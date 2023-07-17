Константинов: Киев совершил очередное преступление — атаковал Крымский мост - 17.07.2023 Украина.ру
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Константинов: Киев совершил очередное преступление — атаковал Крымский мост
Константинов: Киев совершил очередное преступление — атаковал Крымский мост - 17.07.2023 Украина.ру
Константинов: Киев совершил очередное преступление — атаковал Крымский мост
Киевский террористический режим снова атаковал Крымский мост, который является исключительно гражданским объектом. Так глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал чрезвычайное происшествие на Крымском мосту 17 июля
2023-07-17T10:00
2023-07-17T10:00
новости
крымский мост
владимир константинов
украина
крым
чп
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Власти Украины совершили очередной террористический акт - атаковали автомобильную часть Крымского моста, написал Константинов в телеграм. Он добавил, что Киевские власти прекрасно осознают, что автомобильная часть перехода является исключительно гражданским объектом.Он добавил, что за каждый террористический акт должно последовать возмездие. По мнению Константинова, Киев нужно лишить физической возможности нанесения ударов по Крымскому мосту, для чего необходимо взять под контроль всё Черноморское побережье.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Возможной причиной случившегося называют взрывы. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.Ход расследования обстоятельств чрезвычайного происшествия на Крымском мосту взят на особый контроль. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
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новости, крымский мост, владимир константинов, украина, крым, чп
Новости, Крымский мост, Владимир Константинов, Украина, Крым, ЧП

Константинов: Киев совершил очередное преступление — атаковал Крымский мост

10:00 17.07.2023
 
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Киевский террористический режим снова атаковал Крымский мост, который является исключительно гражданским объектом. Так глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал чрезвычайное происшествие на Крымском мосту 17 июля
Власти Украины совершили очередной террористический акт - атаковали автомобильную часть Крымского моста, написал Константинов в телеграм. Он добавил, что Киевские власти прекрасно осознают, что автомобильная часть перехода является исключительно гражданским объектом.
"В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь", - сообщил Константинов.
Он добавил, что за каждый террористический акт должно последовать возмездие. По мнению Константинова, Киев нужно лишить физической возможности нанесения ударов по Крымскому мосту, для чего необходимо взять под контроль всё Черноморское побережье.
"Что касается лишения киевского режима возможности бить по Крыму, для этого необходимо взять под наш контроль всё Черноморское побережье, освободить Херсон, Николаев, Одессу. И никаких с ними сделок", - заявил Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Возможной причиной случившегося называют взрывы. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.
Ход расследования обстоятельств чрезвычайного происшествия на Крымском мосту взят на особый контроль. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
08:38
Пострадавшего на Крымском мосту ребенка доставили в реанимациюДевочка, получившая травмы в результате ЧП на Крымском мосту, была доставлена в Темрюкскую центральную больницу. Об этом 17 июля сообщили в приемном отделении медучреждения, передает РИА Новости
 
НовостиКрымский мостВладимир КонстантиновУкраинаКрымЧП
 
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Заголовок открываемого материала
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11:41Теракт с жертвами. Что известно о ЧП на Крымском мосту на 11.40
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10:00Терактом на Крымском мосту США ударили по "зерновой сделке"
10:00Константинов: Киев совершил очередное преступление — атаковал Крымский мост
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