https://ukraina.ru/20230715/1048032852.html

Арест наместника Лавры, угрозы Залужного. Главное на Украине на утро 15 июля

Арест наместника Лавры, угрозы Залужного. Главное на Украине на утро 15 июля - 15.07.2023 Украина.ру

Арест наместника Лавры, угрозы Залужного. Главное на Украине на утро 15 июля

Суд отправил митрополита Вышгородского и Чернобыльского, наместника Киево-Печерской лавры Павла в СИЗО. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о желании взять Крым

2023-07-15T07:42

2023-07-15T07:42

2023-07-15T07:43

эксклюзив

хроники

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Приговор Павлу суд вынес вечером 14 июля. Прокуратура требовала отменить домашний арест и отправить Павла в СИЗО. Причина — разжигание розни, а именно — телефонные разговоры наместника Лавры. В них Павел якобы весьма скептично высказывался по поводу действующей украинской власти и происходящего на Украине."Придурки-маразматики в Америке говорят, что молятся о мире и тут же оружие суют", - якобы говорил митрополит своему собеседнику.Он также якобы критиковал мобилизацию в стране."В Тернополе все друг друга уже бьют и отдают прямо на фронт. Они это наверное делают, чтобы выбить восточную и центральную Украину, вся эта бандеровщина там будет процветать", - эти слова приписывала Павлу прокуратура.Также Павлу приписывали высказывания по поводу населения Западной Украины."Там это все не Украина, будем откровенно говорить. Там все Польша, Венгрия. Территориально это Украина, но народ там далеко не украинский", - якобы говорил он.Кроме того, как утверждала прокуратура, в разговоре по телефону Павел заявил, что "Америка бьётся с Россией до последнего украинца".Сам митрополит подчеркнул, что вражды не разжигал, а также указал на то, даже если бы подобные разговоры он и вёл, то они были частными, велись по телефону."Даже если те разговоры, про которые говорит прокурор, имели место быть, то сам прокурор заявляет, что это были разговоры по телефону, не публично, а в личном разговоре. Но это все неправда", - подчеркнул Павел.Суд назначил ему арест с возможностью внесения залога в размере 33 млн грн (около 81,1 млн руб. - Ред.). Сам Павел заявил, что таких денег у него нет.Перед отправкой в СИЗО митрополит отдал свой посох и крест адвокату Никите Чекману, а также обратился к собравшимся."Я хочу сегодня обратиться к маме, сказать ей, что ей не должно быть за меня стыдно, потому что меня судят за Христа, за Церковь, за веру. Ничего, если Господь так сделал, значит, это Его святая воля. Я ни на кого не обижаюсь, только предаю прокурора и следователей в руки Божии", - отметил он.Договорить ему не дали. Судебные приставы вывели наместника Киево-Печерской лавры из зала суда.Некоторые источники указали, что изменение меры пресечения митрополиту было связано с провалом президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе."Наш источник сегодня заявил, что Зеленский был злым на селекторных совещаниях в Офисе Президента и под вечер суд изменил меру наказания Митрополиту УПЦ Павлу. Отправив его в СИЗО. Как указывает источник, это всё взаимосвязано. Возможно, Зе хочет отвлечь таким образом массы "патриотов" от своего "вильнюсовского поражения", показав свою силу и мощь, а возможно, приехал быстро зачищать всех, кто может составить когда-либо, где-либо ему конкуренцию", - сообщил в ночь на 15 июля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По его данным, давление на каноничную Украинскую православную церковь на Украине усилятся."Кейс религиозной зачистки будет усиливаться. Зеленскому нужна своя контролируемая церковь, где можно зарабатывать и можно влиять на массы. Плюс к этому все церкви и соборы получат и "ПЦУ" и Варфоломей (Димитриос Архондонис — лидер Константинопольского патриархата) и даже католики и т.д. Зе[ленский]устроит большой распил, за что уже получает "откаты" и услуги лоббизма", - указывалось в сообщении "Легитимного".Также, по информации телеграм-канала, Киево-Печескую лавру отдадут Константинопольскому патриархату (Фанару)."Перед поездкой на саммит НАТО, Зе встречался в Турции с патриархом Варфоломеем. По инсайдерской информации, он обещал ему Лавру, а взамен он помог с "азовцами"* (запрещённая в РФ организация - Ред.). Эрдоган их отдал, "разменял" Зеленскому", - сообщил канал.Ранее о том, что на Лавру претендует Фанар, заявил украинский бизнесмен, дьякон канонической Украинской православной церкви, бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский."Ответственность за происходящее лежит в первую очередь на высшем руководстве страны и Вселенском Патриархе Варфоломее, который желает заполучить Лавру себе в Ставропигию. То есть над Лаврой планируется установление иностранной юрисдикции и украинские власти готовы этому содействовать. Этот вопрос уже рассматривался Священным Синодом Вселенской Церкви. Не случайно ли активизация силовых действий по захвату Лавры началась накануне встречи Владимира Зеленского и патриарха Варфоломея?" - написал он у себя в соцсетях.В пятницу, 14 июля, ещё до того, как стало известно об аресте митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, появилось заявления патриарха Московского и Всея Руси Кирилла по поводу ситуации на Украине."С великим прискорбием приходится констатировать, что предпринимается новая, очередная попытка прекратить бытие монастыря как духовного центра для миллионов верующих. Все, кто ныне прилагают свою руку к этому беззаконию, делают себя наследниками богоборцев XX века, какими бы предлогами они ни оправдывали свои действия", - подчеркнул он.Предстоятель Русской православной церкви указал, что "на наших глазах безнаказанно и беззастенчиво осуществляется террор против верующих"."Врагом государства объявлена церковь, объединяющая несколько десятков миллионов верующих", - указал патриарх, отметив, что молится обо всех жертвах антирелигиозных преследований на Украине.При этом он убеждён, что "ответственность за страдание невинных верующих, ставших чужими в своё собственном государстве, навсегда ляжет на плечи тех, кто организовывал этот террор или попустительствовал гонениям".Угрозы ЗалужногоГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post заявил о желании захватить Крым. Так он отреагировал на то, что некоторые западные чиновники беспокоятся о реакции России в том случае, если украинские войска достигнут полуострова."Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит",— подчеркнул Залужный.Он также негативно высказался насчет поставленных Западом условий не применять поставленное западными союзниками оружие для ударов по территории России."Если наши партнёры боятся применения их оружия, мы будем убивать своим. Но только столько, сколько необходимо",— подчеркнул Залужный.Его угрозы прозвучали одновременно с сообщениями о подготовке Украины к новому наступлению."Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский потребовал активизировать контрнаступление на Юге и подготовить все подразделения для форсирования Днепра. На ставке президент выступил против планов главкома остановить приазовскую операцию и спросил у Залужного мнение, что делать если Запад остановит поддержку Украины в следующем году? Нам дали время до ноября, чтобы ВСУ продемонстрировали результат в контрнаступление или Украина обязана будет начать мирные переговоры с Кремлём", - сообщил вечером 14 июля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Позже этот же канал прокомментировал заявление представителя Главного управления Нацгвардии Николая Уршаловича о подготовке наступления в Херсонской области."Офис президента решил анонсировать операцию "день Д", которая должна начать второй этап контрнаступления", - указывалось в публикации.Ранее Уршалович заявил, что в Херсонской области части формирования НГУ и ВСУ готовятся к наступлению."На Херсонском направлении Силы обороны продолжают осуществлять давление на противника, ведется активная разведка и огневое поражение на всю глубину обороны с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий", - отметил он во время онлайн-брифинга.О подготовке к наступлению в регионе сообщают и другие источники. Например, телеграм-канал "Милитарист" со ссылкой на турецкие СМИ."Как сообщают турецкие источники, украинская армия проводит новые приготовления к высадке десанта на левый берег Днепра. В Херсонскую область стали стягиваться резервные части национальной гвардии, местные отряды самообороны и различные подразделения, подготовленные НАТО для операций малых подразделений из многих регионов, особенно из Киева и Львова. Команды спецназа США, Великобритании и Польши определили подходящие точки форсирования реки. Ежедневно они контролируют самые слабые места обороны на реке. Они строят планы атаки в этом направлении", - отмечалось в публикации канала."Милитарист" отметил, что эти действия не остаются без внимания ВС РФ, а также напомнил, что предыдущая попытка форсировать Днепр стоила Украине жизней около 1 тыс. военнослужащих.

https://ukraina.ru/20230714/1048031069.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники