Медведев назвал Джонсона "отставным дураком" и вспомнил песню Высоцкого - 15.07.2023 Украина.ру
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Медведев назвал Джонсона "отставным дураком" и вспомнил песню Высоцкого
Медведев назвал Джонсона "отставным дураком" и вспомнил песню Высоцкого - 15.07.2023 Украина.ру
Медведев назвал Джонсона "отставным дураком" и вспомнил песню Высоцкого
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 15 июля у себя в телеграм-канале прокомментировал призыв бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона принять Украину в НАТО "без условий"
2023-07-15T11:22
2023-07-15T11:22
новости
дмитрий медведев
нато
борис джонсон
украина
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На этой неделе в Литве прошел саммит Североатлантического альянса, на котором, в том числе, обсуждали события на Украине. Каких-либо конкретных решений по возможному членству этой страны в НАТО не было принято. На этом фоне Джонсон призвал сделать Украину частью Альянса без всяких предварительных условий. "Его (Джонсона - ред.) бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую", - написал Медведев. В этом случае будет все как в песне Владимира Высоцкого, добавил замглавы Совбеза:"Он то плакал, то смеялся,То щетинился как ёж –Он над нами издевался…Ну сумасшедший – что возьмёшь!"Бывший президент Украины Петр Порошенко 13 июля в своём телеграм-канале раскритиковал радость украинских чиновников, которые посчитали саммит в Вильнюсе успешным. "Я не вижу, где нашли победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины", заявил Порошенко.Порошенко подчеркнул, что итоговая декларация саммита НАТО в Вильнюсе "является ксерокопией Бухареста 2008". "Если двери открыты, дайте нам войти. Если вы нас не пускаете, это значит двери закрыты, и скажите правду", резюмировал он.
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новости, дмитрий медведев, нато, борис джонсон, украина
Новости, Дмитрий Медведев, НАТО, Борис Джонсон, Украина

Медведев назвал Джонсона "отставным дураком" и вспомнил песню Высоцкого

11:22 15.07.2023
 
© AP / Jonathan Short, FileБорис Джонсон архивное фото 2012 год
Борис Джонсон архивное фото 2012 год - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP / Jonathan Short, File
Читать в
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 15 июля у себя в телеграм-канале прокомментировал призыв бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона принять Украину в НАТО "без условий"
На этой неделе в Литве прошел саммит Североатлантического альянса, на котором, в том числе, обсуждали события на Украине. Каких-либо конкретных решений по возможному членству этой страны в НАТО не было принято. На этом фоне Джонсон призвал сделать Украину частью Альянса без всяких предварительных условий.
"Его (Джонсона - ред.) бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую", - написал Медведев.
В этом случае будет все как в песне Владимира Высоцкого, добавил замглавы Совбеза:
"Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж –
Он над нами издевался…
Ну сумасшедший – что возьмёшь!"
Бывший президент Украины Петр Порошенко 13 июля в своём телеграм-канале раскритиковал радость украинских чиновников, которые посчитали саммит в Вильнюсе успешным. "Я не вижу, где нашли победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины", заявил Порошенко.
Порошенко подчеркнул, что итоговая декларация саммита НАТО в Вильнюсе "является ксерокопией Бухареста 2008". "Если двери открыты, дайте нам войти. Если вы нас не пускаете, это значит двери закрыты, и скажите правду", резюмировал он.
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
14 июня, 13:32
"Клоун вышел вон". Борис Джонсон покинул политику, а первого министра Шотландии задержалиБорис Джонсон отказался от депутатского мандата Консервативной партии. Бывший премьер-министр Великобритании досрочно ушел из парламента и, таким образом, фактически покинул большую политику
 
НовостиДмитрий МедведевНАТОБорис ДжонсонУкраина
 
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11:22Медведев назвал Джонсона "отставным дураком" и вспомнил песню Высоцкого
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