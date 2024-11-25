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Книголюбы против русофобов - феномен "Орешкина"

Книголюбы против русофобов - феномен "Орешкина" - 25.11.2024 Украина.ру

Книголюбы против русофобов - феномен "Орешкина"

В самом начале девяностых довелось участвовать в какой-то политологической конференции в Варшаве. Добирался на поезде. Перелет был дороговат. В Бресте на границе бравые белорусские таможенники не поверили, что еду за бугор с одним полупустым дипломатом.

2024-11-25T03:18

2024-11-25T03:18

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Обыскали тщательно вещи. Открутили плафоны и облицовку в купе. Поезд задержали почти на час. Потом недоуменно проводили.Назад я вез целый ящик книг - подарил местный университет. А проверяла та же Брестская команда. Старший, недоуменно перелистал фолианты и пригласил меня в тамбур: " Чувак, скажи по секрету - конъюнктура изменилась? Книжный товар выгоднее чем джинсы возить?"Я скромно признался: " Книги - всегда самый выгодный товар."…Вспомнил сейчас эту давнюю историю в связи с недоумением Запада по поводу "Орешника". Там думают, что конъюнктура "поставок" ракетных изделий российских ВКС своим недругам меняется. И об этом все споры.А меняется вовсе не номенклатура боевых головок и способы их доставки. Меняется сама РФ. " Это не закрытый перлом, это открытый перелом". Но оппонентам пока это не понять. Поэтому немного поговорим о тех же книгах. Точнее об их экономической, политической и даже геополитической роли.Философу Мартину Хайдеггеру в одном из последних его интервью задали неожиданный вопрос о том, почему немецкие автомобили являются лучшими в мире. Тот, если не ошибаюсь, дал следующий ответ: " Наверное потому, что немецкие рабочие в отличие от своих зарубежных коллег, еще читают Платона и Шопенгауэра."Корреспондент обескураженно уточнил: " А какая связь между Платоном и "Мерседесом"". "Не знаю какая между ними связь, но интуитивно чувствую, что рабочий который не читал Платона, не сделает "Мерседес"…А еще, то ли Рокфеллеру - бывшему главе знаменитого банкирского дома; то ли газетному магнату Херсту, приписывают фразу: "те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор." Потом эту максиму расширили на современные гаджеты, когда оказалось, что процесс восприятия бумажного текста в принципе иной, чем юзание электронных ресурсов.Так вот. Я не знаю, какая связь между мудрым Платоном и феноменальным "Орешником". Но интуитивно предполагаю, что те, кто не читает серьезные книги, не изобретет сенсационное военно-техническое изделие.Искренне считаю, что Россия из рядовой страны превратиться в мировую державу и, даже, цивилизацию, когда читать книги в ней будут не только продвинутые работники оборонки.Да, есть некая вполне осязаемая связь между читающей аудиторией и крепнущей экономикой. Большевики об этом точно знали. Поэтому, очевидно, параллельно с индустриализацией в каждом селе ставили избу-читальню.Отсюда именно их стратегия повальной грамотности.И высочайший статус в обществе писателя, с соответствующим материальным и социальным обеспечением…Вообще, главный лозунг той элиты о сути нового строя - "советская власть плюс электрификация" как раз об этом. Читать Библию можно и при лучине. Но Толстого или Достоевского - лучше при "лампочке Ильича"…Что там рассказывать. Многие помнят еще, что дружить в те времена с директором книжного магазина было куда престижнее, чем с самим заведующим мясным рынком…Когда Союз читал, он был самой динамично растущей экономикой мира.Потом Штатам,- на определенном этапе, удалось выиграть в этой гонке. Руинам Союза - окорочка. Себе первое место в мире по книгоизданию. Они помнили, что страну беженцев и иммигрантов превратили в единый народ далеко не бизнесмены.Согласимся, тот же Генри Форд изобрел конвейер, физически соединявший тысячи выходцев из разных стран. Но миллионы сограждан духовно объединил в единую нацию тот же Джек Лондон, сартекулировавший общие для американцев ценности, взгляды и стереотипы поведения.Попутно замечу, что и Европейский Союз создали вовсе не функционеры союза угля и стали, а литераторы из ПЕН-клуба и культовые кинематографисты. Именно они нанесли на лоскутное одеяло из почти трех десятков разношерстных стран, общий рисунок смыслов и чувств.Когда-то в Штатах и ЕС свежеизбранных лидеров на первой пресс-конференции просили назвать пятерку любимых книг. Сейчас спрашивают об отношении к нелюбимой Украине.Западный мир на глазах теряет книгу. Почти половина американцев читает менее одной книги в год. Европейцы, пожалуй, их уже здесь перегнали.Довелось некогда бывать в апартаментах высоких американских чиновников. Поражало повсеместное отсутствие домашних библиотек. Если были исключения, то странноватые.Подарил Альберту Гору - в то время кандидату в президенты - свою книжку. Он радостно сообщил, что держит в резиденции только книги с авторской подписью и у него таковых почти девяносто. А у моего соседа-троллейбусного водилы в двушке было замастырено четыре тысячи томов. Правда без подписей Гоголей и Пушкиных.Обожал бывать в нулевые в Берлине - набирал на чистеньких мусорках полные сумки отличных изданий….Короче говоря, пару десяток лет самой читающей страной стал Китай. И почти сразу стал перегонять Штаты по ВВП…А есть еще и пресловутая геополитика. В советское времечко, попав в ослепительный Будапешт, я сразу направлялся на прогулочную улицу Ваци. Там, в самом начале, располагался громадный двухуровневый Дом русской книги. Набирал книжного дефицита сколько мог унести. Вспоминал родную армейскую присказку: "Прапорщик, не пора ли вам на пенсию?" "Послужу еще. Пока руки носят!"А Союз тогда носил на руках целые страны. Те, где были его книжные дома. А сейчас в том обширном помещении американский фаст-фут. У штатников взгляды попроще: кто страну кормит, тот ее и танцует..."Орешник" по "Южмашу" - это розги по трупу. Страна фактически умирает, когда на ее улицах публично сжигают великие книги. Как сейчас на Украине.Или когда главный дом книголюбов покупает под коммерческий офис олигарх. Как сейчас в Киеве…Часто слышу фразу, что у России только два союзника - армия и флот. Правильно. Но только в физическом смысле. В метафизическом - тоже два. Территория и Культура. В силу их поразительной пространственно-временной стратегически-планетарной глубины.И, особенно, территория и культура книжная. Из которых вытекают и все производные - от экономики до политики, от кинематографа до архитектуры.Есть державы, где это начинают понимать. Отсюда издательский бум в упомянутом Китае. Или резкий взлет книжной культуры в Индии.В солнечной турецкой Анталии на всех автобусных остановках реклама книжной ярмарки: папа с дочкой расположились на огромной горе из книг. И вершина ее куда выше знаменитой горы Олимпус, напротив которой они стоят…А мне видятся глубины московского метро, где за день можно не увидеть ни одной фигурки с книжкой. Хотя помню еще годы, когда вагон метро напоминал читальный зал библиотеки.Только вот "Орешник" и обнадеживает. Еще раз повторю - его не сделать тем, кто не читал Платона. Интуиция!И еще раз всплывает событие на "Южмаше". Довелось когда-то быть на встрече с депутатами итальянского парламента. Его вице-спикер, оказался еще и президентом ассоциации собаководов. Доверительно сообщил мне, что хочет купить украинский завод "Южмаш". Я изумился: "Зачем?" "Ну, ведь это современное предприятие. Значит по силам будет организовать там производство собачьих ошейников - у нас колоссальный дефицит."Пришлось его разочаровать: "Вряд ли у них получиться. Слишком маленький опыт - всего-то и выпустили два ошейника. Для Белки и Стрелки."Вице-спикер взвился: " А вы откуда знаете?""Читал".О том, как на Украине поступают с русской культурой и именами русских писателей, - в статье Елены Мурзиной ""Пушкин вечен, а вы нет!" И опасная звезда на Крещатике или Как украинцы уничтожают сами себя"

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

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россия, украина, китай, федор достоевский, генри форд, южмаш, вкс, ес, мнения