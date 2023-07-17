Ход расследования ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль - прокуратура - 17.07.2023 Украина.ру
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Ход расследования ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль - прокуратура
Ход расследования ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль - прокуратура - 17.07.2023 Украина.ру
Ход расследования ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль - прокуратура
Ход расследования обстоятельств чрезвычайного происшествия на Крымском мосту взят на особый контроль. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма
2023-07-17T07:29
2023-07-17T07:29
крымский мост
расследование
контроль
новости
чп
прокуратура
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"Прокуратура Республики Крым взяла на особый контроль ход установления обстоятельств происшествия на Крымском мосту", - говорится в материале.На место в целях координации действий правоохранительных органов выехал прокурор республики Олег Камшилов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, расследование, контроль, новости, чп, прокуратура
Крымский мост, Расследование, контроль, Новости, ЧП, Прокуратура

Ход расследования ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль - прокуратура

07:29 17.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Ход расследования обстоятельств чрезвычайного происшествия на Крымском мосту взят на особый контроль. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма
"Прокуратура Республики Крым взяла на особый контроль ход установления обстоятельств происшествия на Крымском мосту", - говорится в материале.
На место в целях координации действий правоохранительных органов выехал прокурор республики Олег Камшилов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
07:23
Ребенок пострадал во время чрезвычайного происшествия на Крымском мостуВо время ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок, медики готовят санитарную авиацию, чтобы доставить его в больницу. Об этом 17 июля сообщает оперштаб Кубани
 
Крымский мостРасследованиеконтрольНовостиЧППрокуратура
 
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Заголовок открываемого материала
09:08"Излишняя конструкция": разведка Украины прокомментировала ЧП с жертвами на Крымском мосту
08:38Пострадавшего на Крымском мосту ребенка доставили в реанимацию
08:30Рогов рассказал о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
08:14Несколько стран готовы присоединиться к мирному плану Бразилии по Украине
08:00Большой вальс генерала Артемьева
07:51Попытка покушения на Симоньян говорит о провалах Запада - замминистра правительства хуситов
07:40Губернатор Белгородской области рассказал о погибших в результате ЧП на Крымском мосту
07:29Ход расследования ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль - прокуратура
07:23Ребенок пострадал во время чрезвычайного происшествия на Крымском мосту
07:10Аксенов призвал не ездить через Крымский мост после ЧП
04:37Война дронов. Как под Донецком уничтожают украинские беспилотники
03:41"Зерновая сделка". Итоги 360-дневной эпопеи и в чем выгода России ее не продлевать
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