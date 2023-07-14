https://ukraina.ru/20230714/1048019769.html

Дмитрий Евстафьев о саммите НАТО: Это был карнавал, ради которого Зеленский пожертвовал жизнями украинцев

Дмитрий Евстафьев о саммите НАТО: Это был карнавал, ради которого Зеленский пожертвовал жизнями украинцев - 14.07.2023 Украина.ру

Дмитрий Евстафьев о саммите НАТО: Это был карнавал, ради которого Зеленский пожертвовал жизнями украинцев

Больше всего поражает, что Зеленский продолжал шантажировать западных партнеров, кроме того, уже получив реально отказ в членстве в НАТО, бросил военных в наступление, пожертвовав огромным количеством жизней своих сограждан, считает политолог Дмитрий Евстафьев, автор телеграм-канала "Профессор смотрит в мир".

2023-07-14T15:58

2023-07-14T15:58

2023-07-14T15:59

интервью

дмитрий евстафьев

сво

украина

нато

запад

россия (рф)

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Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Дмитрий Геннадьевич, прошел саммит НАТО в Вильнюсе, перед которым на Западе ждали каких-то сверхактивных действий от Украины, какого-то оглушительного успеха. Ждали каких-то громких заявлений на самом саммите, ждали, как минимум, заявлений о том, что Украина в очередной раз стала на шаг ближе, подтвержденных реальными действиями. В итоге - так разочаровывает. Почему именно так вышло, почему ожидания были высокими?– Тут я поспорю. Если посмотреть в динамике "в моменте" – это было незаметно. Если посмотреть в динамике "информационный поток", который формировали на Украине и вокруг Украины, разного рода, простите за грубое русское слово – "независимые блогеры"… Примерно за девять-десять дней до Вильнюсского саммита началась 00000000000для меня, как для специалиста в области информационных потоков, совершенно очевидная подготовка общественного мнения о том, что ничего не будет.Она велась халтурно, с сохранением элемента надежды - может быть, что-то тут сейчас вымунцерим. Не вымунцерили в итоге ничего.Но дальше я с вами абсолютно согласен. И проблема, с которой столкнулись все участники этого карнавала - а вообще, заметьте, что по форме это все было карнавал… Это не была такая… знаете, бывает там презентация, бывает тренинг, у западников, по форме того, что они делают. Бывает тимбилдинг. Кстати говоря, раньше большинство мероприятий НАТО проходили в формате именно тимбилдинга. Они выходили и говорили: "мы вместе", мы все вместе, а вот потом, когда-нибудь мы скажем вам, в каком мы месте. А вот то, что я наблюдал чисто внешне, даже если отключить звук и смотреть только картинку – это, конечно, карнавал.Проблема вильнюсского карнавала НАТО заключается не в том, что вы можете довольно долго, прямо скажем, поддерживать некую виртуальную реальность. Для некоторых сообществ - назовем Украину, все-таки, сообществом, на государство это пока не тянет и никогда не тянуло - это можно делать довольно долго.Но рано или поздно, ваша виртуальная реальность, ваш кокон вранья где-то, при каких-то условиях, должен столкнуться с реальностью, которая существует в объективном мире, который существует на плоскости, на поле боя, в экономике – как угодно это можно называть.Но вот и сошлось две реальности. Реальность великого контрнаступа (контрнаступления – Ред.), и та виртуальная реальность, которую лепили под этот карнавал.Все равно был бы карнавал, но это был бы радостный карнавал, туда бы приехал Пьеро, который бы рассказал, как прорвана российская линия обороны, как вышли на границы с Крымом, и дальше милостиво бы согласился вступить в НАТО, получить помощь и остановить победоносные украинские войска.Как мы знаем, героизмом наших воинов, мужеством работников тыла, военно-промышленного комплекса, в общем, очень глубокой мудростью политического руководства, эта виртуальная реальность Зеленского рассыпалась.И приехал не победоносный Пьеро, а вообще непонятно, какой-то бомжеваный мужик, который хотел непонятно чего. Но - самое интересное, он продолжал всех западников шантажировать. Это больше всего меня удивило. Ну, ты уже все, ты уже сдулся, у тебя не получилось ничего, но ты продолжаешь шантажировать даже американцев, что вызвало очень большое… там не так много просачивалось публично, но на непубличном уровне - просто, мне поверьте, там был шторм.– То, что просочилось, в "Вашингтон пост" комментировали.– Это по тем меркам, которые принимаются в отношении украинского руководства по его медийной поддержке, это было уже исключительно. Во-вторых, ну, ты все, ты уже проиграл, но ты в ночь на 12 июля пытаешься устроить контрнаступ. Тебе уже отказали в членстве в НАТО, и ты под маргинальный саммит "Украина-НАТО", где тебе всего лишь хотели подсластить пилюлю - ты бросаешь и жертвуешь огромным количеством жизней твоих сограждан.Ради чего? Чтобы тебе еще чуть-чуть щепотку сахара на эту пилюлю посыпали? Да, я думаю, что проблема любого карнавала в политической сфере – это в том, что он, как правило… и он всегда, любой карнавал, извращает действительность, и он отдаляет те силы, которые в нем участвуют, в маске этого карнавала, от принятия реальности.К сожалению, при всем том, что это был карнавал, я вам могу сказать – этот карнавал нас сделал не ближе к какому-то мирному урегулированию, мирному прекращению конфликта на Украине, а,к сожалению, дальше.– Здесь интересный момент. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и президент Украины Владимир Зеленский выразили недовольство, что им еще ставят какие-то требования по вступлению в НАТО. Возмущение их разбилось о скалы западного непонимания, потому что реформы обязательны, как они считают. Даже если они бы сказали, что реформы не обязательны, пока идут военные действия, страну не примут никуда. Это все знают много лет, но почему-то продолжают муссировать эту тему с вступлением в НАТО страны, находящейся в стадии вооруженного конфликта и территориального спора внутри страны. Что будет делать Украина, потому что крики "нас обманули" эффекта не дают, вызывают только непонимание? Боевые действия завершить быстро Украине не удастся, а завершить быстро и с положительным для себя эффектом - тем более. Та, что они сейчас будут делать?– Некоторый результат истерик Зеленского имеет место. Конечно, НАТО в действительности никогда не была "альянсом демократии". В НАТО была принята в период холодной войны Турция, где, мягко сказать, с демократией проблемно, а в период холодной войны там вообще с демократией периодически бывало не так. В НАТО членствовал режим черных полковников Греции. Поэтому это все от лукавого, все рассказы о том, что НАТО - это "альянс демократии".Но в первые из числа требований к государству, которое фактически то ли приглашает, то ли не приглашает, но говорят: "мы вас возьмем, а когда возьмем, неважно", впервые исключено требование иметь демократический режим и соблюдать права человека. Вот это сейчас не двойной стандарт – это сейчас не политическое "по умолчанию закроем глаза". Это написано на бумаге.Поэтому Зеленский в действительности, знаете, как маленький метеоритик изменяет траекторию движения довольно большой планетной системы. Такой случай, на мой взгляд, впервые там происходит, именно в НАТО. В ЕС такое бывало.Теперь - что дальше? Сказать "нас обманули", это эмоциональная реакция – она была вчера, сегодня никто и никого не обманывал, если прочитать, что они (украинские власти и СМИ – Ред.) выдают сейчас. Сегодня уже - все нормалек, именно это было то, чего мы хотели.Потому что выйти сейчас к украинскому обществу, которое видит каждый день растущие кладбища… Масштаб потерь обозначил Сергей Шойгу, министр обороны РФ. Это верифицированные нашей страной потери, а потом - это потери только на двух участках фронта. Вы представляете, что вообще там творится? А украинское общество это видит каждый день. Каждый день едет мимо кладбища, каждый день видит новые флаги (на могилах – Ред.). Ты (Зеленский – Ред.) выходишь и говоришь: да, нас тут немножко кинули, ну немножко, а вот - совсем нас кинули, и кинули надолго. Ну и что?– И дадут еще пятьдесят ракет.– Да, дадут еще пятьдесят ракет. Из того, что даже верифицировано, 27 (ракет – Ред.) за последний месяц были сбиты российской стороной, и вообще этих ракет, по подсчетам, примерно 170 передано украинской стороне.Правда, Германия завод по ремонту "Леопардов" на Украине почему-то строить не будет, и в Польше не будет, говорят – это вы, ребята, сами.– Хотя "Рейнметалл" обещал на Западной Украине поставить завод.– Чего только не обещали! Ну, и "Байрактары" построят, правда, почему-то только в 2025 году это все. Поэтому я думаю, что вот эта идея о том, что "Запад нас кинул" - она в публичной пропаганде Киева будет сворачиваться. С учетом степени оболванивания населения Украины, сделать это можно, но сделать это без последствий нельзя. Поэтому какие-то последствия будут.Кстати, эти последствия наложатся на то, что… я осторожно высказываюсь, но - извините, все и военные, и политические источники говорят о том, что степень деморализации украинских Вооруженных сил в общем, за последний месяц очень сильно выросла.Проблема Зеленского заключается в том, что он находится на той фазе военных действий, когда выскочить из ситуации наступления невозможно… А он на сегодняшний день, оказалось, пытается проводить наступательные военные действия по четырем направлениям. Извините, так не могла действовать даже Советская армия в 1943 году. В 1944 уже могла, а в 1943-м нет. А он на четырех направлениях пытался вести боевые действия.Кстати, зачем он так пытался? А ему нужен был пиар-эффект перед саммитом в Вильнюсе, ему надо было показать тотальную победу Украины, которая не реализовалась ни на одном участке. Именно поэтому такое сильное падение. На одном участке теоретически ВСУ может выскочить из ситуации наступления. А на трех? Я, как человек, написавший диссертацию по локальным войнам, могу вам сказать: на трех - нет.Поэтому придется идти до упора. Упор - это количество оставшейся боевой техники. Причем, у нас все танки считают. А я предложу считать не танки. Я предложу считать легкие и тяжелые бронированные машины. Как только этот потенциал мобильности сократится, то "Леопарды", "Абрамсы", даже корейские очень хорошие танки, они не помогут. Если у тебя нет бронированной техники, то все - ты наступать не можешь.Но самое главное – это людской потенциал. Здесь очень важный момент. Человек, который играет в политические (компьютерные – Ред.) игры, он считает, что его человеческий потенциал, потенциал юнитов – он безграничен. Потому что в любой компьютерной игре юниты производят время. У вас есть пространство, его производят юниты. У меня такое впечатление, что люди, которые стоят за Зеленским и вокруг него, считают, что они играют в компьютерную игру. Он (Зеленский – Ред.) искреннее считает, что мобилизационный потенциал украинского общества, которое он может собрать и бросить в эти совершенно чудовищные "мясные наступления", безграничен.На мой взгляд – потенциал большой, но у него есть предел. Я думаю, этот предел не близок к достижению, но он уже виднеется. Но остановиться Зеленский уже не может, потому что остановиться – это означает политическую гибель, а он должен будет сейчас постоянно доказывать западникам, что он им нужен.– Что интересно. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что отсутствие конкретного плана по вступлению Украины в НАТО, по результатам саммита не является показательным. Он говорит, что Запад готовит для Киева какие-то большие подарки к окончанию 2023 года. Что это могут быть за подарки? Оружие дают, обучать – обучают. Будет ли эта помощь масштабирована, или прямое включение сил НАТО – это сверхподарок был бы? Что еще могло бы быть?– Во включение сил НАТО я не верю, а вот включение в конфликт подразделений отдельных стран, членов НАТО – это сценарий, который реален, который возможен. Но это в том случае, если действительно будет происходить обвальное обрушение. Но, опять же, заметьте, задача Зеленскому поставлена – не допустить обрушения и той "государственности", которую он построил, и фронта до конца 2023 года - а там посмотрим.Вопрос заключается в следующем. За все время Великобритания, а это был главный центр обучения украинских войск для конфликта с Россией - она обучила 19 тысяч человек. Сергей Шойгу назвал цифру верифицированных потерь по Запорожскому и Южно-Донецкому фронту - в 23 тысячи. Вы должны понимать масштаб бедствия.Поэтому - да, они могут обучить (военнослужащих ВСУ – Ред.). Я думаю, сейчас программы обучения будут расширены. Но весь вопрос заключается в том, а сколько у них времени? Потому что мы все говорим о кассетных боеприпасах, я как раз считаю это такой неприятной темой, темой, которая показывает готовность Запада к политической эскалации конфликта на Украине.С военной точки зрения – ну да, а что - они раньше этого не применяли? А печально знаменитый кровавый удар по центру Донецка "Точкой-У"? На начальном этапе в Харькове они лупили как могли кассетными боеприпасами советского производства. Тем более, что американцы понимают, что у нас (у ВС РФ – Ред.) этого добра (много – Ред.), если мы захотим, там счет будет даже не один к десяти, а один к ста. И надо обозначить, это американцы делают это не для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя, а для того, чтобы обозначить новый политический уровень эскалации.Параллельно Германия приняла решение поставить - я не думаю, что это были последние - 20 тысяч снарядов. 20 тысяч снарядов - это примерно 6-7 дней стрельбы на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, еще на Херсонское направление что-то останется. Это не говоря уже о том, что в Германии на складах осталось 20 тысяч снарядов 155 мм. Я не думаю, что поставляются последние снаряды, 155 мм., которые были в Германии, но то, что предпоследние – я готов в это поверить.Вопрос заключается в том… Давайте отрешимся от карнавала, от Зеленского. Если посмотреть на большую картину, на новую формулу Штайнмайера, которую он перед этим заявил. Штайнмайер оказался человеком более мелким, чем казался, и очень неглубоким. Но формулу он выдал интересную. Он говорит, в Европе Россия не будет иметь никакого голоса в вопросах безопасности.Все так на него – как так? А я говорю – нормально. Если мы не будем иметь права голоса в вопросах безопасности в Европе, то и НАТО не будет иметь права голоса в вопросах безопасности в Евразии.И остается только определить самую малость, где будет проходить эта граница между Европой, то есть, зоной полной ответственности НАТО, без вот этих гуманитарных финтифлюшек, без этой концепции, абсолютно горбачевской "безопасность неразделима".Это как - она "неразделима"? Пятьдесят лет холодной войны она была разделима и нормально существовали, даже сотрудничали кое в чем, когда надо было, а потом вдруг она стала неразделимой.Нет, безопасность разделима. Она разделима по ответственности.Вопрос теперь в том, где линия будет проходить. И, если я что-то понимаю в европейско-американском евроатлантическом цинизме, то уже даже на заднем плане этого карнавала в Вильнюсе стоял немой вопрос, в том числе, и у организаторов: а мы-то куда попадем? Мы попадем в Европу или мы попадем в Евразию? И давайте завезем сюда побольше войск НАТО, что, все-таки, мы попали в Европу, а эти латыши с эстонцами - куда попадут, туда и попадут. Ну это же так было!Не надо недооценивать степень русофобии евроатлантического сообщества, она превалирует над всеми бизнес-соображениями. Но одновременно не надо недооценивать степень их цинизма. Они, конечно, будут готовы жертвовать многим, но в тот момент, когда они поймут, что даже жертвуя, им не победить, у них включится здоровый цинизм.– Получается, от того глобального мира, к которому долго шли – глобализация, объединение, общее экономическое, общее военное пространство – мы приходим опять к разделению и к крупным блокам, опять - к противостоянию. Будет уменьшаться глобальность и в экономическом плане, и в плане безопасности, и во всех прочих?– Останутся элементы международной торговли, которые нельзя будет заменить региональной торговлей. Так и будет. Останется информационное общество. Его "разглобалить" - ну, можно… Есть ребята на Дальнем Востоке – в Китае, в КНДР, которые какие-то очень интересные проекты локального информационного общества делают, но, думаю, что оно останется в основном глобальным.Останутся некоторые элементы глобальных финансов, но вот это уже неточно, потому что США не смогли остановиться на той линии, в которой доминирование доллароцентричной экономики, доллароцентричных финансов, было бы непоколебимо, было бы гарантировано. Они за эту линию зашли. Смогут ли они вернуться обратно? Не уверен. Какие-то, конечно, расчеты останутся, но явно уже не в том масштабе, как это было раньше.Поэтому, когда мы говорим "постглобальный мир", я все время говорю - "неоглобальный мир". Это будет мир переходный. И, во-вторых, это будет мир бушующий. Мы говорили о линии разделения между Европой и Евразией – в мире практически нет четких границ, которые бы разделяли макрорегионы. Это вопрос дискуссионный. Беда только, что дискуссии силовые идут. Но, тем не менее, некие элементы, которые мы унаследуем от глобального мира, они останутся.Единственное, хотелось бы, чтобы наследовать функционально значимые элементы, а не этот совершенно чудовищный либеральный постмодерн, который уже всем просто обрыд.*Деятельность организации запрещена на территории РФ.

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Роман Гнатюк

интервью, дмитрий евстафьев, сво, украина, нато, запад, россия (рф)