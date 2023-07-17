Рогов рассказал о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 17 июля в своем телеграм-канале сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье звучат взрывы
"В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, звучат взрывы", - написал Рогов.
По его словам, предварительно, работает система противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.
9 июля, 07:30Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ВСУ после огромных потерь под Запорожьем Изначально план украинского наступления предполагал выход к Мелитополю в течение трех-четырех суток. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов