https://ukraina.ru/20230716/1047773220.html

Борис Арцыбашев. Автор портрета Гитлера на обложке TIME и соратник гетмана Скоропадского

Борис Арцыбашев. Автор портрета Гитлера на обложке TIME и соратник гетмана Скоропадского - 16.07.2023 Украина.ру

Борис Арцыбашев. Автор портрета Гитлера на обложке TIME и соратник гетмана Скоропадского

Чуть более полувека назад, 16 июля 1965 года, в американском городе Олд-Лайме из жизни ушел харьковчанин, художник, иллюстратор и дизайнер, участник Гражданской войны Борис Арцыбашев

2023-07-16T08:28

2023-07-16T08:28

2023-07-16T08:28

культура

эксклюзив

художники

украина

харьков

сша

адольф гитлер

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Портрет ГитлераСреди множества других произведений художника со странной и запутанной судьбой – портрет Адольфа Гитлера на обложке журнала TIME в 1938 году – тогда немецкий диктатор был выбран человеком года, но уже 7 мая 1945 года, через неделю после его самоубийства, журнал опубликовал изображение снова, но в этот раз – с перечеркнутым лицом.Аналогичные истории позднее, в 2003 и 2011 годах произойдут с президентом Ирака Саддамом Хуйсейном и террористом Усамой бен Ладеном – их лица также появятся на обложке журнала перечеркнутыми, но к этому Арцыбашев уже не будет иметь отношения.Ситуация, впрочем, для журнала TIME вполне предсказуемая: человеком года в разное время становились как "положительные", так и "отрицательные" с точки зрения Вашингтона, герои, а сам Арцыбашев успел изобразить для TIME маршала Советского Союза Георгия Жукова, психиатра Карла Юнга, американского президента Дуайта Эйзенхауэра, вьетнамского лидера Хо Ши Мина, Иосифа Сталина, Никиту Хрущёва.В работе для TIME Арцыбашев, в целом, попал в совершенно звездную компанию: другими иллюстраторами и художниками журнала были Марк Шагал, Борис Шаляпин, Энди Уорхол. В целом, художник в течении своей недолгой творческой карьеры успел поработать со многими печатными изданиями, и стал одним из самых эффективных в США художников рекламы, и мастеров поп-арта: его логотипы, разработанные для известных корпораций (как, например, Steamship lines, Xerox или Shell Oil) используются до сих пор."Чтобы не быть похожим на большевика": эмиграцияВ родном Харькове Арцыбашев прожил совсем немного: сперва он учился живописи в Санкт-Петербурге, а с после – в Киевском университете. Художник симпатизировал одновременно белому движению и украинским самостийникам, а потому с 1918 года служил в армии гетмана Павла Скоропадского.По коротким, но запоминающимся временам "гетманства" Скоропадского в Киеве по сей день склонны лить слезы сторонники феодального государственного устройства и социального неравенства, украинский телеканал "1+1", например, в 2008 году выпустил документальный фильм, в котором среди прочего, говорилось о том, что в противовес большевистской Москве, в Киеве, при Скоропадском, наконец-таки открыли киоски с паштетом и бордели, а именно этого не хватало киевлянам в те бурные годы.В гетманской армии Арцыбашев провел совсем немного времени, уже в 1919-м угодил в Одессе в плен, бежал из него и планировал присоединиться к белым врангелевским войскам на юге, но что-то не сложилось, и художник на эмигрантском корабле уплыл в США. Биографы Арцыбашева любят отмечать тот факт, что художник очутился в Нью-Йорке, не зная по-английски ни одного слова, и работать ему пришлось гравером и рекламщиком в эмигрантском ресторане The Russian Inn. Здесь, как правило, начинается история "золушки": американский художник и искусствовед Ги Пен де Буа обратил внимание на его работы и помог с трудоустройством и гражданством США.Сам же Арцыбашев в письмах к матери, Анне Арцыбашевой, описывал первые дни (на допросах в пограничной службе США) так: "Я тут делаю интеллигентное лицо, чтобы меня не приняли за большевика". За "большевика", вероятно, его приняли, потому что пограничники острова Эллис долго не выдавали художнику разрешение на въезд. Впрочем, эта же судьба постигла и других пассажиров парохода "Владимир", на котором, под видом эвакуации, выезжали в США бойцы Добровольческой армии Деникина.Война и роботыВо время Второй мировой войны Арцыбашев пишет матери:"Мне удалось выбраться из России, и я сделаю всё, чтобы не потерять времени даром… И если годы, которые я проведу вне России, принесут мне то, что я хочу от них, – я пригожусь России более, нежели мешок, на который можно истратить лишнюю пулю."В это время он занят хлесткой политической сатирой, в различных американских изданиях выходят его карикатуры на Гитлера и нацистскую верхушку, а антифашистские призывы Арцыбашева трансформируются в новый художественный жанр: "machinalia".Термин принадлежит самому художнику, в сороковые годы он увлекается инженерными открытиями, робототехникой и создает образы антропоморфных роботов, побеждающих зло там, где человек остается бессилен."Весна с жалом" - одна из самых заметных антифашистских статей в TIME, проиллюстрированная Арцыбашевым, в которой очеловеченные роботы, и люди, непобедимые, словно машины повергают нацистскую Германию. Как принято в США – естественно, американцы.

https://ukraina.ru/20230529/1046650425.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, художники, украина, харьков, сша, адольф гитлер