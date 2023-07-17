https://ukraina.ru/20230717/1048051133.html

Ход расследования ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль - прокуратура

Ход расследования ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль - прокуратура - 17.07.2023 Украина.ру

Ход расследования ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль - прокуратура

Ход расследования обстоятельств чрезвычайного происшествия на Крымском мосту взят на особый контроль. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма

2023-07-17T07:29

2023-07-17T07:29

2023-07-17T07:29

крымский мост

расследование

контроль

новости

чп

прокуратура

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"Прокуратура Республики Крым взяла на особый контроль ход установления обстоятельств происшествия на Крымском мосту", - говорится в материале.На место в целях координации действий правоохранительных органов выехал прокурор республики Олег Камшилов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

https://ukraina.ru/20230717/1048050848.html

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2023

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крымский мост, расследование, контроль, новости, чп, прокуратура