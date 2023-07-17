Ход расследования ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль - прокуратура
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Ход расследования обстоятельств чрезвычайного происшествия на Крымском мосту взят на особый контроль. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма
"Прокуратура Республики Крым взяла на особый контроль ход установления обстоятельств происшествия на Крымском мосту", - говорится в материале.
На место в целях координации действий правоохранительных органов выехал прокурор республики Олег Камшилов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.