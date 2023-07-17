Песков сказал, как Россия ответит на атаку на Крымский мост - 17.07.2023 Украина.ру
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Песков сказал, как Россия ответит на атаку на Крымский мост
Песков сказал, как Россия ответит на атаку на Крымский мост - 17.07.2023 Украина.ру
Песков сказал, как Россия ответит на атаку на Крымский мост
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля ответил на вопрос журналистов, каким будет ответ России на атаку на Крымский мост
2023-07-17T12:24
2023-07-17T12:24
крымский мост
дмитрий песков
спецоперация
ответ
россия (рф)
новости
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"Сейчас нет, не могу сказать. Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться", - сказал Песков.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
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крымский мост, дмитрий песков, спецоперация, ответ, россия (рф), новости
Крымский мост, Дмитрий Песков, Спецоперация, ответ, Россия (РФ), Новости

Песков сказал, как Россия ответит на атаку на Крымский мост

12:24 17.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля ответил на вопрос журналистов, каким будет ответ России на атаку на Крымский мост
"Сейчас нет, не могу сказать. Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться", - сказал Песков.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.
Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
11:41
Теракт с жертвами. Что известно о ЧП на Крымском мосту на 11:40Ранним утром 17 июля на Крымском мосту со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов
 
Крымский мостДмитрий ПесковСпецоперацияответРоссия (РФ)Новости
 
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