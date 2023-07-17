Рогов рассказал о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ВСУ после огромных потерь под Запорожьем Изначально план украинского наступления предполагал выход к Мелитополю в течение трех-четырех суток. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов