https://ukraina.ru/20230717/1048053903.html

Константинов: Киев совершил очередное преступление — атаковал Крымский мост

Константинов: Киев совершил очередное преступление — атаковал Крымский мост - 17.07.2023 Украина.ру

Константинов: Киев совершил очередное преступление — атаковал Крымский мост

Киевский террористический режим снова атаковал Крымский мост, который является исключительно гражданским объектом. Так глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал чрезвычайное происшествие на Крымском мосту 17 июля

2023-07-17T10:00

2023-07-17T10:00

2023-07-17T10:00

новости

крымский мост

владимир константинов

украина

крым

чп

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Власти Украины совершили очередной террористический акт - атаковали автомобильную часть Крымского моста, написал Константинов в телеграм. Он добавил, что Киевские власти прекрасно осознают, что автомобильная часть перехода является исключительно гражданским объектом.Он добавил, что за каждый террористический акт должно последовать возмездие. По мнению Константинова, Киев нужно лишить физической возможности нанесения ударов по Крымскому мосту, для чего необходимо взять под контроль всё Черноморское побережье.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Возможной причиной случившегося называют взрывы. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.Ход расследования обстоятельств чрезвычайного происшествия на Крымском мосту взят на особый контроль. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

https://ukraina.ru/20230717/1048051942.html

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новости, крымский мост, владимир константинов, украина, крым, чп