Рогов рассказал о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - 17.07.2023 Украина.ру
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Рогов рассказал о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Рогов рассказал о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - 17.07.2023 Украина.ру
Рогов рассказал о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 17 июля в своем телеграм-канале сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье звучат взрывы
2023-07-17T08:30
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запорожье
новые регионы
владимир рогов
взрывы
новости
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"В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, звучат взрывы", - написал Рогов.По его словам, предварительно, работает система противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.
https://ukraina.ru/20230709/1047883316.html
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запорожье, новые регионы, владимир рогов, взрывы, новости
Запорожье, Новые регионы, Владимир Рогов, взрывы, Новости

Рогов рассказал о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

08:30 17.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 17 июля в своем телеграм-канале сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье звучат взрывы
"В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, звучат взрывы", - написал Рогов.
По его словам, предварительно, работает система противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.
- РИА Новости, 1920, 09.07.2023
9 июля, 07:30
Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ВСУ после огромных потерь под Запорожьем Изначально план украинского наступления предполагал выход к Мелитополю в течение трех-четырех суток. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
ЗапорожьеНовые регионыВладимир РоговвзрывыНовости
 
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