - сказал Песков.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
https://ukraina.ru/20230717/1048055804.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, дмитрий песков, спецоперация, ответ, россия (рф), новости
Крымский мост, Дмитрий Песков, Спецоперация, ответ, Россия (РФ), Новости
Песков сказал, как Россия ответит на атаку на Крымский мост
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля ответил на вопрос журналистов, каким будет ответ России на атаку на Крымский мост