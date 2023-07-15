https://ukraina.ru/20230715/1048035066.html

Медведев назвал Джонсона "отставным дураком" и вспомнил песню Высоцкого

Медведев назвал Джонсона "отставным дураком" и вспомнил песню Высоцкого - 15.07.2023 Украина.ру

Медведев назвал Джонсона "отставным дураком" и вспомнил песню Высоцкого

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 15 июля у себя в телеграм-канале прокомментировал призыв бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона принять Украину в НАТО "без условий"

2023-07-15T11:22

2023-07-15T11:22

2023-07-15T11:22

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дмитрий медведев

нато

борис джонсон

украина

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На этой неделе в Литве прошел саммит Североатлантического альянса, на котором, в том числе, обсуждали события на Украине. Каких-либо конкретных решений по возможному членству этой страны в НАТО не было принято. На этом фоне Джонсон призвал сделать Украину частью Альянса без всяких предварительных условий. "Его (Джонсона - ред.) бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую", - написал Медведев. В этом случае будет все как в песне Владимира Высоцкого, добавил замглавы Совбеза:"Он то плакал, то смеялся,То щетинился как ёж –Он над нами издевался…Ну сумасшедший – что возьмёшь!"Бывший президент Украины Петр Порошенко 13 июля в своём телеграм-канале раскритиковал радость украинских чиновников, которые посчитали саммит в Вильнюсе успешным. "Я не вижу, где нашли победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины", заявил Порошенко.Порошенко подчеркнул, что итоговая декларация саммита НАТО в Вильнюсе "является ксерокопией Бухареста 2008". "Если двери открыты, дайте нам войти. Если вы нас не пускаете, это значит двери закрыты, и скажите правду", резюмировал он.

https://ukraina.ru/20230614/1047212299.html

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новости, дмитрий медведев, нато, борис джонсон, украина