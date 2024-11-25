https://ukraina.ru/20241125/1059172461.html
Книголюбы против русофобов - феномен "Орешкина"
Книголюбы против русофобов - феномен "Орешкина" - 25.11.2024 Украина.ру
Книголюбы против русофобов - феномен "Орешкина"
В самом начале девяностых довелось участвовать в какой-то политологической конференции в Варшаве. Добирался на поезде. Перелет был дороговат. В Бресте на границе бравые белорусские таможенники не поверили, что еду за бугор с одним полупустым дипломатом.
2024-11-25T03:18
2024-11-25T03:18
2024-11-25T03:18
россия
украина
китай
федор достоевский
генри форд
южмаш
вкс
ес
мнения
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059172841_0:0:952:536_1920x0_80_0_0_7ecd1bbc63e3cc38ab2b5d064af0591e.jpg
Обыскали тщательно вещи. Открутили плафоны и облицовку в купе. Поезд задержали почти на час. Потом недоуменно проводили.Назад я вез целый ящик книг - подарил местный университет. А проверяла та же Брестская команда. Старший, недоуменно перелистал фолианты и пригласил меня в тамбур: " Чувак, скажи по секрету - конъюнктура изменилась? Книжный товар выгоднее чем джинсы возить?"Я скромно признался: " Книги - всегда самый выгодный товар."…Вспомнил сейчас эту давнюю историю в связи с недоумением Запада по поводу "Орешника". Там думают, что конъюнктура "поставок" ракетных изделий российских ВКС своим недругам меняется. И об этом все споры.А меняется вовсе не номенклатура боевых головок и способы их доставки. Меняется сама РФ. " Это не закрытый перлом, это открытый перелом". Но оппонентам пока это не понять. Поэтому немного поговорим о тех же книгах. Точнее об их экономической, политической и даже геополитической роли.Философу Мартину Хайдеггеру в одном из последних его интервью задали неожиданный вопрос о том, почему немецкие автомобили являются лучшими в мире. Тот, если не ошибаюсь, дал следующий ответ: " Наверное потому, что немецкие рабочие в отличие от своих зарубежных коллег, еще читают Платона и Шопенгауэра."Корреспондент обескураженно уточнил: " А какая связь между Платоном и "Мерседесом"". "Не знаю какая между ними связь, но интуитивно чувствую, что рабочий который не читал Платона, не сделает "Мерседес"…А еще, то ли Рокфеллеру - бывшему главе знаменитого банкирского дома; то ли газетному магнату Херсту, приписывают фразу: "те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор." Потом эту максиму расширили на современные гаджеты, когда оказалось, что процесс восприятия бумажного текста в принципе иной, чем юзание электронных ресурсов.Так вот. Я не знаю, какая связь между мудрым Платоном и феноменальным "Орешником". Но интуитивно предполагаю, что те, кто не читает серьезные книги, не изобретет сенсационное военно-техническое изделие.Искренне считаю, что Россия из рядовой страны превратиться в мировую державу и, даже, цивилизацию, когда читать книги в ней будут не только продвинутые работники оборонки.Да, есть некая вполне осязаемая связь между читающей аудиторией и крепнущей экономикой. Большевики об этом точно знали. Поэтому, очевидно, параллельно с индустриализацией в каждом селе ставили избу-читальню.Отсюда именно их стратегия повальной грамотности.И высочайший статус в обществе писателя, с соответствующим материальным и социальным обеспечением…Вообще, главный лозунг той элиты о сути нового строя - "советская власть плюс электрификация" как раз об этом. Читать Библию можно и при лучине. Но Толстого или Достоевского - лучше при "лампочке Ильича"…Что там рассказывать. Многие помнят еще, что дружить в те времена с директором книжного магазина было куда престижнее, чем с самим заведующим мясным рынком…Когда Союз читал, он был самой динамично растущей экономикой мира.Потом Штатам,- на определенном этапе, удалось выиграть в этой гонке. Руинам Союза - окорочка. Себе первое место в мире по книгоизданию. Они помнили, что страну беженцев и иммигрантов превратили в единый народ далеко не бизнесмены.Согласимся, тот же Генри Форд изобрел конвейер, физически соединявший тысячи выходцев из разных стран. Но миллионы сограждан духовно объединил в единую нацию тот же Джек Лондон, сартекулировавший общие для американцев ценности, взгляды и стереотипы поведения.Попутно замечу, что и Европейский Союз создали вовсе не функционеры союза угля и стали, а литераторы из ПЕН-клуба и культовые кинематографисты. Именно они нанесли на лоскутное одеяло из почти трех десятков разношерстных стран, общий рисунок смыслов и чувств.Когда-то в Штатах и ЕС свежеизбранных лидеров на первой пресс-конференции просили назвать пятерку любимых книг. Сейчас спрашивают об отношении к нелюбимой Украине.Западный мир на глазах теряет книгу. Почти половина американцев читает менее одной книги в год. Европейцы, пожалуй, их уже здесь перегнали.Довелось некогда бывать в апартаментах высоких американских чиновников. Поражало повсеместное отсутствие домашних библиотек. Если были исключения, то странноватые.Подарил Альберту Гору - в то время кандидату в президенты - свою книжку. Он радостно сообщил, что держит в резиденции только книги с авторской подписью и у него таковых почти девяносто. А у моего соседа-троллейбусного водилы в двушке было замастырено четыре тысячи томов. Правда без подписей Гоголей и Пушкиных.Обожал бывать в нулевые в Берлине - набирал на чистеньких мусорках полные сумки отличных изданий….Короче говоря, пару десяток лет самой читающей страной стал Китай. И почти сразу стал перегонять Штаты по ВВП…А есть еще и пресловутая геополитика. В советское времечко, попав в ослепительный Будапешт, я сразу направлялся на прогулочную улицу Ваци. Там, в самом начале, располагался громадный двухуровневый Дом русской книги. Набирал книжного дефицита сколько мог унести. Вспоминал родную армейскую присказку: "Прапорщик, не пора ли вам на пенсию?" "Послужу еще. Пока руки носят!"А Союз тогда носил на руках целые страны. Те, где были его книжные дома. А сейчас в том обширном помещении американский фаст-фут. У штатников взгляды попроще: кто страну кормит, тот ее и танцует..."Орешник" по "Южмашу" - это розги по трупу. Страна фактически умирает, когда на ее улицах публично сжигают великие книги. Как сейчас на Украине.Или когда главный дом книголюбов покупает под коммерческий офис олигарх. Как сейчас в Киеве…Часто слышу фразу, что у России только два союзника - армия и флот. Правильно. Но только в физическом смысле. В метафизическом - тоже два. Территория и Культура. В силу их поразительной пространственно-временной стратегически-планетарной глубины.И, особенно, территория и культура книжная. Из которых вытекают и все производные - от экономики до политики, от кинематографа до архитектуры.Есть державы, где это начинают понимать. Отсюда издательский бум в упомянутом Китае. Или резкий взлет книжной культуры в Индии.В солнечной турецкой Анталии на всех автобусных остановках реклама книжной ярмарки: папа с дочкой расположились на огромной горе из книг. И вершина ее куда выше знаменитой горы Олимпус, напротив которой они стоят…А мне видятся глубины московского метро, где за день можно не увидеть ни одной фигурки с книжкой. Хотя помню еще годы, когда вагон метро напоминал читальный зал библиотеки.Только вот "Орешник" и обнадеживает. Еще раз повторю - его не сделать тем, кто не читал Платона. Интуиция!И еще раз всплывает событие на "Южмаше". Довелось когда-то быть на встрече с депутатами итальянского парламента. Его вице-спикер, оказался еще и президентом ассоциации собаководов. Доверительно сообщил мне, что хочет купить украинский завод "Южмаш". Я изумился: "Зачем?" "Ну, ведь это современное предприятие. Значит по силам будет организовать там производство собачьих ошейников - у нас колоссальный дефицит."Пришлось его разочаровать: "Вряд ли у них получиться. Слишком маленький опыт - всего-то и выпустили два ошейника. Для Белки и Стрелки."Вице-спикер взвился: " А вы откуда знаете?""Читал".О том, как на Украине поступают с русской культурой и именами русских писателей, - в статье Елены Мурзиной ""Пушкин вечен, а вы нет!" И опасная звезда на Крещатике или Как украинцы уничтожают сами себя"
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Дмитрий Выдрин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Выдрин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg
россия, украина, китай, федор достоевский, генри форд, южмаш, вкс, ес, мнения
Книголюбы против русофобов - феномен "Орешкина"
политтехнолог, автор издания Украина.ру
В самом начале девяностых довелось участвовать в какой-то политологической конференции в Варшаве. Добирался на поезде. Перелет был дороговат. В Бресте на границе бравые белорусские таможенники не поверили, что еду за бугор с одним полупустым дипломатом.
Обыскали тщательно вещи. Открутили плафоны и облицовку в купе. Поезд задержали почти на час. Потом недоуменно проводили.
Назад я вез целый ящик книг - подарил местный университет. А проверяла та же Брестская команда. Старший, недоуменно перелистал фолианты и пригласил меня в тамбур: " Чувак, скажи по секрету - конъюнктура изменилась? Книжный товар выгоднее чем джинсы возить?"
Я скромно признался: " Книги - всегда самый выгодный товар."…
Вспомнил сейчас эту давнюю историю в связи с недоумением Запада
по поводу "Орешника". Там думают, что конъюнктура "поставок" ракетных изделий российских ВКС
своим недругам меняется. И об этом все споры.
А меняется вовсе не номенклатура боевых головок и способы их доставки. Меняется сама РФ
. " Это не закрытый перлом, это открытый перелом". Но оппонентам пока это не понять. Поэтому немного поговорим о тех же книгах. Точнее об их экономической, политической и даже геополитической роли.
Философу Мартину Хайдеггеру в одном из последних его интервью задали неожиданный вопрос о том, почему немецкие автомобили являются лучшими в мире. Тот, если не ошибаюсь, дал следующий ответ: " Наверное потому, что немецкие рабочие в отличие от своих зарубежных коллег, еще читают Платона и Шопенгауэра."
Корреспондент обескураженно уточнил: " А какая связь между Платоном и "Мерседесом"". "Не знаю какая между ними связь, но интуитивно чувствую, что рабочий который не читал Платона, не сделает "Мерседес"…
А еще, то ли Рокфеллеру - бывшему главе знаменитого банкирского дома; то ли газетному магнату Херсту, приписывают фразу: "те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор." Потом эту максиму расширили на современные гаджеты, когда оказалось, что процесс восприятия бумажного текста в принципе иной, чем юзание электронных ресурсов.
Так вот. Я не знаю, какая связь между мудрым Платоном и феноменальным "Орешником". Но интуитивно предполагаю, что те, кто не читает серьезные книги, не изобретет сенсационное военно-техническое изделие.
Искренне считаю, что Россия из рядовой страны превратиться в мировую державу и, даже, цивилизацию, когда читать книги в ней будут не только продвинутые работники оборонки.
Да, есть некая вполне осязаемая связь между читающей аудиторией и крепнущей экономикой. Большевики об этом точно знали. Поэтому, очевидно, параллельно с индустриализацией в каждом селе ставили избу-читальню.
Отсюда именно их стратегия повальной грамотности.
И высочайший статус в обществе писателя, с соответствующим материальным и социальным обеспечением…
Вообще, главный лозунг той элиты о сути нового строя - "советская власть плюс электрификация" как раз об этом. Читать Библию можно и при лучине. Но Толстого
или Достоевского
- лучше при "лампочке Ильича"…
Что там рассказывать. Многие помнят еще, что дружить в те времена с директором книжного магазина было куда престижнее, чем с самим заведующим мясным рынком…
Когда Союз читал, он был самой динамично растущей экономикой мира.
Потом Штатам,- на определенном этапе, удалось выиграть в этой гонке. Руинам Союза - окорочка. Себе первое место в мире по книгоизданию. Они помнили, что страну беженцев и иммигрантов превратили в единый народ далеко не бизнесмены.
Согласимся, тот же Генри Форд
изобрел конвейер, физически соединявший тысячи выходцев из разных стран. Но миллионы сограждан духовно объединил в единую нацию тот же Джек Лондон, сартекулировавший общие для американцев ценности, взгляды и стереотипы поведения.
Попутно замечу, что и Европейский Союз создали вовсе не функционеры союза угля и стали, а литераторы из ПЕН-клуба и культовые кинематографисты. Именно они нанесли на лоскутное одеяло из почти трех десятков разношерстных стран, общий рисунок смыслов и чувств.
Когда-то в Штатах и ЕС
свежеизбранных лидеров на первой пресс-конференции просили назвать пятерку любимых книг. Сейчас спрашивают об отношении к нелюбимой Украине
.
Западный мир на глазах теряет книгу. Почти половина американцев читает менее одной книги в год. Европейцы, пожалуй, их уже здесь перегнали.
Довелось некогда бывать в апартаментах высоких американских чиновников. Поражало повсеместное отсутствие домашних библиотек. Если были исключения, то странноватые.
Подарил Альберту Гору - в то время кандидату в президенты - свою книжку. Он радостно сообщил, что держит в резиденции только книги с авторской подписью и у него таковых почти девяносто. А у моего соседа-троллейбусного водилы в двушке было замастырено четыре тысячи томов. Правда без подписей Гоголей и Пушкиных
.
Обожал бывать в нулевые в Берлине
- набирал на чистеньких мусорках полные сумки отличных изданий….
Короче говоря, пару десяток лет самой читающей страной стал Китай
. И почти сразу стал перегонять Штаты по ВВП…
А есть еще и пресловутая геополитика. В советское времечко, попав в ослепительный Будапешт
, я сразу направлялся на прогулочную улицу Ваци. Там, в самом начале, располагался громадный двухуровневый Дом русской книги. Набирал книжного дефицита сколько мог унести. Вспоминал родную армейскую присказку: "Прапорщик, не пора ли вам на пенсию?" "Послужу еще. Пока руки носят!"
А Союз тогда носил на руках целые страны. Те, где были его книжные дома. А сейчас в том обширном помещении американский фаст-фут. У штатников взгляды попроще: кто страну кормит, тот ее и танцует...
"Орешник" по "Южмашу" - это розги по трупу. Страна фактически умирает, когда на ее улицах публично сжигают великие книги. Как сейчас на Украине.
Или когда главный дом книголюбов покупает под коммерческий офис олигарх. Как сейчас в Киеве
…
Часто слышу фразу, что у России только два союзника - армия и флот. Правильно. Но только в физическом смысле. В метафизическом - тоже два. Территория и Культура. В силу их поразительной пространственно-временной стратегически-планетарной глубины.
И, особенно, территория и культура книжная. Из которых вытекают и все производные - от экономики до политики, от кинематографа до архитектуры.
Есть державы, где это начинают понимать. Отсюда издательский бум в упомянутом Китае. Или резкий взлет книжной культуры в Индии
.
В солнечной турецкой Анталии на всех автобусных остановках реклама книжной ярмарки: папа с дочкой расположились на огромной горе из книг. И вершина ее куда выше знаменитой горы Олимпус, напротив которой они стоят…
А мне видятся глубины московского метро, где за день можно не увидеть ни одной фигурки с книжкой. Хотя помню еще годы, когда вагон метро напоминал читальный зал библиотеки.
Только вот "Орешник" и обнадеживает. Еще раз повторю - его не сделать тем, кто не читал Платона. Интуиция!
И еще раз всплывает событие на "Южмаше
". Довелось когда-то быть на встрече с депутатами итальянского парламента. Его вице-спикер, оказался еще и президентом ассоциации собаководов. Доверительно сообщил мне, что хочет купить украинский завод "Южмаш". Я изумился: "Зачем?" "Ну, ведь это современное предприятие. Значит по силам будет организовать там производство собачьих ошейников - у нас колоссальный дефицит."
Пришлось его разочаровать: "Вряд ли у них получиться. Слишком маленький опыт - всего-то и выпустили два ошейника. Для Белки и Стрелки."
Вице-спикер взвился: " А вы откуда знаете?"
О том, как на Украине поступают с русской культурой и именами русских писателей, - в статье Елены Мурзиной ""Пушкин вечен, а вы нет!" И опасная звезда на Крещатике или Как украинцы уничтожают сами себя"